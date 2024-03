ハリウッド版『ゴジラ』シリーズと『キングコング:髑髏島の巨神』(2017)の壮大な世界観がクロスオーバーする「モンスター・ヴァース」シリーズ最新作『ゴジラxコング 新たなる帝国』より、最新の予告映像が公開された。モスラの姿も解禁だ。

映像には、コングと、コングと似た姿をした赤毛の征服者・スカーキングによる大迫力の怪獣バトルや、次々と破壊される人間世界、そして神秘に満ちた地底世界の様子など、新たなシーンがふんだんに詰め込まれている。その中にはゴジラとコングの壮絶なバトルを思わせるシーンもあり、「ゴジラvsコング」の再戦が勃発を予想させる。

そして、闇の中から姿を現す新たな敵。地上を支配する王・ゴジラと、地底を支配する王・コング、そんな両者すらも恐れる“史上最大の脅威”が姿を現し、世界は破壊される……。絶体絶命の危機に陥るコング。「コングだけじゃ勝てない」 「ゴジラ、彼がいる」。人間たちも見守る中、映像の終盤では一線を超え、敵に向かって爆走していくゴジラとコング。衝撃の共闘が、ここに誕生する。

さらに、映像では日本が生んだ怪獣“モスラ”の姿も解禁。ゴジラ映画シリーズの中で、今まで幾度となくゴジラと対決、あるいは共闘してきたモスラ。今作ではどう関わってくるのか。モスラの登場が物語のカギとなるのか……。



映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』は2024年4 月26日(金) 公開。激突のその先を見よ──。

