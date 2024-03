話題のホラーゲーム『Garten of Banban』(ガーテン オブ バンバン)の公式POP UP STOREを大阪市にある、あべのキューズモール2階 北側ESCにて2024年4月9日(火)〜2024年4月26日(金)の期間限定で開催する。混雑状況により整理券制となる場合がある。2023年1月にSteamにて配信開始され、現在はチャプター6まで配信中のサバイバルホラーゲーム。突然子ども達が消えてしまったバンバン幼稚園を探索し、迫りくるモンスター達から逃げながら相棒のドローンとともに隠された恐ろしい真実を解き明かしていく物語。公開から多くのYouTube実況配信でも話題となり、YouTubeで公開中のトレーラーは2024年1月時点で合計約4,000万回視聴を記録しており、今年には早くもチャプター7のリリースが予定されている新作ホラーゲームとなっている。

POP UP STOREでは、キャラクターパネルの展示や40種類以上の『Garten of Banban』公式グッズの販売、POP UP STORE限定の購入特典としてオリジナルステッカーの配布などを予定している。オリジナルステッカーは、イベント会場にて3,000円(税込)購入毎に、全3種のデザインからランダムで1枚プレゼントされる。気になる新作アイテムを3つ紹介。『Garten of Banban』ブラインドミニフィギュアは、『Garten of Banban』のお馴染みのキャラクターたちがミニフィギュアになって新登場。机などに置いて飾るのに丁度いい手のひらサイズだ。全10種のうち3種がシークレットになっているが、詳しいファンなら形を見ればシークレットモンスターたちが予想できるかも。『Garten of Banban』アクションフィギュアは、ナブナブ、ジャンボ ジョシュ、バンバンの3種類。手足を前後に動かすことができ、各キャラクターごとにアイテムが一つ付属している。『Garten of Banban』ぬいぐるみも、ナブナブ、ジャンボ ジョシュ、バンバンの3種類が登場。高さ約26cmのぬいぐるみとなっている。