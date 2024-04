内田雄馬が4月13日、日本武道館で<YUMA UCHIDA 5th Anniversary LIVE 「Y」>を開催した。アーティスト活動5周年の締めくくり且つ、2022年11月以来、自身2度目の武道館ライブとなり、これまでの5年間をぎゅっと詰め込んだ前半戦と、昨年11月にリリースした3rdアルバム『Y』の収録曲を中心に構成された後半戦により、これまでにないコンセプチュアルなライブでパワフルなパフォーマンスを全22曲披露しファンを魅了した。

[Opening Movie 〜flY〜]M-0 Harmony of wavesM-1 NEW WORLDM-2 メドレー(Before Dawn〜Speechless〜Rainbow)-MC-M-3 OverM-4 DNAM-5 ImageM-6 SOS-MC-M-7 I’m not completeM-8 SHAKE!SHAKE!SHAKE!M-9 Congrats!![Interlude Movie 〜trail〜]M-10I'm hereM-11 DangeRM-12 Hope-Dance & Band Break(風でありたい)-M-13 ものたんないM-14 ShotM-15 Good moodM-16 iDea-MC-M-17 Joyful[ENCORE]M-18 MAJESTICM-19 Wonderful World-MC-M-20 旅路[W ENCORE]M-21Echo-MC-M-22 1LOVE1