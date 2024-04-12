＜Orangestar ONEMAN LIVE “And So Henceforth,” Tour＞



特設サイト：https://orangestar-andsohenceforth.com［ARTIST］Vocal＆Acoustic Guitar：OrangestarVocal：夏背［Support］Bandmaster ＆ Bass：pinoVocal＆Guitar：遼遼 (ルワン)Guitar：もやし、きこりDrums：初穂Keyboards：ナサガシ2024年6月28日（金）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール開場18:00／開演19:00[お問い合わせ]サンデーフォークプロモーション052-320-9100(12:00〜18:00)2024年7月5日（金）大阪・オリックス劇場開場18:00／開演19:00[お問い合わせ]キョードーインフォメーション0570-200-888 (11:00〜18:00 ※日・祝休み)2024年7月19日（金）東京・東京ガーデンシアター開場18:00／開演19:00[お問い合わせ]DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/【チケット情報】1次先行限定特典ステッカー付指定席チケット：￥8,800（税込）受付方法：抽選受付期間：2024年4月12日(金)18:00〜4月21日(日)23:59当落確認&入金期間：2024年4月24日(水)13:00〜4月26日(金)21:00受付URL：https://eplus.jp/orangestar/受付枚数：1公演につき、お一人様4枚まで (分配あり)