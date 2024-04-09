ÌÜ¤ËÍ¾¤ëŽ¢¥¨¥¤¥Ï¥éŽ£¥Ù¥Æ¥é¥óº¹ÊÌ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¸µ¶§
¡Ö¥¨¥¤¥Ï¥é¡Ê¥¨¥¤¥¸¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¸Æ¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§CHIRO¡¿PIXTA¡Ë
¡ÖÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¡×
¡ÖÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤Æ¸·¤·¤¯¤·¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×
¤æ¤ë¤¯¤Æ¤â¥À¥á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥À¥á¤Ê»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ200¼Ò°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò»Ù±ç¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä²£»³¿®¹°»á¤¬¡¢Éô²¼¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø¼ã¼Ô¤Ë¼¤á¤é¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡§¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¿´¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹11¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÃæ·ø¾¦¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡Ê40ºÐ¡Ë¤Î¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¡Ö¥¨¥¤¥Ï¥é¡Ê¥¨¥¤¥¸¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼èÄùÌò¡Ê58ºÐ¡Ë¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÈÇØ·Ê¤ò½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¶èÊÌ¤Èº¹ÊÌ¤È¤Ò¤¤¤¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
Ç¯Îð¤äÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥¨¥¤¥Ï¥é¡Ê¥¨¥¤¥¸¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¸Æ¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡Öº¹ÊÌ¤À¡×¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢
¡¦¶èÊÌ
¡¦º¹ÊÌ
¡¦¤Ò¤¤¤
¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ú¤¯¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
»ä¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æþ¹ñ¿³ºº¤Ç³°¹ñ¿Í¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤È¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶èÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤È¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¿©Æ²¤ÇÃíÊ¸¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÄê°÷¤µ¤ó¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¸å¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ä¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Ë¤Ï±þÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥¹¥ë¡¼¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ïº¹ÊÌ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¼¡¤Ë¾ïÏ¢¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤ÏÁëºÝ¤Î¤¤¤¤ÀÊ¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Ò¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÂ°À¤ÇÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤ò¶èÊÌ¡£Ê¬¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤òÉÔÅö¤Ë°·¤¦¤³¤È¤òº¹ÊÌ¤È¸Æ¤Ö¡£¤Ò¤¤¤¤ÏÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤Ë¸ªÆþ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥¨¥¤¥Ï¥é¤Ï¡¢¼ã¤¤¤«¤é¡¢¹âÎð¤À¤«¤é¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ê¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬´õË¾¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¶èÊÌ¤ä¤Ò¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢É¬¤º²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬ÈóÆñ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡©
¡Ö·¯¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡Ö50ºÐ²á¤®¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦IT¥Ä¡¼¥ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¥À¥á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ãæ·ø¾¦¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡Ê40ºÐ¡Ë¤Î·ï¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¤³¤Î¼ÒÄ¹¤Ï38ºÐ¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ã¼ê¤ò½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡¢
¡Ö¥¨¥¤¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤¿¤Á¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤Î¤¬¼ÒÄ¹¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤¿¡Ö¤ä¤ëµ¤¸þ¾å¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤À¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¼ÒÄ¹¤ÎÂ¾¡¢20ÂåÁ°È¾¤Î¼Ò°÷10¿Í¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¹½À®¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿»Üºö¤ò¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤È·Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ãç¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬À®¸ù¤µ¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿¿»÷¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÂç¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼ÒÄ¹¤â¼ºÇÔ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢
(1)»×¹ÍÎÏÉÔÂ
(2)·Ð¸³ÉÔÂ
(3)ÃÎ¼±ÉÔÂ
¤³¤Î3¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»ä¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Å³ô¤Î·Ð±Ä¿Ø¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤¿¤Á¤â¡¢ºÇ½é¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿»Üºö¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¦¥«¥Õ¥§É÷¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÆâÁõ¹©»ö
¡¦²¾Ì²¼¼¤ÎÀßÃÖ
¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤È¤Î·ÀÌó
¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤¿¤Á¤â¡¢
¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×
¤ÈÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢
¡¦½µµÙ3ÆüÀ©
¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢
¡Ö¤³¤³¤ÇÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤é¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡×
¤È¼ÒÄ¹¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤Î¿ô¥«·î¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÇ°¤Î·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤ëµ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¼ã¤¤¼Ò°÷¤ÏÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÒÄ¹¤ÏÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤É¤³¤í¤«µÕ¥®¥ì¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ñ¼Ò¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡×
¡Ö°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢50ÂåÁ°¸å¤Î¼Ò°÷¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤À¡×
¡Ö¼ã¤¤¼Ò°÷¤À¤±¤ÎÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢50Âå¤Î¼èÄùÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¡ÖÊ¹¤¼Î¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
Á°Äó¤Èº¬µò¤ò´Ö°ã¤¨¤ëÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹
¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Àµ¤·¤¤¡Ö»×¹ÍÎÏ¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ºÂç¤¤Ê¸¶°ø¤À¤í¤¦¡£Á°Äó¤Èº¬µò¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê³èÌö¤»¤º¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§É÷¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢²¾Ì²¼¼¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢½µµÙ3ÆüÀ©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤ëµ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º¬µò¤È¼çÄ¥¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢»Å»ö¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤À¡£
¤³¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤¬¤ª¤«¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ä¤ëµ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ä¡¢µÙ¤ß¤òÂ¿¤¯Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¡©¡¡°ì¤Ä¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤Ï¡¢²ò·èº¤Æñ¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÌ£¤ï¤¦¤â¤Î¤À¡£¼ÂÎÏ¤â¤Ê¤¯¡¢µÙ¤ß¤òÂ¿¤¯¤È¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼Ò°÷¤Ë¤ÏÃ±½ãºî¶È¤·¤«Ç¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤âAI¤äRPA¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀºÅÙ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼ã¼ê¤Ë»Å»ö¤òÍê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹¤Î¼Â´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Á°Äó¤Èº¬µò¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¼«¿®²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¸½¾Ý¤È¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢Á°Äó¤Èº¬µò¤µ¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°ÃÎ¼±¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Àµ¤·¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¤Ó¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¼Ò°÷¤¬¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¼Ò°÷ËþÂÅÙ¤È¤Ï²¿¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
ºÇÄã¸Â¤ÎÃÎ¼±¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Ã±¤Ê¤ë»×¤¤¤Ä¤¤äÊ¹¤¤«¤¸¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·´©¡Ø¼ã¼Ô¤Ë¼¤á¤é¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¡¢¥À¥Ë¥ó¥°¡¦¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¸ú²Ì¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥À¥Ë¥ó¥°¡¦¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼¸ú²Ì¤È¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤ÎÄã¤¤¿Í¤Û¤É¼«¿®²á¾ê¤Ë¤Ê¤ëÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î¤³¤È¤À¡£¡ÖÍ¥±Û¤Îºø³Ð¡×¤È¤â¸Æ¤Ö¡£
20Ç¯¶á¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¾ï¤Ë¤³¤Î¿´Íý¸½¾Ý¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É³Ø½¬¤äÃÃÏ£¤òÂÕ¤ê¡¢¥×¥í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¸¬µõ¤Ë¼«Ê¬Ëá¤¤òÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¤ÈÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¿®²á¾ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Â¾ÀÕ¤Ë¤·¤¬¤Á¤À¡£
¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¤¹þ¤à¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£
¤¿¤À¼ÂÎÏÉÔÂ¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¡Ö¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«³Ð¤·¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«³Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢¥¥Á¥ó¤È¤·¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£·è¤·¤Æ¼ÒÎò¤¬Ä¹¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÒÎò¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÁÇ¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËÜÅö¤Ë¡Ö·Ð¸³Ë¤«¡×¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤ë
¤³¤³¤Ç¡¢·Ð¸³¤ÈÂÎ¸³¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¡£
ÂÎ¸³¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤³¤È¡£·Ð¸³¤È¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£»ä¤Ï¡ÖÂÎ¸³¤ÏÅÀ¡×¡Ö·Ð¸³¤ÏÀþ¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÂÎ¸³¤È¤«¼ÂÂÎ¸³¤È¸À¤¦¤¬¡¢½é·Ð¸³¤È¤«¼Â·Ð¸³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢·Ð¸³ÃÍ¡¢·Ð¸³Â§¡¢·Ð¸³Ç¯¿ô¤È¸À¤¦¤¬¡¢ÂÎ¸³ÃÍ¡¢ÂÎ¸³Â§¡¢ÂÎ¸³Ç¯¿ô¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö·Ð¸³³Ø½¬¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤¢¤È¼«Ê¬¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÂÎ¸³¤¬·Ð¸³¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¡£
»ä¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢26ºÐ¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£19ºÐ¤Î¤È¤¤Ëµ¯¶È¤·¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ50¿Í¤Î²ñ¼Ò¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£·Ð±Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤À¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢»ä¤ÈÆ±À¤Âå¤Î50Âå¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤â¡Ö·Ð¸³Ë¤«¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤â¤¤¤ë¡£ÆÀ°Õ¤Êºî¶È¤Ë¤ÏÇ®¿´¤À¤¬¡¢·Ð±Ä¤äÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÉôÄ¹¤È¤«²ÝÄ¹¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö·Ð¸³¡×¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¡ÖÂÎ¸³¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤À¡£
Ã±¤Ë¼ÒÎò¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥¤¥Ï¥é¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡Ë¤Ë¤Ï2ÄÌ¤ê¤ÎÊ¬¤±Êý¤¬¤¢¤ë¡£
Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¿Í¼ï¤Ê¤É¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÉ½ÁØÅª¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡×¤È¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É³°¤«¤é¤ÏÊ¬¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö¿¼ÁØÅª¤Ê¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡×¤Î2¼ïÎà¤À¡£
¡Ö¥¨¥¤¥Ï¥é¡×¤ÏÇ¯Îð¤ÇÊ¬ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¡£Ç¯Îð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÊÌ¤ä¿Í¼ï¡¢¸ª½ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¹Í¤¨Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸øÊ¿¤Ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£
¤¿¤À¡¢Å¬Ç¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸øÀµ¤ËÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öµ¡²ñ¤Ï¸øÊ¿¤Ë¡¢É¾²Á¤Ï¸øÀµ¤Ë¡×
¤Ç¤¢¤ë¡£·Ð¸³Ë¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤¿¤é¡¢30ÂåÁ°¸å¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤¿¤é¡¢50ÂåÁ°¸å¤Î¹âÂ´¼Ò°÷¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¼ã¤¤¿Í¤ò½¸¤á¤¿¤«¤éÌäÂê¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎµÕ¤âÁ³¤ê¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸øÀµ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î´ë¶È¤â¡¢Á°Äó¤Èº¬µò¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÇ¯Îð¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÃÎ¼±¡×¤ä¡Ö·Ð¸³¡×¤Ê¤É¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿¸øÀµ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¤Ó¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ê²£»³ ¿®¹° ¡§ ·Ð±Ä¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë