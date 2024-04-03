¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê½÷²¦¡¦¹âÌÚ¿¿È÷¤µ¤ó¤¬¡ÖÊÝ¸îÇ¡õ¸¤³èÆ°¡×/ÆüËÜÁ´¹ñ¡ÖÎ¹ÂÇ¤Á¡×¹ÔµÓ¡Á¼è¼ê¶¥ÎØ(²¼)
¡¡¼è¼ê¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿G¶¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤ÎºÇ½ªÆü¡¢£³·î24Æü¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÀÐ°æ´²»ÒÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç³èÌö¤·¡¢2021Ç¯¤ËºÇ¹âÊö¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢Áª¼ê¤ò¥¹¥Ã¥Ñ¥ê°úÂà¤·¤¿¹âÌÚ¿¿È÷¤µ¤ó¤Ë¡¢ÊÌ·ï¤Ç»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¶¥ÎØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¸ø±Ä¶¥µ»¤Î³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢YouTube¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½÷²¦¡¦¿¿È÷¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¥ÎØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£°úÂà¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÊÝ¸îÇ¡õÊÝ¸î¸¤³èÆ°¤À¡£¶¥ÎØ¾ì¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¾Î¤Ç¡¢¸¤Ç¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¡¢Î¤¿ÆÃµ¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬²ñ¤ï¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼è¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤Ç¿¿È÷¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÃµ¤¹¤È¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼´ó¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢YouTube¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤ò²òÀâ¤·¡¢Çã¤¤ÌÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Ê¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ð¥¿¥Ð¥¿¾õÂÖ¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¼¤À¤±¤«¤±¤ÆÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¿¿È÷¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥ó¥É£²³¬¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¶¥ÎØ¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼²¦¤ÎÌ¼¡¢¹©Æ£¤ï¤³¤µ¤ó¤¬MC¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£¿Íµ¤¼Ô¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥¿¥¤¥È¤À¡£¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Ç¹©Æ£MC¤È¿¿È÷¤µ¤ó¤¬ÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¹Ô¤ÎÎ¯¤áÂ©Âç¾¤È¡¢¸åÈ¾Àï¤Î¼Ö·ô¤Ëî²¿Ê¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡7R¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¹¥Ä´¤Ê¾®ÎÓÂÙÀµ¤ÎÆ¬¤«¤é¡£¾®ÎÓ¤ÏÆñ¤Ê¤¯£±Ãå¡¢¥¹¥¸¤Î£²Ãå¤ÏÇã¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤Çö¤Î£³Ãå¤Ï¤Ê¤·¡£±¦¤ØÊï¤¨¤ÎÎ¯¤áÂ©Âç¾¤â¥É¥Ü¥ó¤À¡££³Ï¢Ã±£±Ëü1560±ß¤Î¹âÇÛÅö¤ò¼è¤êÂ»¤Í¤¿¡£
¡¡8R¤ÏÆÉ¤ß¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥É¥Ü¥ó¡£
¡¡9R¤Ï¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÀÐ°æÁª¼ê¤¬Áö¤ë¥¬¥ë¥³¥ì¤À¡£ÀÐ°æÁª¼ê¤Ë¤Ï£´Æü¸å¤Î£³·î28Æü¡¢ÀÐ°æÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¡¢µþ²¦³Õ¶¥ÎØ¾ì¤ÇAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦»³º¬ÎÃ±©¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ¡¢¼èºà¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¡¢¥¬¥ë¥³¥ì¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö½÷²¦¡×¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿¡»ù¶ÌÊË°á¡¢£µÏ¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¤Þ¤Þ¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¢ºä¸ýÉö²Ú¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°ÁöÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¡»ù¶Ì¤ÏÇã¤ï¤º¡¢¢ºä¸ý¤Ï£²Ãå£³Ãå¤Ç¡££±Ãå£µ×ÊÆ»í¡¢¤µÈÀîÈþÊæ¡¢¥ÀÐ°æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¼Ö·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÀè¹Ô¤¹¤ëµ×ÊÆ¤Î£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿ÀÐ°æ¤¬Áá¤á¤Ë¥Þ¥¯¥ê¡¢¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é»Å³Ý¤±¤¬Áá¤¹¤®¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¢¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¢¤¥9930±ß¡£»ÄÇ°¡ª
¡¡ÀÐ°æÁª¼ê¤Ë¤Ï¼èºà¤ÎºÝ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡¡10R¡¢11R¤Ï¥¹¥¸¤Î¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢¥É¥Ü¥ó£²Ï¢È¯¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ÎÎ¯¤áÂ©Âç¾¤«¤é¤Ï¡¢ÎÏ¤Ê¤¤Î¯¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡12£Ò¡¢·è¾¡¡£
¡ÏÆËÜ¡¡ÍºÂÀ35Ê¡°æ94´ü
¢À¶¿å¡¡ÍµÍ§29»³¸ý105´ü
£¿¼Ã«¡¡ÃÎ¹34ÀÅ²¬96´ü
¤°ËÆ£¡¡ñ¥ÇÏ25²Æì115´ü
¥ºä°æ¡¡¡¡ÍÎ29ÆÊÌÚ115´ü
¦²ÏÃ¼¡¡ÊþÇ·39²¬»³95´ü
§¸ÅÀ¡¡Í¥ºî33Âçºå100´ü
¨Áë¾ìÀé²ÃÍê32µþÅÔ100´ü
©ËÌ°æ¡¡Í¤µ¨34¿ÀÆà119´ü
¡¡¿Íµ¤¤ÏÁë¾ì¡ÝÏÆËÜ¡Ý¸ÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö¶áµ¦¥é¥¤¥ó¡£¼Ö·ô¤Ï¡§¤«¤éÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö11R¤Þ¤Ç£±Ãå£²Ãå¡§¤¬£´²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£11R¤â¡§¡£ºÇ¸å¤Ïº£Æü£µ²óÌÜ¤Î¡§·èÃå¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¤½¤¦Âç¾¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£·ù¤Ê´¶¤¸¤À¡£
¡Ö£µ²óÌÜ¡©¡¡¤³¤³¤Ï¡§¤ÇÍè¤ë¤«¡¢¡§¤ÏÍè¤Ê¤¤¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¡£Íè¤Ê¤¤Êý¤ËÅÒ¤±¤ë¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸ÅÀ¤¬¼è¤Ã¤¿¡£Á°¤ÏÁë¾ì-ÏÆËÜ-¸ÅÀ¤Î¶áµ¦£³¼Ö¡£»Ä¤ê£²¼þ¤Ç¡¢º£¤äÀè¹Ô¤·¤¿¤éÆüËÜ°ì¤ÎËÌ°æ¤¬¿¼Ã«¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¶áµ¦Àª¤òÃ¡¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Áë¾ì¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÉÔÈ¯¤Ë¡£°ËÆ£¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÏÆËÜ¡¢¸ÅÀ¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ë¡¢£³Ãå¡¦À¶¿å¤Î£³Ï¢Ã±¤Ï¡§¢¡¢ÇÛÅö¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î1370±ß¤À¤Ã¤¿¡£Î¯¤áÂ©Âç¾¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤°¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÎÂç¾¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢Î¯¤áÂ©¤â½Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡È¿¾Ê²ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¼è¼ê±ØÁ°¤Î¡ÖËÌ¾¡¶¡×¤Ç¡£±éµ»¤¬¤¤¤¤Ì¾Á°¤Îµï¼ò²°¤ÇÆüËÜ¼ò¤È¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò£´»þ´Ö¡¢¥°¥Ó¥°¥Ó¥°¥Ó¡Á¡£
¡ÊÊ÷ÅÄ½ß/¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë