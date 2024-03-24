¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¹ðÇò¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿²áµî¡ÖNGK¤ÎÉñÂæÂµ¤Ë¡ÈËâÊý¿Ø¡ÉÉÁ¤¤¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ìMTG¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î·à¾ì¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¤ÎÉñÂæÂµ¤Ë¡ÈËâÊý¿Ø¡É¤òÉÁ¤¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡Ê72ºÐ¡Ë¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö»Õ¾¢·Ï¤Ë¤Ï¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö1²ó¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Î¡ÊÉñÂæ¡ËÂµ¤ËËâÊý¿ØÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡ÖÂµ¤Ë¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿ÀÀ»¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë¡©¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¡£
¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ð¤á¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥ó¥Ã¤È¡£³ê¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¼ØÊ¢°ú¤¤¤Æ¤¢¤ë¡¢¥´¥à¤Î¡£Ä¹Ç¯¿Í¤¬Æ§¤ß¤·¤¤Ã¤È¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Âµ¤Ç¥«¥ê¥«¥ê¥«¥ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¸µ¤Î¿§¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥¬¡¼¥Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²Ë¤ä¤Ã¤¿¤«¤éºï¤Ã¤Æ¤¿¤éËâÊý¿ØÉÁ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö·Ý½Ñ²È¤ä¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£¡¡¡¡
¤½¤Î¸å¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤È¤«¤Çµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¡¢ÉñÂæÂµ¤ËËâÊý¿ØÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¨¤Ã¡¢³Î¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡Ë¡Øµð¿Í»Õ¾¢¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡£¼¡¤ÎÆü¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¾Ã¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö»Õ¾¢·Ï¤Ë¤Ï¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö1²ó¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Î¡ÊÉñÂæ¡ËÂµ¤ËËâÊý¿ØÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡ÖÂµ¤Ë¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿ÀÀ»¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë¡©¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤È¤«¤Çµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¡¢ÉñÂæÂµ¤ËËâÊý¿ØÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¨¤Ã¡¢³Î¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡Ë¡Øµð¿Í»Õ¾¢¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡£¼¡¤ÎÆü¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¾Ã¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£