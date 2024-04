【特別イラスト10&番外編13】4月15日 公開

マンガ「SPY×FAMILY」の「特別イラスト10&番外編13」が本日4月15日に公開された。

「番外編13」では、番犬である「ボンド」の知られざる日常が垣間見える内容となっている。また、今回公開された特別イラストは、桜の花びらが舞い散る様子を見上げるアーニャが描かれている。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.