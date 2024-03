©ABCテレビ

2024 ABCプロ野球テーマソング解禁!

10-FEET「gg燦然」

虎バン主義。のABCとともに“アレンパ”目指す 阪神タイガースの戦いを熱く盛り上げる!



京都在住の3ピース・ロック・バンド、10-FEETの新曲「gg燦然」(ジージーサンゼン)が本日公開されました!

同曲は、朝日放送ラジオ(ABCラジオ)と朝日放送テレビ(ABCテレビ)2024 ABCプロ野球テーマソングとして、初の書き下ろし楽曲です。プロ野球中継はもちろんのこと、ABCラジオやABCテレビの情報番組内スポーツコーナーでも使用します。

昨シーズンは圧倒的な強さでセ・リーグを制し、38年ぶりの日本一に輝いた阪神タイガース。 今シーズン「A.R.E. GOES ON」のスローガンを掲げ、連覇に向けて戦う阪神タイガースを “虎バン主義。”のABCと、熱狂的な阪神タイガースファンのTAKUMAがボーカル・ギターを務める10-FEETで盛り上げます!





≪ 10-FEET コメント ≫ ©ABCテレビ

◆この曲へ込めた「想い」をお聞かせください。

TAKUMA:〝テーマソング〟なので、プロ野球のイメージとスタッフの皆さん、プロ野球を応援して いるファンの皆さんのことをイメージしながら作りました。何より、今の僕たち10-FEETが作り得る 『一番かっこいい音楽』というのをただただ大事に、熱い想いで作りました。

◆制作していて大変だったことはありますか?

TAKUMA:毎回楽曲を作るのは割と手間暇かかる方ではあります。パパパパとできるときもありますが、今回じっくりメンバーと意見出しあって、曲の構成とか雰囲気とかは結構時間かけて話して、アイデア出しあって構築したので、そこは大変でもありつつ遣り甲斐あり、そういう風にやりたかったのでよかったのではないかなと思っています。

◆阪神ファン、阪神タイガースへ向けてメッセージをお願いします!

TAKUMA:2023年リーグ優勝して日本一にもなり、今年は連覇に向けて頑張っていってくれると 思いますが、連覇を過去にしたことは…ないのではないでしょうか?連覇慣れしていない球団なので、あまり〝連覇に向けて〟というのが慣れない感じなのですが。

本当に久しぶりに昨年日本一になって、『新たな歴史の扉』が開いたような感覚にもなりましたので、ぜひ今年連覇していただいてファンの皆さんを魅了していただけたらと思います。





『gg燦然』

作詞:TAKUMA

作曲:TAKUMA

編曲:10‐FEET

チャンスは連打 RUN Champは連覇

チャンスは連打 RUN Champは連覇

チャンスは連打 RUN Champは連覇

チャンスは連打 RUN Champは連覇

ハンデ無し真っ向の勝負に

燃やし果てるまで声を枯らすよ

チャンスは連打 RUN Champは連覇 RUN

チャンスは連打 RUN Champは連覇

刹那嬉しさは燦然にIt must be a gg

夜を燃やしてよ燦然に WE GO ! WE GO !

明日が無いなら最後の日だよ 何に愛を燃やすの?

ラスト飛行まで燦然に WE GO ! WE GO !

WE ARE THE WINNERS !

チャンスは連打 RUN Champは連覇

チャンスは連打 RUN Champは連覇

チャンスは連打 RUN Champは連覇

チャンスは連打 RUN Champは連覇

容赦無く投げる絶え間なく

コンカッション揺れる魔球放つ

Jump a 連覇 乱 Champは制す波乱

チャンスは連打 RUN Jump a 乱打

もし抱き合えるなら三千里でも会いに行くよbee’s knees

街から街まで三千里 WE GO!WE GO!

刹那嬉しさは三千里 二十四番とバックホーム

そんな記憶も浜の風に HEROES ! HEROES !

Boogie ! Woogie ! Shake ! Pleasure better day

眠らせない傷とKissとKick

悲しみから愛に変わるまで

その場所から届くその日まで

Boogie ! Woogie ! Shake ! Pleasure better day

And missing losing bitter day

悲しみから愛に変わるまで

その場所から届くその日まで その日まで

チャンスは連打 RUN Champは連覇 RUN

チャンスは連打 RUN Champは連覇

チャンスは連打 RUN Champは連覇 RUN

チャンスは連打 RUN Champは連覇



©ABCテレビ

≪ 10-FEET 楽曲解禁 出演情報 ≫

※都合により変更の場合あり

★3月29日(金)★

・05:00-08:00 テレビ 『おはよう朝日です』 コメント出演

・05:00-06:30 ラジオ 『朝も早よから 桂紗綾です』 コメント出演

・06:30-09:00 ラジオ 『おはようパーソナリティ古川昌希です』 生出演

・09:00-12:00 ラジオ 『きっちり!まったり!桂吉弥です』 生出演

・15:00-17:40 ラジオ 『岩本・西森の金曜日のパパたち』 生出演

・15:40-19:00 テレビ 『news おかえり』 生出演

・17:55-21:00 ラジオ 『ABCフレッシュアップベースボール』 生出演

・22:00-24:30 ラジオ 『ABCミュージックパラダイス』 コメント出演

★4月1日(月)★

・20:00-20:30 ラジオ 『R→933 LP.』 出演

★4月6日(土)★

・22:00-22:30 ラジオ 『ABCミュージックパラダイス+ 10-FEETエディション』 出演



≪ ABCプロ野球テーマソング 使用予定番組 ≫

【ABCラジオ】

『ABCフレッシュアップベースボール』

■放送日時

火~金曜 17:55~試合終了まで放送

土・日曜デーゲーム 13:55~試合終了まで放送

土・日曜ナイター 17:55~試合終了まで放送

■直近中継予定カード

3月29日(金)17:55~ 巨人 - 阪神

3月30日(土)13:55~ 巨人 - 阪神

3月31日(日)13:55~ 巨人 - 阪神

放送局:ABCラジオ(AM1008kHz・FM93.3MHz/radiko)

■出演者

□実況

伊藤史隆・中邨雄二・小縣裕介・山下剛・高野純一・北條瑛祐・福井治人・ 佐藤修平・大野雄一郎・寺田健人

□ABCプロ野球解説者

吉田義男・福本豊・真弓明信・中田良弘・中西清起・湯舟敏郎・ 下柳剛・矢野燿大・桧山進次郎・赤星憲広・関本賢太郎・濱中治

番組ホームページ:https://abcradio.asahi.co.jp/baseball/

ほか、ABCラジオ各番組のスポーツコーナーでも使用予定!





【ABCテレビ】

『スーパーベースボール 虎バン主義。』

シーズン中は毎週水曜・日曜放送!

※中継が無い日もございます。 詳しくは番組表でご確認ください。

◆直近中継予定カード

4月3日(水)18:16~20:54

阪神 - DeNA (京セラドーム大阪)

番組ホームページ:https://www.asahi.co.jp/tigers/

ほか、『おはよう朝日です』 『news おかえり』 などのスポーツコーナーでも使用予定!