東京・代官山の駅前に店舗を構える、絵本作家ディック・ブルーナが想いを込めて手がけた「ミッフィー」の絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ。

「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」に、2024年4月19日(金)からモーニング&ランチメニューなどの新メニューが登場!

また、カフェオープン以来大人気の「ミッフィー」のフィナンシェがカフェオリジナルグッズとして販売されます☆

東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」追加メニュー・グッズ

所在地:〒150-0034 東京都渋谷区代官山町19−4 代官山駅ビル1F

営業時間:8:30〜20:20

※4月19日からは、8:30〜21:05

テイクアウト営業時間:10:00〜18:00

年間休日:不定休(営業時間の確認などは、カフェ公式サイトを確認ください)

延べ面積(総面積):21.58坪(71.34平米)

予約対象期間:2024年4月19日(金)〜5月31日(金)

※対象期間以降の予約受付日は、カフェ公式WEBサイト、カフェ公式SNSにてお知らせします

予約金:660円(税込)

※予約特典付き ※1申込につき、4席まで予約可

「miffy café tokyo」は、「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトに、絵本作家ディック・ブルーナが想いを込めて手がけたミッフィーの絵本にフォーカスをあてたテーマカフェです。

ロゴ、メインビジュアルや店舗のデザインは、幼い頃に出会ったディック・ブルーナの絵本に大きな影響を受けたという佐藤可士和さんの手によって、クラシカルでもどこか新しい印象のデザインとなっています。

2024年4月19日(金)より提供される新メニューは、モーニング限定「ミッフィー」のワッフルがかわいいブランチワッフルのプレート、ランチ限定レンズ豆のボロネーゼソースのパスタ、メインメニューのほうれん草とチキンのカレーにパンとマカロニチーズのプレートメニュー、スパイス風味のミルクティーにホイップクリームをのせたチャイ風ドリンクの4品です。

また、カフェオープン以来大人気の「ミッフィー」のフィナンシェがカフェオリジナルグッズとして登場!

プチギフトとしてもおすすめのキャンディ入りミニきんちゃくや、ダイカットタオルやランチトートなどのファッション雑貨、料理や食事が楽しくなりそうなかわいいプレートなど工夫を凝らしたグッズが展開されます。

カフェ新メニュー

提供開始日:2024年4月19日(金)

モーニング&ランチメニューなどの新メニューが、2024年4月19日(金)より提供スタート。

モーニング限定「ミッフィー」のワッフルがかわいいブランチワッフルのプレート、ランチ限定レンズ豆のボロネーゼソースのパスタ、メインメニューのほうれん草とチキンのカレーにパンとマカロニチーズのプレートメニュー、スパイス風味のミルクティーにホイップクリームをのせたチャイ風ドリンクの4品です。

モーニングメニュー:ブランチワッフル

価格:1,790円(税込)

提供時間:8:30〜10:30

「ミッフィー」のワッフルにフライドエッグ・ベーコンをのせ、オランデーズソースをかけた食事プレート。

彩りも鮮やかで、見た目にもかわいいモーニングメニューになっています☆

ランチメニュー:レンズ豆のボロネーゼパスタ

価格:1,990円(税込)

提供時間:11:30〜17:30

レンズ豆を使ったボロネーゼソースのパスタ。

「ミッフィー」のお顔型のパンが添えられています。

グランドメニュー:ほうれん草とチキンのカレー

価格:1,990円(税込)

ほうれん草やじゃがいもなどの野菜とチキンが入ったヘルシーなカレープレート。

パンとマカロニチーズを添えたプレートメニューです。

ドリンク:スパイスミルクティー(hot/ice)

価格:990円(税込)

シナモンなどスパイス風味のミルクティーにホイップクリームをのせたチャイ風ドリンク。

「ミッフィー」がデザインされたかわいいグラス・マグで提供されます☆

ミッフィーのフィナンシェをモチーフにしたグッズ

カフェオープン以来大人気の「ミッフィー」のフィナンシェがカフェオリジナルグッズとして登場。

「ミッフィー」のフィナンシェ

プチギフトとしてもおすすめのキャンディ入りミニきんちゃくや、ダイカットタオルやランチトートなどのファッション雑貨など、心温まるデザインのグッズが順次販売されます☆

※グッズ購入のみを希望の方でも来店が可能になりました

キャンディ入りミニきんちゃく

価格:1,320円(税込)

発売日:2024年5月2日

2種類のキャンディが入った「キャンディ入りミニきんちゃく」

きんちゃくは「ミッフィー」のフィナンシェを並べたパターン柄です。

ダイカットタオル

価格:1,430円(税込)

発売日:2024年5月2日

「ミッフィー」のフィナンシェをモチーフにしたダイカットタオル。

しっとり食感のフィナンシェの質感をタオルデザインに落とし込んでいます。

ランチトート

価格:2,750円(税込)

発売日:2024年6月発売予定

「ミッフィー」のフィナンシェと「miffy café tokyo」ロゴが並んだデザインのランチトート。

お弁当やドリンクを入れて持ち運ぶのにぴったりなサイズです!

プレート

価格:2,970円(税込)

発売日:2024年6月発売予定

料理や食事が楽しくなりそうなデザインのかわいいプレートです。

カフェのロゴを中心に、「ミッフィー」のフィナンシェがぐるりと一周配されています。

モーニング&ランチ時間帯の新メニューや、「ミッフィー」のフィナンシェをモチーフにしたグッズが登場。

東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」の新メニュー4品は、2024年4月19日(金)より提供開始です☆

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2024 www.miffy.com

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッフィーフィナンシェをモチーフにしたグッズも!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」追加メニュー appeared first on Dtimes.