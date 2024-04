入浴無料券やスッカマ招待券をプレゼント！スッカマ 源氏の湯「サービスするにもほどがある2周年」

温浴ブランド『源氏の湯』を展開する弘商会が運営する、日本初となる韓国伝統のスッカマサウナ(炭窯サウナ)と天然温泉美肌の湯を融合させた街の湯治場『スッカマ 源氏の湯』が、2024年4月15日で開業2周年を迎えます。

オープン2周年を記念し、地元の方・スッカマ 源氏の湯会員の方に感謝の気持ちを込めて、イベント「サービスするにもほどがある2周年」を、2024年4月1日(月)から5月31日(金)までの2ケ月間に開催します。

期間中は、入浴無料券やスッカマ招待券プレゼントのほか、“サービスするにもほどがあるクーポンブック”プレゼントなど、スッカマ 源氏の湯会員限定イベントとだれでも参加可能なイベントの2種類のお得な内容が用意されています。

スッカマ 源氏の湯「サービスするにもほどがある2周年」

イベント開催期間:2024年4月1日(月)〜5月31日(金)

スッカマ 源氏の湯

所在地 : 京都府相楽郡精華町光台1丁目5番地1号

開業日 : 2022年4月15日

TEL : 0774-93-4126

定休日 : 年中無休

営業時間 : 10:00〜24:00 (最終受付 23:00)

[朝風呂]平日 8:00〜10:00、土日祝 6:00〜10:00

[スッカマ]10:00〜23:00 (最終受付 22:00)

弘商会が運営する、日本初となる韓国伝統のスッカマサウナ(炭窯サウナ)と天然温泉美肌の湯を融合させた街の湯治場『スッカマ 源氏の湯』

韓国伝統の古式サウナ『スッカマ(炭窯汗蒸幕)』と4種類の汗房(岩盤浴)、休憩コーナーを併設したチムジルバンスペース、天然温泉(美肌の湯)、高濃度炭酸泉、庭園サウナ、飲食、リラクゼーション等を備えた複合型温浴施設です。

スッカマ(炭窯汗蒸幕)とは、クヌギ(炭材)をプルガマ(火の窯)の中で燃やして、炭を作る過程で遠赤外線が放出され、プルガマ(火の窯)にたっぷり熱が蓄積されていきます。

韓国では古くからその窯の中に入って、余熱で熱気浴することが伝統的な民間療法として用いられてきました。

その韓国伝統の本格的なスッカマを日本で初めて再現しています。

そんな『スッカマ 源氏の湯』は、オープン2周年を記念し、地元の方・スッカマ 源氏の湯会員の方に感謝の気持ちを込めて、イベント「サービスするにもほどがある2周年」を開催。

イベント詳細

スッカマ 源氏の湯会員限定イベント

■2024年4月15日(月)〜19日(金) 2周年感謝ウィーク

期間中、現金で入浴されたスッカマ源氏の湯会員を対象に、次回使える入浴無料券をプレゼント。

※利用期間は2024年5月7日(火)〜24日(金)

※必ずDMハガキを持参ください

■2024年5月7日(火)〜31日(金) サービスするにもほどがあるクーポンブックプレゼント

入浴料がお得になるスタンプラリークーポン、スッカマ割引クーポン、紅家お食事割引クーポンなど、お得なクーポンが盛沢山です。

※各クーポンは2024年6,7月に使えます

※必ずDMハガキを持参ください

■2024年4月15日(月)〜5月31日(金) スッカマ2周年プレミアム抽選会

DMハガキについてる抽選券を応募箱に投函すると、入浴回数券、スッカマ回数券、朝風呂回数券、入浴+スッカマ招待券、入浴招待券、スッカマ招待券、会員ポイント500ポイント、400ポイントなど、豪華賞品が当たります。

※当選発表・商品引換期間は2024年6月10日(月)〜30日(日)。

※必ずDMハガキを持参ください

だれでも参加可能なイベント

■2024年4月14日(日) 2周年記念 餅つき大会

13時〜、15時〜の2回開催し、つきたてのお餅を振舞います。

参加費は無料です。

■2024年4月20日(土)〜26日(金) ありがとう!!2周年感謝DAY

入浴+スッカマ利用で、次回使えるスッカマ招待券をプレゼント。

どなたでも何度でもご参加OKです。

※招待券利用期間は5月7日(火)〜5月31日(金)となります。

■会員入会キャンペーン

先着500名に、入浴料やスッカマなどがお得になるサービス満載の会員限定2周年記念“サービスするにもほどがあるDM”をプレゼント!

※入会金220円が必要です。

■2024年4月15日(月)〜5月31日(金) 源氏グループトラベルコラボキャンペーン

来館時に応募用紙に記入いただき、応募箱に投函するだけ、何度でも投函OKです。

・特賞:源氏の湯共通入浴手形

・感謝賞:スッカマ源氏の湯回数券

・旅行賞:日帰りバスツアーご招待(9月上旬予定)六甲山植物園、南京町中華ランチ付

■2024年4月1日(月)〜26日(金) 2周年限定お食事処紅家 お得なお食事セットメニュー

・Aコース:入浴+選べるお食事

平日 通常2,800円→2,600円

土日 祝通常2,900円→2,700円

・Bコース:入浴+スッカマ(岩盤浴)+選べるお食事

平日 通常3,600円→3,200円

土日 祝通常3,800円→3,400円

※食事は2周年限定“紅家特製韓定食”、又は“紅家御膳”の2種類からお選びください。

・Cコース:入浴+スッカマ(岩盤浴)+タッパンマリ鍋

平日限定 2名通常7,900円→6,700円“1,200円お得”

※価格は全て税込です。

※他にも期間限定メニューが多数あります。

■2024年4月15日(月)〜なくなり次第終了 生ビール大ジョッキ還元フェア

生大ジョッキ+蒸し豚、長芋キムチ、キュウリキムチ、キャベツキムチセットを1,000円(税込)で大放出!

リラクゼーション:水曜日と土曜日限定メニュー『選べる50分コース』4,800円が新登場

ボディーのみ50分、フットのみ50分、ボディ、フットを組合わせて50分など、自身で好きなように選べるお得なコースです。

