マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」に、サンリオキャラクターズのおもちゃが登場。

お料理グッズとお出かけグッズのほか、「ひみつのおもちゃ」も登場し、全部で9種類のおもちゃからどれか1つがもらえます☆

マクドナルド ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」

販売期間:

第1弾 2024年4月12日(金)〜4月25日(木)

第2弾 2024年4月26日(金)〜5月9日(木)

第3弾 2024年5月10日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全9種(8種+ひみつのおもちゃ1種類)

※各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了です

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドのハッピーセットが「2023年サンリオキャラクター大賞」の上位入賞キャラクターたちとコラボレーション!

人気投票企画で上位に輝いた、大人気キャラクターたちのおもちゃが登場します。

第1弾はお料理グッズが4種、第2弾はおでかけグッズ4種とひみつのおもちゃ1種の全9種が登場。

クッキング遊びを楽しんだり、身なりを整えたりしながら、生活習慣を学べるおもちゃです☆

また、ごっこ遊びで作業の手順を覚えることで、社会のルールに沿った行動をする社会性を育む効果も。

サンリオキャラクターズのかわいさが詰まったおもちゃは、遊びながら大切なことが学べます!

第1弾

販売期間:2024年4月12日(金)〜4月25日(木)

ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」の第1弾には「シナモロール」「ハローキティ」「ポムポムプリン」「ぐでたま」のおもちゃが登場。

ごはんを星形にしたり、果物を搾ってジュースを作ったりと、楽しいクッキング遊びができるグッズがそろっています☆

シナモロール 星のかたちのライス押し型

ごはんを星形にして楽しく料理ができる「シナモロール 星のかたちのライス押し型」

「シナモロール」のケースにごはんを詰めて上からやさしく押すと、かわいい星形のごはんを作れます。

いつものごはんも星形にしてデコレーションすれば、食卓が楽しくなりそうです☆

ハローキティ ミニトング&コンテナセット

「ハローキティ ミニトング&コンテナセット」は、ミニトングと収納できるコンテナのセットです。

トングは食べ物などをつかむことができ、「ハローキティ」の形をしたケースに収納することもできます。

ポムポムプリン ふた付きジューサーカップ

レモンやオレンジなど、フルーツなどを絞ってジュースを作れる「ポムポムプリン ふた付きジューサーカップ」

「ポムポムプリン」のお顔が付いた蓋と搾り器、カップの3つがセットになっています。

カップもセットになっているので、搾ったジュースをすぐに飲めて便利!

ぐでたま エッグマッシャー

「ぐでたま エッグマッシャー」では、ゆで卵などのやわらかいものをつぶすことができます。

お料理シーンでも便利に使えるかわいいグッズ。

また「ぐでたま」のフィギュアは、取り外して飾ることもできます!

第2弾

販売期間:第2弾 2024年4月26日(金)〜5月9日(木)

2024年4月26日から登場の第2弾には「クロミ」や「マイメロディ」「リトルツインスターズ」「ポチャッコ」のおもちゃが登場。

お出かけ前の支度に使えるヘアコームや鏡のほか、外出先で使えるおしぼりケースや飾って楽しめるカードホルダーもラインナップされています。

また、「ひみつのおもちゃ」1種も加わります。

クロミ おめかしコーム

「クロミ」を持ち上げると、ヘアコームとして使える、お出かけ準備に便利なグッズ。

「クロミ」と一緒にお出かけ前の身だしなみを整えられます☆

立てて飾れるケースも付いており、飾っても楽しめるグッズです。

マイメロディ カードホルダー

「マイメロディ」デザインのカードホルダー。

付属のカードや好きなカードを入れて、飾って楽しめます!

また、フックがついているので、カバンなどにつけて持ち歩きも楽しめるおもちゃです。

リトルツインスターズ コンパクトミラー

「リトルツインスターズ」のケース両端を持って左右にスライドさせると鏡が登場。

身だしなみチェックに使えるおもちゃです。

持ち歩けばお出かけ前だけでなく、外出先でもつかえます☆

ポチャッコ おしぼりケース

「ポチャッコ」付きのケースでおしぼりを持ち歩けるグッズ。

いろんな表情の「ポチャッコ」がかわいい!

※おしぼりは付属しません

週末プレゼント

期間:2024年4月13日(⼟)・14日(日)、2024年4月27日(⼟)・28日(日)・29日(月・祝)

特別な週末だけハッピーセットオリジナルのグッズがもらえる、週末プレゼントも開催。

2024年4月13日・14日の2日間は、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入につき「サンリオキャラクターズ シール」がもらえます。

さらに、2024年4月27日〜29日の3日間は、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入につき「サンリオキャラクターズ ポストカード」をプレゼント。

ハッピーセットだけのオリジナルグッズがもらえるチャンスです☆

「ハローキティ」や「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「マイメロディ」などのおもちゃが、全部で9種類登場。

マクドナルド ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」は、2024年4月12日より全国のマクドナルドにて発売です☆

