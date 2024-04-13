[4.13 J1第8節](ベススタ)

※14:00開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 4 井上聖也

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 2 湯澤聖人

MF 6 前寛之

MF 18 岩崎悠人

MF 29 前嶋洋太

MF 30 重見柾斗

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 1 永石拓海

DF 19 亀川諒史

DF 44 森山公弥

MF 7 金森健志

MF 8 紺野和也

MF 25 北島祐二

FW 17 ウェリントン

監督

長谷部茂利

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 8 川村拓夢

MF 11 満田誠

MF 14 松本泰志

MF 24 東俊希

MF 32 越道草太

MF 51 加藤陸次樹

FW 77 大橋祐紀

控え

GK 22 川浪吾郎

DF 13 新井直人

DF 16 志知孝明

MF 7 野津田岳人

MF 35 中島洋太朗

MF 40 小原基樹

FW 36 井上愛簾

監督

ミヒャエル・スキッベ