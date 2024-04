ラーメンマンとモンゴルマンが登場！サイクロンジョー『キン肉マン』フィギュアシリーズ

サイクロンジョーは、累計発行部数7,700万部の大人気連載漫画『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』より、KUFC 07 ラーメンマン/KUFC 08 モンゴルマンの予約受付を、サイクロンジョー直販にて2024年4月13日(土)から開始します。

サイクロンジョー『キン肉マン』フィギュアシリーズ

予約開始:2024年4月13日(土)21:00〜

サイクロンジョーは、大人気連載漫画『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』より、KUFC 07 ラーメンマン/KUFC 08 モンゴルマンの予約受付を、2024年4月13日(土)から開始します。

今回の予約対象アイテムは上記の選べる8種類からラインナップ。

KUFC 07 ラーメンマン/KUFC 08 モンゴルマンの予約受付を、2024年4月13日(土)よりサイクロンジョー直販にて開始します。

さらに、発売を記念して『5 BUY 1 GET FREE キャンペーン』を実施。

KUFC 07 ラーメンマン、08 モンゴルマンの8種類から5個購入の方に“KUFC 08 モンゴルマン 原作 メシア覚醒 Ver.”をプレゼント!

KUFC 07 ラーメンマン

商品名:KUFC 07 ラーメンマン 原作

売価(税込):13,200円

サイズ:全高約160mm

素材:ソフビ製(PVCまたはABS)

仕様:彩色済み完成品、ウインドウサック箱入り

注意:製造上、彩色などに個体差が生じる場合があります。

対象年齢:15歳以上。幼児の手の届かない場所に保管してください。

生産最終加工地:中国

ラーメンマンはキン肉マンの作中に登場する中国を代表する超人で、多彩な中国拳法を駆使して闘います。

その実力はロビンマスクから「天才」と評され、キン肉マンゼブラも「悪魔のような強さ」と戦慄しました。

その人気は主人公のキン肉マンを凌ぐほどであり、読者からのみならず、作中の他のキャラクターや観客までがラーメンマンの雄姿に涙を流しました。

また作中のラーメンマンを主人公とするスピンオフ作品『闘将!!拉麺男』も執筆されました。

今回はラーメンマンの雄姿を『闘将!!拉麺男』でも人気の高い2,000万パワーズのコスチュームで再現しています。

KUFC 07 ラーメンマン 原作

KUFC 07 ラーメンマン 原作 叫び 傷あり 『正義超人魂だ!』 Ver.

KUFC 07 ラーメンマン 原作 叫び 闘将!!拉麺男

KUFC 07 ラーメンマン EX 傷あり

KUFC 07 ラーメンマン 原作 叫び 美来斗利偉拉麺男

KUFC 08 モンゴルマン

売価(税込):13,200円

サイズ:全高約160mm

素材:ソフビ製(PVCまたはABS)

仕様:彩色済み完成品、ウインドウサック箱入り

注意:製造上、彩色などに個体差が生じる場合があります。

対象年齢:15歳以上。幼児の手の届かない場所に保管してください。

生産最終加工地:中国

モンゴルマンは、蒙古出身を称する超人。

その正体はマスクで変装したラーメンマン。

ウォーズマン戦で植物状態となったラーメンマンは治療のため中国へ帰郷し、最後の望みをかけ末期患者の行き着く地として知られる「終点山」へ向かいます。

そこで出会った超人医師のドクター・ボンベは不治の病すら治癒する効力をもつ霊命木を加工して作ったモンゴルマンマスクを与えます。

以後、ラーメンマンはモンゴルマンとして、時折、正義超人のピンチに現れるようになり、その姿は救世主“メシア”に例えられました。

KUFC 08 モンゴルマン 原作

KUFC 08 モンゴルマン 原作 扉絵 Ver.

KUFC 08 モンゴルマン EX 構え

5 BUY 1 GET FREE キャンペーン:KUFC 08 モンゴルマン 原作 メシア覚醒 Ver.

『不可能を可能にする・・・それもまた希望の力』

『私がキン肉マンに教えてもらった“火事場のクソ力”の真髄がここにある』

3 BUY 2 GET FREE キャンペーン:キンコレ08 モンゴルマン & キンコレ 09 バッファローマン 2,000万パワーズ Ver.

KUFC 07 ラーメンマン 、08 モンゴルマンの8種類から3個購入の方に“黄金の2,000万パワーズ(キンコレ08 モンゴルマン & キンコレ 09 バッファローマン 2,000万パワーズ Ver.)”をプレゼント!

キンコレ 黄金の2,000万パワーズ が登場。

キャンペーン注意事項

・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。

・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。また、キャンペーンは特典の終了に伴い予告なく終了することがあるので何卒ご了承ください。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・『5 BUY 1 GET FREE キャンペーン』と『3 BUY 2 GET FREE キャンペーン』は併用できません。どちらか一方の特典の採用になります。

・但し、1会計7点以上購入のお客様は併用となります。

※後述の『7 BUY 3 GET キャンペーン』を参考ください。

7 BUY 3 GET キャンペーン:KUFC 08 モンゴルマン 原作 メシア覚醒 Ver. &キンコレ08 モンゴルマン & キンコレ 09 バッファローマン 2,000万パワーズ Ver.

また、今回のKUFC 07 ラーメンマン/08 モンゴルマンを総数7個購入の方には「KUFC 08 モンゴルマン 原作 メシア覚醒 Ver.」と「キンコレ08 モンゴルマン & キンコレ 09 バッファローマン 2,000万パワーズ Ver.」の3点を特典としてプレゼントします。

注意事項

・商品のお届け予定日、発売日はあくまで目安です。

予告なくお届け日が前後する場合がありますので予めご了承ください。

・本製品の対象年齢は15歳以上となります。

・一部造形や彩色の仕様を変更する場合があります。

・掲載されている画像と実際の製品は若干、彩色などイメージが異なる場合があります。

・パーツ表面の合わせ目が気になる場合はドライヤーで5分程度温めてから市販の瞬間接着剤などを使用ください。

・本製品はPVC製品の為、変形している場合は商品が収まるサイズの箱(ダンボールなど)に入れ、ドライヤーで5分程度全体を温めてください。

・本製品を温める際はその場を絶対に離れず火災事故や火傷等に十分ご注意ください。

・変質、変形の原因になりますので、高温多湿を避け直射日光のあたらない場所に保管してください。

(C)ゆでたまご

