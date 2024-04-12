Orangestar、初の東名阪ワンマンツアー開催
Orangestarが、6月28日の名古屋を皮切りに、大阪・東京の3都市を回る＜Orangestar ONEMAN LIVE “And So Henceforth,” Tour＞を開催することを発表した。
今回のツアーは東京ガーデンシアターでの＜UNDEFINED SUMMER-NOISE＞から約2年ぶりのライブとなり、アルバム『And So Henceforth,』を引っ提げて、東京のほか名古屋・大阪を加えた初のツアーとなる。キービジュアルはM.Bが担当した。
既にツアーに向けたリハーサルも行われており、楽曲に対するOrangestar本人のこだわりを随所に入れているようだ。チケットの1次先行は4月12日から4月21日23時59分まで、1次先行限定の特典ステッカー付指定席チケットがイープラスにて販売中だ。
＜Orangestar ONEMAN LIVE “And So Henceforth,” Tour＞
［ARTIST］
Vocal＆Acoustic Guitar：Orangestar
Vocal：夏背
［Support］
Bandmaster ＆ Bass：pino
Vocal＆Guitar：遼遼 (ルワン)
Guitar：もやし、きこり
Drums：初穂
Keyboards：ナサガシ
2024年6月28日（金）
愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
開場18:00／開演19:00
[お問い合わせ]
サンデーフォークプロモーション052-320-9100(12:00〜18:00)
2024年7月5日（金）
大阪・オリックス劇場
開場18:00／開演19:00
[お問い合わせ]
キョードーインフォメーション0570-200-888 (11:00〜18:00 ※日・祝休み)
2024年7月19日（金）
東京・東京ガーデンシアター
開場18:00／開演19:00
[お問い合わせ]
DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
【チケット情報】
1次先行限定特典ステッカー付指定席チケット：￥8,800（税込）
受付方法：抽選
受付期間：2024年4月12日(金)18:00〜4月21日(日)23:59
当落確認&入金期間：2024年4月24日(水)13:00〜4月26日(金)21:00
受付URL：https://eplus.jp/orangestar/
受付枚数：1公演につき、お一人様4枚まで (分配あり)
3rdアルバム『And So Henceforth,』
価格：3,080円（税込）
配信：https://lnk.to/And_So_Henceforth
収録内容：
01 Henceforth
02 Surges
03 滑走
04 霽れを待つ
05 白南風
06 Pier
07 Skywards
08 Artificial Light
09 MOON-VINE (ASH ver.)
10 Aloud (ASH ver.)
11 ノクティルーカ (ASH ver.)
12 快晴
All songs written and arranged by Orangestar
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