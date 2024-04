ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」が、世界中で愛される『PEANUTS(ピーナッツ)』とコラボレーション!

スポーツを楽しむ『PEANUTS』の仲間たちがアートになった「PEANUTS meets GELATO PIQUE」コレクションが、2024年4月19日(金)より販売されます☆

ジェラート ピケ「PEANUTS meets GELATO PIQUE」

発売日:2023年4月19日(金)

販売店舗:全国直営店、gelato piqueオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」ほか

※オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」では12:00(正午)より発売

ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」から、『PEANUTS(ピーナッツ)』とコラボレーションしたコレクション「PEANUTS meets GELATO PIQUE」が登場!

「スヌーピー」をはじめ、スポーツを楽しむ『PEANUTS』の仲間たちがアートになったルームウェアやグッズが販売されます。

夏らしいパステルカラーのカットソーや、ワンマイルウェアとしても楽しめるスウェットもラインアップ。

大切な人や家族と過ごすおうちでのスポーツ観戦にもぴったりなコレクションです☆

ジャガードニットシリーズ

春先にぴったりな毛足の短いニットを使用したプルオーバーとショートパンツ。

テニスとベースボールをモチーフにした「スヌーピー」のジャガードニットシリーズです。

レディース:SNOOPYプルオーバー/ショートパンツ

商品名・価格:

・【PEANUTS】SNOOPYプルオーバー:7,480円(税込)

・【PEANUTS】SNOOPYショートパンツ:6,930円(税込)

カラー:オフホワイト/ピンク

サイズ:フリー

テニスとベースボールに挑戦する「スヌーピー」を描いたプルオーバー。

パンツのウエストには、アップリケをプラスしています。

ゆとりのあるサイズ感で仕上げたシリーズです。

メンズ:【PEANUTS】HOMME TENNIS ジャガードプルオーバー/ハーフパンツ

商品名・価格:

・【PEANUTS】HOMME TENNIS ジャガードプルオーバー:8,250円(税込)

・【PEANUTS】HOMME TENNIS ジャガードハーフパンツ:7,920円(税込)

カラー:ネイビー

サイズ:M/L

メンズサイズにも、テニスとベースボールをモチーフにしたジャガードプルオーバーとハーフパンツが登場。

ウッドストックがトロフィに乗っている「HOMME TENNIS」と、グリーンカラーの「HOMME BASEBALL」シリーズが展開されます。

総柄カットソーシリーズ

商品名・価格:

・【PEANUTS】総柄プリントシャツ:6,930円(税込)

・【PEANUTS】総柄プリントショートパンツ:5,940円(税込)

・【PEANUTS】総柄プリントロングパンツ:6,930円(税込)

・【PEANUTS】総柄プリントワンピース:7,480円(税込)

カラー:オフホワイト/ピンク

サイズ:フリー

接触冷感素材を使用した開襟シャツは、これからの汗ばむ季節にぴったりなアイテム。

様々なスポーツに挑戦している「スヌーピー」を、カラフルな総柄で表現しています。

レーヨン混のなめらかな肌ざわりも魅力のポイントです。

大切な愛犬・愛猫のためのライン「GELATO PIQUE CAT&DOG (ジェラート ピケ キャット&ドッグ) 」のプルオーバーもラインナップされているので、お揃いコーデを楽しむのもおすすめです☆

カットソーシリーズ

商品名・価格・サイズ・カラー:

・【PEANUTS】HOMME 総柄プリントシャツ:7,260円(税込)

・【PEANUTS】HOMME 総柄プリントハーフパンツ:6,490円(税込)

カラー:オフホワイト/ネイビー

サイズ:M/L

・【PEANUTS】HOMME ワンポイントTシャツ:5,390円(税込)

カラー:サックス/ネイビー

サイズ:M/L

レディース:【PEANUTS】ワンポイントTシャツ

価格:4,840円(税込)

カラー:オフホワイト/ピンク

サイズ:フリー

肌に触れるとひんやり心地良い、接触冷感素材を使用したなめらかなワンポイントTシャツ。

サッカーやゴルフを楽しむ「スヌーピー」と、シンプルなロゴがデザインされています。

メンズ:【PEANUTS】HOMME ワンポイントTシャツ

価格:5,390円(税込)

カラー:サックス/ネイビー

サイズ:M/L

暑い日にうれしい「スヌーピー」プリントの接触冷感Tシャツ。

レーヨン混のなめらかなECOVEROベア天竺を使用した、接触冷感機能のある「COOL FABRIC」です。

サッカーやゴルフを楽しむ「スヌーピー」と、シンプルなロゴがデザインのポイント。

色はゴルフモチーフのサックスと、サッカーモチーフのネイビーの2色展開です。

レディース:裏毛スウェットシリーズ

商品名・価格:

・【PEANUTS】裏毛ワンポイントプルオーバー:6,490円(税込)

・【PEANUTS】裏毛ワンポイントショートパンツ:5,940円(税込)

・【PEANUTS】裏毛ワンポイントフードワンピース:8,580円(税込)

カラー:オートミール

サイズ:フリー

スウェットシリーズは、柔らかなオートミールカラーで登場します。

スケートボードを楽しむ「スヌーピー」のイラストが大胆に配されているのが特徴です。

これからの季節に重宝する薄手の裏毛素材を使用しています。

プルオーバーとワンピースはフード付きのデザインでワンマイルウェアとしてもおすすめの一着。

同シリーズのHOMMEアイテムとのリンクコーディネートも楽しめます☆

ルームシューズ

商品名・価格・カラー・サイズ:

レディース【PEANUTS】ルームシューズ:7,590円(税込)カラー:ピンクサイズ:フリーメンズ【PEANUTS】HOMME ルームシューズ:7,920円(税込)カラー:グリーンサイズ:フリー

スニーカー風のデザインがキャッチーなルームシューズ。

立体的な「スヌーピー」の耳や、ボリューム感のあるフォルムなど、ユーモアたっぷりなデザインに仕上げられています。

その他グッズ

【PEANUTS】スヌーピー ラグビー ティッシュケース

価格:8,580円(税込)

カラー:ブラウン

サイズ:フリー

大きなラグビーボールの上でお昼寝する「スヌーピー」が愛らしいティッシュケース。

「スヌーピー」はなめらかな’スムーズィー’素材、ラグビーボールには柔らかな’ベビモコ’素材を使用しています。

【PEANUTS】スヌーピー スポーツ ぬいぐるみ

価格:各7,370円(税込)

カラー:A(ベースボール)/B(スケートボード)

サイズ:フリー

なめらかな肌触りの’スムーズィー’素材を使用した「スヌーピー」のぬいぐるみ。

クラシカルなベースボールと、トレンディーなスケートボードをテーマに、それぞれのスポーツを表現したスタイリングになっているのがポイントです。

【PEANUTS】ポーチ/ティッシュポーチ/ダッフルバッグポーチ

商品名・価格:

・【PEANUTS】ポーチ:3,960円(税込)

・【PEANUTS】ティッシュポーチ:3,520円(税込)

・【PEANUTS】ダッフルバッグポーチ:4,510円(税込)

カラー:オフホワイト

サイズ:フリー

様々なスポーツに挑戦している「スヌーピー」を、カラフルな総柄でプリントしたポーチ。

ポケットティッシュを入れるのに便利なティッシュポーチや、ダッフルバッグ型のかわいいポーチも登場。

メダルをイメージした引手もポイントになっています。

スポーツを楽しむ「スヌーピー」たちをデザインで表現したルームウェアやグッズ。

ジェラート ピケの「PEANUTS meets GELATO PIQUE」は、2023年4月19日(金)より発売です☆

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

