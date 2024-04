海外移住を発表したタレントのフワちゃんが12日までに、自身のインスタグラムを更新。アメリカ到着を報告した上で、フォロワーにむけて“お約束”を伝えた。

フワちゃんはストーリーズ機能で「アメリカついたーYEAH」とアメリカ到着を報告。投稿では「ここで再度、お約束定期! ※フワはプライベートの時に大騒ぎされると、ブチギレちゃうのでね! へへ…すんませんね…」とつづり、英語で「Excuse me,but I'd prefer to not to be disturbed.I'm trying to enjoy my vacation.」、日本語で「すみません。話しかけられるのは遠慮したいです。休暇を楽しみたいです」「海外で私のことを見かけても絶対に話しかけてこないでください! 理由はただひとつ、うぜえからです!」と海外では声をかけないようフォロワーとのお約束を記した画像をアップした。

このお願いに親友のタレント指原莉乃が「もう外歩くな」とコメントしたダイレクトメッセージ画面も公開した。

この投稿にフォロワーからは「ふわちゃんのストレートな表現大好き」「もう外歩くなウケるんだけど笑笑笑」「さっしー天才」「プライベート楽しんでね」などのコメントが寄せられた。