24年度「開幕一軍」の登録公示 阿部新体制の巨人はドラ1西舘・ドラ3佐々木・ドラ4泉口含む29名
◆ 開幕投手は戸郷翔征
NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。
阿部新体制で覇権奪回へ挑む巨人は、期待のドラフト1位の西舘勇陽、オープン戦で攻守両面において活躍を見せたドラフト3位の佐々木俊輔・ドラフト4位の泉口友汰に加え、トレードで加入した高橋礼や郡拓也、新助っ人のケラーといった新戦力が多数開幕一軍入り。
29日18時15分から東京ドームで行われる開幕戦の予告先発は、巨人が戸郷翔征、阪神が青柳晃洋と発表されている。
◆ 巨人・開幕一軍メンバー
▼ 投手
15 大勢
17 西舘 勇陽
20 戸郷 翔征
28 高橋 礼
29 Ｆ．グリフィン
31 赤星 優志
33 Ｋ．ケラー
41 中川 皓太
49 Ａ．バルドナード
58 船迫 大雅
91 堀田 賢慎
93 松井 颯
▼ 捕手
22 小林 誠司
24 大城 卓三
37 郡 拓也
▼ 内野手
00 湯浅 大
2 吉川 尚輝
5 門脇 誠
6 坂本 勇人
25 岡本 和真
35 泉口 友汰
▼ 外野手
7 長野 久義
8 丸 佳浩
12 萩尾 匡也
13 梶谷 隆幸
43 重信 慎之介
44 佐々木 俊輔
51 浅野 翔吾
59 松原 聖弥
NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。
阿部新体制で覇権奪回へ挑む巨人は、期待のドラフト1位の西舘勇陽、オープン戦で攻守両面において活躍を見せたドラフト3位の佐々木俊輔・ドラフト4位の泉口友汰に加え、トレードで加入した高橋礼や郡拓也、新助っ人のケラーといった新戦力が多数開幕一軍入り。
◆ 巨人・開幕一軍メンバー
▼ 投手
15 大勢
17 西舘 勇陽
20 戸郷 翔征
28 高橋 礼
29 Ｆ．グリフィン
31 赤星 優志
33 Ｋ．ケラー
41 中川 皓太
49 Ａ．バルドナード
58 船迫 大雅
91 堀田 賢慎
93 松井 颯
▼ 捕手
22 小林 誠司
24 大城 卓三
37 郡 拓也
▼ 内野手
00 湯浅 大
2 吉川 尚輝
5 門脇 誠
6 坂本 勇人
25 岡本 和真
35 泉口 友汰
▼ 外野手
7 長野 久義
8 丸 佳浩
12 萩尾 匡也
13 梶谷 隆幸
43 重信 慎之介
44 佐々木 俊輔
51 浅野 翔吾
59 松原 聖弥