東京ディズニーランドでは、2024年4月9日(火)から6月30日(日)の期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第2弾を開催!

第2弾はドナルドダックが主役の「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」です☆

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」デコレーション

開催期間:2024年4月9日(火)〜6月30日(日)

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第2弾“ドナルドダック”が主役の「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」を開催!

“パルパルーザ”のパルは「仲間」、パルーザは「みんなで盛り上がるパーティー」という意味から組み合わせた言葉で、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズです。

第1弾のミニーマウスに続き、今回の第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」は、ドナルドダックが主役!

ドナルドが夢に描いた理想の街“ダックシティ”では、なんでもかんでもドナルドがスーパースター☆

日常ではありえない、ドナルドの理想の世界へと様変わりしたパークが楽しめます。

今回は、そんな「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」期間中に登場するデコレーションを紹介していきます。

エントランス

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」

入園時からドナルドの理想の街“ダックシティ”ならではの、ユニークでハチャメチャな世界に!

パーク入園時はドナルドの声でお出迎えしてくれます☆

エントランス前のミッキー花壇はドナルド花壇に。

花壇の周りにもドナルドカラーのデコレーションが施されています。

ワールドバザール

ワールドバザールの入り口にも賑やかなデコレーションがいっぱい!

シェフ界、ムービー界、マッチョ界などいろんなジャンルのスーパースターになったドナルドダックが描かれています。

ワールドバザールの中央にはスーパースターとなったドナルドのモニュメントが登場。

黄金に輝くドナルドの像と、トロフィーやメダルを持って嬉しそうにしているドナルド。

ミッキーマウスやデイジーダックも、そんなドナルドダックを称えます。

反対側にも黄金に輝くドナルドダックがそびえ立っています☆

そして、その周りにはトロフィーをモチーフにした装飾も。

ベストシェフや、

ベストシンガー、

ベストマッスル、

ベストアーティストの4種類が飾られています。

プラザ/キャッスル・フォアコート

シンデレラ城前では「WELCOME TO Duck City」の文字がお出迎え!

トリックアートのように描かれています。

中央にはドナルドダックの帽子をモチーフにした噴水が。

「グワグワスティック」のようなアヒルたちがかわいい!

噴水のまわりには、ドナルドダックのお顔形のトピアリーも。

ユニークな形のトピアリーが、ダックシティを盛り上げます。

楽しい記念撮影ができそうです☆

トラッシュカン(ゴミ箱)

そして、プラザ周辺のトラッシュカン(ゴミ箱)もドナルドダックデザインに!

ドナルドのコスチュームをモチーフにした見た目がかわいい☆

このほかにもいろんな場所でドナルドダックの装飾を見ることができるので、ぜひ探してみてくださいね!

第二弾はドナルドダックが主役!

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」の紹介でした☆

