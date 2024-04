売上利益の60％はこども食堂支援団体へ寄付！UNIQUEON-ユニコーン- コードバン「L字ファスナーミニウォレット」

レザーアイテムブランド「UNIQUEON-ユニコーン-」は、子供たちの未来を輝かせるクラウドファンディングプロジェクト始動。

第1弾として”革を育てる”をコンセプトにした新型のコードバンL字ファスナーミニウォレットを発売します。

初回はクラウドファンディング形式で販売を開始し売上利益の60%を千葉県のこども食堂支援団体へ寄付、活動団体のメッセージと実際に行われているこども食堂の現場をYouTubeチャンネルで配信し、支援の結果を目で見て実感できる「体感型クラウドファンディング」として届けします。

UNIQUEON-ユニコーン- コードバン「L字ファスナーミニウォレット」

特別価格:22,000円(税込み)

容量:お札10枚/小銭10枚/カード6枚

[革を育てる]をコンセプトに開発したシンプルなミニ財布が登場。

希少なオイルコードバンを贅沢に使用し経年変化が思う存分楽しめます。

革のダイヤモンドと評される希少革「コードバン」、1度は使ってみたい革小物の一つですが価格が高く手が出しづらいと言う意見から生まれたのがこのL字ファスナーミニウォレットです。

小型でもしっかりとした収納力があります。

外装にはエイジングに反応しやすいレーデルオガワ製のオイルコードバンを使用。

高級靴に使われるこの素材は使用者のお手入れ結果を如実に反映させるため、一人一人異なった経年変化を見せてくれます。

内装は同社内で再加脂と染色を施した牛ヌメ革を使い総革張りの贅沢仕様で、縫製は日本の名工「井戸 崇史」率いるgroove7が担当し丁寧に仕立ててあります。

価格は抑えたいが品質には妥協したくない、そんな要望に応えた最適解がこのミニウォレットです。

初回発売を記念してクラウドファンディングでお得に

初回はちばぎん商店主催「C-VALUEクラウドファンディング」よりお得な価格にて販売を行います。

また売上利益の60%をこども食堂支援に寄付し、日本の未来を担う子供たちに向けた持続的な社会貢献活動へ参加できます。

売上利益の60%は千葉県東葛地区のこども食堂を支援している「とうかつ草の根フードバンク」へ寄付しますがそれだけではなく、寄付金を使用したこども食堂開催の様子をレーデルオガワの公式YouTubeチャンネルで撮影・配信予定。

誰がどの様にして支援金を使い、どんな形で届いているのかを実際に見ることができる体幹型のクラウドファンディングとなっています。

<公募期間>

2024年4月18日〜6月30日

<クラウドファンディング特別価格>

・ウォレット単品 税込み22,000円(15%off)

・お手入れケアセット 税込み25,300円(20%off)

※クラウドファンディング終了後はウォレット単品で通常小売価格:税込み25,300円となります※

レザーケアセット

価格:25,300円(税込み)

ケアセット内容:L字ファスナーミニウォレット/CORDOVAN CARE WAX

レザーケアクロス(白)/レザーケアクロスPRO(紺)

現代では贅沢品と成りつつある皮革製品を方に使っていただき、日本の未来を担う子供たちに還元・循環させていくことがこのプロジェクトの目標です。

レーデルオガワでは今回のクラウドファンディングを新しい社会貢献の第一歩として位置づけ、SDGsを始めとする持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいく予定です。

