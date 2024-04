グローバル部門、製品開発部門、顧客満足度部門の3部門受賞！空・インターナショナル「日本美容企業大賞2024」

「人生100年時代」のサポートサプリメントを開発・製造・販売する「空・インターナショナル」は、美容経済新聞社が主催する「日本美容企業大賞2024」において、グローバル部門、製品開発部門、顧客満足度部門の3部門で受賞しました。

空・インターナショナル「日本美容企業大賞2024」グローバル/製品開発/顧客満足度部門 受賞

「日本美容企業大賞」は、美容産業における革新、品質、顧客サービスにおいて優れた業績を挙げた企業を表彰するものです。

毎年、業界をリードする企業や個人がこの名誉あるアワードで称えられます。

代表は授賞式にて「これらの受賞は、顧客からの信頼と支持、および同社スタッフの一丸となった努力の賜物です。

美容と健康を通じて、これからも世界中の人々の生活を豊かにするために、一層の努力をしていきます」と述べました。

同社おすすめ商品

MelonG+ collagen

「MelonG+ collagen」は、メロン由来の成分やビタミンCを特徴とする美容に着目したドリンクです。

この製品は美容をサポートすることを目的としており、コラーゲンペプチドや他の栄養素も配合されています。

これにより肌の健康や美容に対して総合的に貢献するよう設計されています。

NMN30000+ SHIKA PLACENTA EX

「NMN30000+ SHIKA PLACENTA EX」は美容と健康に焦点を当てた食品で、NMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)やプラセンタエキスなどの成分が含まれています。

これらの成分は日々の健康維持や美容に役立つとされており、便利なドリンクタイプで提供されます。

MKpremium iGS4000

「MKpremium iGS4000」は栄養補助食品として日々の栄養補給やエイジングケアに役立つことを目的としています。

この製品は、健康と美容をサポートするための成分をバランス良く含んでおり、日常生活において簡単に摂取できる形態で提供されています。

空・インターナショナルはこの受賞を励みに更なる革新と顧客満足の向上を目指し、今後も方の期待を超えるような製品とサービスを提供し続けるため精進していきます。

