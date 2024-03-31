「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）」が＜20thリバイバル版＞として登場！
「魂ウェブ商店」にて、「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）＜20thリバイバル版＞」の予約がスタートした。
「魂ウェブ商店」にて、「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）＜20thリバイバル版＞」(17,600円 税込／送料・手数料別途)の予約受付がスタートした。
世界中の聖闘士聖衣神話ファンの熱い小宇宙に応え、「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）」が＜20thリバイバル版＞として登場！
商品の配送は2024年9月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。
【商品情報】
■聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）＜20thリバイバル版＞
・販売価格：17,600円（税込）
・お届け日：2024年9月発送予定
＜登場作品＞
聖闘士星矢
＜主な商品内容＞
・本体
・交換用手首左右各4種
・交換用表情パーツ5種
・交換用組手パーツ
・交換用髪の毛パーツ一式
・冥衣一式
・慟哭の表情パーツ3人分
・オブジェフレーム一式
・聖衣分解装着図
＜主な商品素材＞ ABS、PVC、ダイキャスト製
＜商品サイズ＞ 全高：約180mm
＜対象年齢＞ 15歳〜
＜注文受付数＞ 一人6個まで
※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。
※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション
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