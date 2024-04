È¬ÌÚ³¤è½¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸¡Ù¥À¥Ö¥ë¥»¥Ö¥óÊÔ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Örecall¡×4·î13ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡ª

現在、放送中のTVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズン ダブルセブン編のエンディング主題歌に起用されている八木海莉「recall」。既に「recall - Anime version -」が、各配信サイトで配信が始まっており、アニメファンのみならず、多くの方々に聴かれている中、「recall」フルバージョンの配信が4月13日(土)に決定した。

また、5月8日に発売される八木海莉 ニュー・シングル「recall」のCD購入者特典絵柄が公開された。

TVアニメ『魔法科高校の劣等生』は、劣等生の兄・司波達也と優等生の妹・司波深雪による、伝説的スクールマギクスバトルアニメ。八木海莉は、2021年に放送されたTVアニメ『魔法科高校の劣等生 追憶編』主題歌に抜擢された「Ripe Aster」でデビューしており、八木海莉自身、特別な思いのある作品との再タッグとなる。

4月13日に配信される「recall」は、作詞作曲ともに八木自身が行っており、「多くの方が抱えたことのあるだろう劣等感や人をうらやむ気持ちなど、そんな感情と向き合い、そして乗り越えていってほしいという思いを込めて作りました。」と語っている。

なお、5月8日発売のニュー・シングル「recall」まとめダウンロードのPre-Order(プレオーダー)キャンペーンも4月13日からスタート。期間限定で「直筆メッセージ付き撮り下ろしスマホ壁紙」がプレゼントされるキャンペーンなので、早めにチェックしてほしい。

シングル「recall」CD購入者特典絵柄も公開!特典は無くなり次第、終了となるので、こちらも早めに確認してほしい。

そして、4月12日(金)23時頃からインスタライブの開催も決定しているので、楽しみに待っていてほしい!

●リリース情報「recall」

4月13日配信開始

配信リンクはこちら

https://kmu.lnk.to/recall

5月8日発売

CD予約はこちら

https://yagikairi.lnk.to/CI6Sfr

【期間生産限定盤(CD+BD)】



品番:KSCL 3508〜3509

価格:¥2,420(税込)

<CD>

01. recall

作詞・作曲:八木海莉 編曲:TAAR

02. 脳内シネマ

作詞・作曲:八木海莉 編曲:南雲ゆうき

03. recall -Anime version-

04. recall -Instrumental-

05. 脳内シネマ -Instrumental-

<Blu-ray>

・Kairi Yagi Live Collections 2

One-Man Live Tour 2023 - know me… -(2023.12.23 at Shibuya WWW X)

Ripe Aster / 脳内シネマ / know me…

・TVアニメ「魔法科高校の劣等生 第3シーズン」ダブルセブン編 ノンクレジットエンディング

・「recall」 Music Video

※アニメ描きおろしイラスト使用デジパック仕様

※アニメ描きおろしイラスト使用ステッカー同梱

※2024年7月末日までの期間生産

CD購入者特典



・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス:オリジナルアクリルキーホルダー

・TOWER RECORDS全店:オリジナルポストカード(本人絵柄)

・全国アニメイト(通販含む)/ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む):オリジナルポストカード(アニメジャケット絵柄)

・セブンネットショッピング:オリジナル缶バッジ

・応援店特典:オリジナルステッカー

※応援店はこちら。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

●ライブ情報

八木海莉 One-Man Live 2024 - recall -

2024年7月7日(日)原宿RUIDO

開場18:00 / 開演18:30

スタンディング \5,500(税込み、ドリンク代別)

問:DISK GARAGE 050-5533-0888(平日12:00〜15:00)

ファンクラブ最速先行チケット受付中

期間:3/31(日)17:00〜4/14(日)23:59

https://smam.jp/studiokairi/

※申し込みには八木海莉 メンバーズサイトへの入会(月額300円+税)が必要となります。

「recall」プレオーダーキャンペーン

・Pre-Orderについて

iTunesのPre-Order(プレオーダー)は配信前にアルバムやシングルを事前にダウンロード予約できる機能です。

Pre-Order URL

https://kmu.lnk.to/recall_pre

応募開始までは、エラー画面となりますのでご注意ください

‐綉URLよりiTunesアプリにログインしていただき、予約注文をタップ

◆屬海陵縮鹵輅犬魍稜А廚班充┐気譴泙垢里如◆嵳縮鹵輅検廚鬟織奪廚靴討ださい。

「予約注文済」と表示されましたら、配信開始後に自身のライブラリに自動で追加されます。

八木海莉「recall」を期間内にプレオーダー(予約注文)してくださり、本キャンペーンにご応募していただいた方全員に「直筆メッセージ付き撮り下ろしスマホ壁紙」をプレゼント!期間限定なのでお見逃しなく!

応募に関して

・期間:2024年4月13日〜2024年5月7日23時59分まで

・応募条件:八木海莉 ニュー・シングル「recall」プレオーダーして頂いた方

・応募方法:応募フォームに必要項目を入力し、プリオーダー画面が表示されたスクリーンショットを添付してご応募ください。

・プレオーダー対象ストア:iTunes

応募フォーム

https://www.sonymusic.co.jp/event/103887

応募開始までは、エラー画面となりますのでご注意ください

●作品情報

TVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズン

2024年4月より各局にて放送開始!

TOKYO MX 4月5日(金)より 毎週金曜23:30〜

とちぎテレビ 4月5日(金)より 毎週金曜23:30〜

群馬テレビ 4月5日(金)より 毎週金曜23:30〜

BS11 4月5日(金)より 毎週金曜23:30〜

テレビ愛知 4月6日(土)より 毎週土曜25:45〜(※初回放送4月6日(土)のみ、26時00分〜)

MBS 4月6日(土)より 毎週土曜26:08〜 ※初回放送4月6日(土)のみ、27時00分〜

AT-X 4月6日(土)より 毎週土曜 23:30〜(リピート放送:毎週火曜 29:30〜、毎週土曜 8:30〜)

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。

配信情報

ABEMA・dアニメストアにて2024年4月5日(金)23:30より地上波同時・最速配信決定!

その他サイトでも順次配信予定!

配信詳細はこちら

https://mahouka.jp/3rd/onair/

<イントロダクション>

魔法。それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。

国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する。

魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄・達也。

すべてが完全無欠な優等生の妹・深雪。

二人の学生生活は激動に次ぐ激動の日々だった。

政治結社《ブランシュ》の襲撃。

九校戦への香港系国際犯罪シンジケート《無頭( ノー・ヘッド・)竜(ドラゴン)》の介入。

大亜連合軍の横浜への侵攻。

人の精神に取り憑いて変質させる魔物パラサイトの出現。

そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー・シリウスことアンジェリーナ=クドウ=シールズの来訪。

波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の生活も少しずつ変化する。

四葉家から使わされた桜井水波が達也たちと同居することになり、

達也は新設された魔法工学科、通称《魔工科》に転科する。

深雪と共に平穏な学園生活を送るはずだったが

それを世界が許すはずもなく…。

そして、──波乱の日々が、再び幕開く。

<ダブルセブン編 イントロダクション>

達也と深雪が第一高校に入学して二回目の春が訪れた。

今年こそ深雪と平穏な学園生活を送りたいと願う達也だが、今年の一年生も昨年に負けず劣らずのくせ者ぞろいだった。

七草真由美の妹で双子の香澄・泉美。

七草家に強い対抗意識を抱く七宝琢磨。

三人は入学早々トラブルを起こし、達也はその対処に追われることに。

さらにその裏では人間主義者を煽動し、魔法師を社会から排除しようとする謎の美青年・周公瑾の陰謀が蠢き始めていた――。

青春と陰謀が交錯する「ダブルセブン編」がついに開幕!

【スタッフ】

原作:佐島 勤 (電撃文庫刊)

原作イラスト:石田可奈

監督:ジミー ストーン

脚本:中本宗応(ライトワークス)

キャラクターデザイン・総作画監督:石田可奈

サブキャラクターデザイン:橋本明日美

メカニック/プロップデザイン:稲田 航

美術デザイン:谷内優穂

美術監督:永吉幸樹

美術:ヘッドワークス

色彩設計:小松さくら

モニターグラフィックスデザイン:南條楊輔

CG監督:町田政彌(スティミュラスイメージ)

撮影監督:廣岡 岳(Nexus)

編集:木村佳史子(MAD BOX)

音響監督:本山 哲

キャスティングマネージャー:鈴木久美子

音響効果:古谷友二

音楽:岩崎 琢

アニメーション制作:エイトビット

【キャスト】

司波達也:中村悠一

司波深雪:早見沙織

桜井水波:安野希世乃

九島光宣:戸谷菊之介

千葉エリカ:内山夕実

西城レオンハルト:寺島拓篤

柴田美月:佐藤聡美

吉田幹比古:田丸篤志

光井ほのか:雨宮 天

北山 雫:巽 悠衣子

黒羽亜夜子:内田真礼

黒羽文弥:加藤英美里

七草真由美:花澤香菜

七草香澄:喜多村英梨

七草泉美:悠木 碧

七宝琢磨:橘 龍丸

周公瑾:遊佐浩二

中条あずさ:小笠原早紀

十文字克人:諏訪部順一

九島 烈:大塚芳忠

主題歌

オープニング主題歌

LiSA「Shouted Serenade」

作詞:LiSA、田淵智也

作曲:田淵智也

編曲:堀江晶太

エンディング主題歌

ダブルセブン編:八木海莉「recall」

スティープルチェース編:三月のパンタシア「スノーノワール」

古都内乱編:ASCA「紫苑の花束を」

©2023 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校3製作委員会

関連リンク

八木海莉公式オフィシャルサイト

https://yagikairi.com/

「魔法科高校の劣等生」第3シーズン公式サイト

https://mahouka.jp/3rd/

「魔法科高校の劣等生」ポータルサイト

https://mahouka.jp/