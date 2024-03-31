「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）」が＜20thリバイバル版＞として登場！

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「魂ウェブ商店」にて、「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）＜20thリバイバル版＞」の予約がスタートした。

「魂ウェブ商店」にて、「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）＜20thリバイバル版＞」(17,600円 税込／送料・手数料別途)の予約受付がスタートした。

 

 

 

世界中の聖闘士聖衣神話ファンの熱い小宇宙に応え、「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）」が＜20thリバイバル版＞として登場！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品の配送は2024年9月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

【商品情報】
■聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）＜20thリバイバル版＞
・販売価格：17,600円（税込）
・お届け日：2024年9月発送予定

＜登場作品＞
　聖闘士星矢

＜主な商品内容＞
　・本体
　・交換用手首左右各4種
　・交換用表情パーツ5種
　・交換用組手パーツ
　・交換用髪の毛パーツ一式
　・冥衣一式
　・慟哭の表情パーツ3人分
　・オブジェフレーム一式
　・聖衣分解装着図

＜主な商品素材＞　ABS、PVC、ダイキャスト製
＜商品サイズ＞　全高：約180mm
＜対象年齢＞　15歳〜
＜注文受付数＞　一人6個まで

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。
※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。

(C)車田正美／集英社・東映アニメーション


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