な・に・を・け・そ・う・か・なッ!

Google Blogより、Googleの(グーグル)のスマートフォン「Google Pixel」向けのAI画像編集機能が、すべての「Google フォト」アプリユーザーへと開放されることが発表されました。

5月15日から順次「消しゴムマジック」「ボケ補正」「ポートレート ライト」といった AIを活用した編集ツールの多くを、AndroidスマホやiPhoneの「Google フォト」アプリから利用できるようになるみたい!

ちなみに、これまでも「消しゴムマジック」はGoogle One(有料のストレージプラン)に加入しているユーザー限定で開放されていたんですが、課金不要で使えるようになるわけですね。グーグルありがてぇ…。

回数制限あるけど「編集マジック」も開放

Image: Google Blog

また、映り込んだモノの位置を変えたりできる「編集マジック」機能は、毎月10回分の保存といった制限がありますが、こちらも開放される模様です。

10回を超えて保存したい場合は、PixelかGoogle Oneのプレミアムプラン(2TB以上)が必要になるとのこと。これらの機能、古めの端末はサポート外となるので、詳しくはGoogle Blogをどうぞ。

AI editing tools are coming to all Google Photos users

さて、やはり注目は…「消しゴムマジック」だよね!

消しゴムマジックで消してやるのさ!

のCMでおなじみですし。僕も使いたい!

というわけで、みなさんが消したいものもぜひ教えて下さい。

Source: Google Blog, YouTube