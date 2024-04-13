福岡vs広島 スタメン発表
[4.13 J1第8節](ベススタ)
※14:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 19 亀川諒史
DF 44 森山公弥
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 25 北島祐二
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 8 川村拓夢
MF 11 満田誠
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 13 新井直人
DF 16 志知孝明
MF 7 野津田岳人
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ
※14:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 19 亀川諒史
DF 44 森山公弥
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 8 川村拓夢
MF 11 満田誠
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 13 新井直人
DF 16 志知孝明
MF 7 野津田岳人
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ