アクセンチュア、Microsoft 365の生成AI機能を解説した書籍『Microsoft Copilot 活用大全』(日経BP社刊)発売

アクセンチュアは、AI専門家がMicrosoftの生成AIアプリケーション活用法を解説した『Microsoft Copilot for Microsoft 365活用大全』(日経BP社刊)を2024年4月4日に発売したことを発表した。Amazon「Microsoft Copilot for Microsoft 365」販売ページ2023年11月、生成AIをビジネス用のアプリケーション群に組み込んだ「Microsoft Copilot for Microsoft 365」が満を持して一般提供開始となった。生成AIの登場によって、今後はホワイトカラーのデスクワークが様変わりし、生成AIツールを使いこなす人とそうでない人との間の差は開いていく可能性がある。同社は「本書はアクセンチュア データ&AIグループを著者とし、社内で実践しているMicrosoft Copilot for Microsoft 365の使いこなしテクニックを100個解説しました。Teams、Outlook、PowerPoint、Word、Excel、OneNote、Whiteboard、Power Automateといった主要なアプリケーションそれぞれについて、網羅的にテクニックを取り上げており、幅広い業務でMicrosoft Copilot for Microsoft 365を活用するための知識が得られます」とコメントしている。

■書籍概要:

書籍名:Microsoft Copilot for Microsoft 365活用大全著者 :アクセンチュア株式会社 データ&AIグループ 発行 :日経BP社価格 :2,640円(税込)Amazonの販売ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/4296080342/rsaf-22