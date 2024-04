VUEVOマイクの試験導入及びVUEVO字幕透明ディスプレイの実証実験を開始！芝浦工業大学×ピクシーダストテクノロジーズ

芝浦工業大学と、大学発のテクノロジー企業である「ピクシーダストテクノロジーズ」は、共にダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進やグローバル人材の育成、大学運営の効率化に向けた会議のDX化の取り組みの一環として、VUEVO(ビューボ)マイクの試験導入及びVUEVO字幕透明ディスプレイの実証実験を開始しました。

芝浦工業大学×ピクシーダストテクノロジーズ「VUEVOマイクの試験導入及びVUEVO字幕透明ディスプレイの実証実験」

話し声が聞こえづらい学生や、話している内容が理解しづらい学生、グループディスカッションのように大人数で一斉に話すことが苦手な学生、日本語が苦手であったり非英語圏出身である留学生など、コミュニケーション支援を必要とする学生が増えてきています。

そこで芝浦工業大学は、VUEVOマイクを試験導入し、複数人の会話や会議をリアルタイムに文字情報として可視化する機能や多言語&翻訳への対応能力(近日実装予定)によって、コミュニケーション支援を図っていきます。

PxDTが開発中のVUEVO字幕透明ディスプレイは、受付等でのコミュニケーション要支援学生や異言語話者のためのリアルタイムな会話の文字起こしを相手と自分の両側に分けて表示することができます。

留学生の履修支援を目的に、4月は大宮キャンパスに5月は豊洲キャンパスで本機の実証実験を行います。

また、VUEVOマイクは生成系AIと連携して会話内容のまとめ作成機能を持つことから、学内各種会議における議事録作成等大学事務のDX化・効率化も期待されます。

VUEVOマイクについて

「VUEVOマイク」は、独自開発のワイヤレスマイクと専用アプリケーションを用いて、聴覚障がいや聞こえにくさがある人と聴者のコミュニケーションをスムーズにします。

360°全方向から音声を集音して発話者の方向を特定し、複数名の同時発話も「誰が」「何を」話しているかリアルタイムに表示されます。

また、ChatGPTを活用して要約を自動生成、議事録にも活用できます。

VUEVO字幕透明ディスプレイについて

「VUEVO字幕透明ディスプレイ」は、「VUEVOマイク」で培った技術と多言語翻訳機能・透明ディスプレイを組み合わせ、会話の字幕をリアルタイムで透明ディスプレイの両面に表示することができます。

聴覚障がい者/難聴者との会話・外国語での会話、どちらの場面においても対面でのコミュニケーションを円滑に進めることができます。

VUEVOマイク試験導入及びVUEVO字幕透明ディスプレイ実証実験をはじめ、今後も芝浦工業大学はDE&Iやグローバル理工系人材の育成、大学運営のDX化を推進していきます。

