「魂ウェブ商店」にて、「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）＜20thリバイバル版＞」の予約がスタートした。

「魂ウェブ商店」にて、「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）＜20thリバイバル版＞」(17,600円 税込／送料・手数料別途)の予約受付がスタートした。

世界中の聖闘士聖衣神話ファンの熱い小宇宙に応え、「聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）」が＜20thリバイバル版＞として登場！

商品の配送は2024年9月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。





【商品情報】

■聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ（冥衣）＜20thリバイバル版＞

・販売価格：17,600円（税込）

・お届け日：2024年9月発送予定





＜登場作品＞

聖闘士星矢



＜主な商品内容＞

・本体

・交換用手首左右各4種

・交換用表情パーツ5種

・交換用組手パーツ

・交換用髪の毛パーツ一式

・冥衣一式

・慟哭の表情パーツ3人分

・オブジェフレーム一式

・聖衣分解装着図



＜主な商品素材＞ ABS、PVC、ダイキャスト製

＜商品サイズ＞ 全高：約180mm

＜対象年齢＞ 15歳〜

＜注文受付数＞ 一人6個まで





※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)車田正美／集英社・東映アニメーション

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