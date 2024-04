360°無制限に角度調整できるアタッチメント！Cyberplugs「キッチン用蛇口シャワーヘッドアタッチメント」

パソコンパーツ、パソコン周辺機器などの開発と販売を中心に行う「サイバーネット」は、日本国内に本社を置き「Cyberplugs」のブランドを展開しています。

今回、360°角度調整機構に加えて2つの水流に切り替え可能で、キッチンや洗面台の蛇口に取り付けができる首振りキッチン用蛇口シャワーヘッドアタッチメントの販売を開始しました。

Cyberplugs「キッチン用蛇口シャワーヘッドアタッチメント」

製品名 : キッチン用蛇口シャワーヘッドアタッチメント

発売日 : 2024年4月7日

価格 : 1,000円(税込)

サイズ : 約28mmx65mm

販売場所: 楽天市場、Yahoo!ショッピング

サイバーネットは、「Cyberplugs」ブランドから、キッチンや洗面台の蛇口に取り付けができる「首振りキッチン用蛇口シャワーヘッドアタッチメント」の販売を開始しました。

360°無制限に角度調整が可能

蛇口のジョイント基部とシャワーヘッドにボールジョイントを採用し、2つのボールジョイントはそれぞれ独立して可動するため、シャワーヘッド部分を約80°程度水平方向に向けることができます。

エアバブル注入式の節水構造

備え付けの蛇口より約30%節水効果が期待できます。

2つの水流を簡単切り替え

シャワーヘッド部分を回ることで、シャワーモードとバブルモードに切り替えることができます。

豊富なアタッチメントが付属

製品は外ネジ22mの蛇口ならそのまま取り付け可能!

製品には6つの変換アダプターが付属するので、外ネジ20mm、内ネジ20mm/22mm/24mmにも取り付けられます。

また、水漏れ防止用のパッキンも4種類ありますので、蛇口のネジの高さに合わせて装着できます。

ネジの径がわかならい、付属の変換アダプターが取り付けられない場合は、別売りの万能アダプターが活躍してくれます。

※万能アダプターは別売りとなります

クロムメッキ加工による高い耐久性

製品はクロムメッキが施されているため、錆びにとても強く安心して使えます。

※メッキ加工の構造上、目に見えない無数の穴に水やホコリが侵入し錆びてしまう場合があります。

