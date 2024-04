クリスピー・クリーム・ドーナツにて、フランス生まれの世界的人気キャラクター「バーバパパ」とのコラボレーション「Heartful BARBAPAPA with Krispy Kreme」を開催!

2024年 4月17日(水)から、ハート型に変身した「バーバパパ」「バーバズー」「バーバモジャ」のドーナツ3種類が販売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Heartful BARBAPAPA with Krispy Kreme」

発売日:2024年4月17日(水)

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗

※催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツにて、フランス生まれの世界的人気キャラクター「バーバパパ」とのコラボレートドーナツ3種が登場する「Heartful BARBAPAPA with Krispy Kreme」プロモーションがスタート!

「バーバパパ」は、1970年にフランスで絵本が誕生して以来、どんな形にも変身できるユニークなキャラクターとして、世界40ヶ国以上で愛されています。

4年ぶり、3度目となる今回のコラボレーションでは、初めて「バーバモジャ」が仲間入り☆

さらに、“バーバパパファミリー”がハート型に変身して登場します。

バーバパパ カスタード ハート

価格:テイクアウト 378円(税込)/イートイン 385円(税込)

販売期間:2024年 4月17日(水)〜5月下旬予定

何にでも変身できる“バーバパパ”が、ハート型になった「バーバパパ カスタード ハート」

ふわふわなハート型の生地に甘酸っぱいストロベリーチョコを重ね、なめらかでコクのあるカスタードクリームが詰まっています。

ビターチョコの口・鼻・まつ毛、ミルキーなホワイトチョコの目で、優しく頼りになる「バーバパパ」を表現しています。

バーバズー レアチーズ ハート

価格:テイクアウト 378円(税込)/イートイン 385円(税込)

販売期間:2024年 4月17日(水)〜5月下旬予定

「バーバズー レアチーズ ハート」は、愛がいっぱいの人気者「バーバズー」がハート型のドーナツに変身した一品。

優しい甘さのカスタードコーティングを施した生地に、爽やかなレアチーズ風のクリームを入れ、ホワイトチョコの目とビターチョコで優しいスマイルを描いています。

バーバモジャ チョコレート ハート

価格:テイクアウト 378円(税込)/イートイン 385円(税込)

販売期間:2024年4月17日(水)〜5月下旬予定

「バーバモジャ チョコレート ハート」は、芸術家で絵を描くことが大好きな男の子「バーバモジャ」をモチーフにしたドーナツです。

ビターチョコのコーティングにチョコスプレーをたっぷり散りばめ、毛がモジャモジャの男の子「バーバモジャ」を表現。

中には口どけなめらかなミルキーな生チョコ入りクリームを詰め、ホワイトチョコの目をのせたチョコづくしのドーナツです。

口・鼻・眉もホワイトチョコで描かれています☆

バーバパパ ダズン ハーフ (6個)

価格:テイクアウト 1,684円(税込)/イートイン 1,716円(税込)

販売期間:2024年4月17日(水)〜5月下旬予定

限定ドーナツ3種に加え、定番人気の「オリジナル・グレーズド」や「サマー チョコ グレーズド」を一緒に詰め合わせたお得な「バーバパパ ダズン ハーフ(6個)」

「バーバパパ」デザインの限定ボックスに入っています☆

バーバパパ ボックス (3個)

価格:テイクアウト 1,101円(税込)/イートイン 1,122円(税込)

販売期間:2024年4月17日(水)〜5月下旬予定

「バーバパパ」「バーバズー」「バーバモジャ」がストロベリーとカスタード、チョコスプレーのハート型のドーナツに変身!

中のクリームと一緒にみんなをおいしい笑顔に変える、かわいらしい3個ボックスです。

バーバパパ ミニ ボックス (20個)

価格:テイクアウト 2,484円(税込)/イートイン 2,530円(税込)

販売期間:2024年4月17日(水)〜なくなり次第終了

人気の「ミニ ドーナツ」も“バーバパパファミリー”カラーで登場!

チョコで表現した「バーバママ」カラー、抹茶が香る「バーバララ」カラー、カスタード風味の「バーバズー」カラー、ストロベリーチョコの「バーバパパ」カラーの4色が楽しめます。

「パーバパパ」の顔をプリントしたハートチョコが乗ったホワイトチョコのミニも入っています。

バーバパパ ミニ ボックス ハーフ (10個)

価格:テイクアウト 1,468円(税込)/イートイン 1,496円(税込)

販売期間:2024年4月17日(水)〜なくなり次第終了

「バーバパパ」ファミリーのミニドーナツ5種類が各2個入った「バーバパパ ミニ ボックス ハーフ (10個)」

カスタード風味の「バーバズー」カラー、バニラがほんのり香るチョコの「バーバママ」カラー、ふわっと抹茶香るコーティングの「バーバララ」カラーに、ストロベリーの「バーバパパ」カラーがラインアップ。

ホワイトチョコには、「パーバパパ」の顔をプリントしたハートチョコが乗っています。

カラフルでキュートな限定ボックス入りです!

バーバパパ ミニミニ ボックス (3個)

価格:テイクアウト 540円(税込)/イートイン 550円(税込)

販売期間: 2024年4月17日(水)〜なくなり次第終了

「バーバパパ」ファミリーを楽しめるミニドーナツ3種類が入ったボックス。

カスタード風味は「バーバズー」カラー、バニラがほんのり香るチョコの「バーバママ」カラー。

そして、「バーバパパ」の顔をプリントしたハートチョコを乗せたホワイトチョコ味が入っています。

※店舗により価格が異なる場合があります

※店舗により取扱商品が異なる場合があります

※なくなり次第終了です

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

期間限定で店舗も『バーバパパ』とコラボレーション!

バーバ店舗ラッピング 渋谷

期間:2024年4月17日(水)〜5月28日(火)予定

実施店舗: 2店舗限定(渋谷シネタワー店、北心斎橋店)

2店舗限定で、店舗デザインも「バーバパパ」仕様に変身!

ハートになった「バーバパパ」たちがお店でお出迎えしてくれます。

バーバ店舗ラッピング 北心斎橋

かわいい「バーバパパ」たちがいっぱいの店舗で、楽しくドーナツを味わえるうれしい企画です☆

※画像はイメージです

『バーバパパ』について

1970年にフランスで絵本として出版されて以来、「バーバパパ」は40ヵ国以上で愛読され、世界中の子どもたちと大人たちに愛されてきました。

「バーバパパ」は愛する「バーバママ」と7人の子供たちとともに、家族や友人のあたたかさを伝えるだけでなく、動物愛護や環境保護など今日的なテーマのお話でも活躍しています。

バーバパパ

何にでも変身できる優しくて頼りになるおとうさん。

家族だけでなく、困っている人や動物をみると放っておけません。

豊かな想像力を使ってどんな難しいことも解決します。

バーバママ

子ども思いで料理の得意なおかあさん。

「バーバパパ」と一緒にいつもみんなを助けてくれます。

時には建物を建てたり、ダムをなおしたり火山の溶岩の流れを変えたりとても行動力のあるおかあさんです。

バーバズー

動物好きで自然を守ることが大好きな心の優しい男の子。

自然科学が得意で、動物と植物、気候や汚染にとっても詳しいです。

バーバモジャ

芸術家で絵を描いたり、彫刻したりするのが大好きな毛がモジャモジャの男の子です。

バーバララ

音楽好きで楽器と歌が得意な女の子。

「バーバズー」のように植物やエコロジーに興味があり、夢見がちでおっとりしていて、ほとんど怒りません。

ハート型に変身した「バーバパパ」たちのかわいいドーナツ。

2024年4月17日(水)から期間限定で販売される、クリスピー・クリーム・ドーナツ「Heartful BARBAPAPA with Krispy Kreme」の紹介でした☆

©2024 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post バーバパパたちのハート型ドーナツ!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Heartful BARBAPAPA with Krispy Kreme」 appeared first on Dtimes.