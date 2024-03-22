ベアキットがお買い得♪「パソコン工房 秋葉原パーツ館」週末お買い得情報(3月23日〜3月24日）【アキバ特価情報】
今週末（3月23日〜3月24日）の、パソコン工房秋葉原本店新製品・特価情報をお届け!
3月23日〜3月24日のお買い得情報
ベアキットIntelRNUC13RNGI50000MicroATXサイズ位のGPUカード増設も可能な Core-i5・13600K搭載済みのベアボーンキット。メモリーがSODIMMのDDR5が必要だったりM.2SSDとOSそしてC13ケーブルが別途必要。 元値は20万円位超お買い得保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：80980円（税込）
マザーボードASUSTUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4貴重なDDR4メモリー仕様のZ790Chipset搭載のATXマザーボード。 しかも扱いやすい仕様と堅牢な電子部材とWIFI6も装備。 ちょっと良い感じのPCをなる安で組み立てたい方にはお奨めの機種保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：28980円（税込）ASUSPRIME Z790M-PLUS D4-CSM貴重なDDR4メモリー仕様のZ790Chipset搭載の MicroATXマザーボードです。 白っぽいデザインでZ790Chipset搭載のATXマザーボード 自体が貴重な仕様なので小さい白いPCをお考えなら相当お奨め保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：22980円（税込）ASUSPRIME B760M-K-CSMDDR5メモリー仕様のB760ChipsetのMicroATXマザーボード。 メモリースロットは2本ですがこの手の製品にしては非常にありがたい M．2スロットは2個装備保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：10980円（税込）ASUSTUF GAMING B550-PLUSSocketAM4のB550Chipset搭載ATXマザーボード。 同種類の製品では抜群に扱いやすく堅牢な電子部材であり超お奨め Biosも相当新しく最新の5700X3Dや5xxxGT系までそのまま動作可能保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：13980円（税込）
グラフィックボードASUSDUAL-RTX4060-O8G-WHITENVIDIA GeForce RTX 4060搭載「DUAL」グラフィックカードOC版・ホワイトモデル保障：通常数量：4制限：おひとり様1点まで価格：45980円（税込）ASUSDUAL-RTX4070S-O12GNVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER搭載「DUAL」グラフィックカードOC版保障：通常数量：3制限：おひとり様1点まで価格：103980円（税込）玄人志向GG-RTX4070-E12GB/DFGeForce RTX 4070 Super 搭載 グラフィック保障：通常数量：3制限：おひとり様1点まで価格：81980円（税込）
デスクトップ用メモリーTEAMTED416G3200C22DC01TEAM製「ELITEシリーズ」 DR4-3200 16GBキット(8GBx2枚組)保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：4780円（税込）TEAMTED464G3200C22DC01TEAM製「ELITEシリーズ」 DR4-3200 64GBキット(32GBx2枚組)保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：15980円（税込）ApacerAH4U16G32C28YNBAA-2Apacer製「NOX RGBシリーズ」 DDR4-3200 16GBキット(8GBx2枚組)保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：4280円（税込）ApacerAH4U32G32C28YNBAA-2Apacer製「NOX RGBシリーズ」 DDR4-3200 32GBキット(16GBx2枚組)保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：9280円（税込）ApacerAH4U16G32C28YMBAA-2Apacer製「NOX シリーズ」 DDR4-3200 16GBキット(8GBx2枚組)保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：3880円（税込）ApacerAH4U32G32C28YMBAA-2Apacer製「NOX シリーズ」 DDR4-3200 32GBキット(16GBx2枚組)保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：8380円（税込）ApacerAH4U08G32C28YTBAA-1Apacer製「TEX シリーズ」 DDR4-3200 8GB(8GBx1枚組)保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：1980円（税込）ApacerAH4U16G32C28YTBAA-1Apacer製「TEX シリーズ」 DDR4-3200 16GB(16GBx1枚組)保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：3880円（税込）
ノート用メモリーCFDD4N3200CS-8GG.SKILL製「SNIPER-Xシリーズ」 DR4-3600 32GBキット(16GBx2枚組)保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：2380円（税込）
SSD 2.5インチaddlinkad1TBS20S3Saddlink製2.5インチSATA SSD「S20シリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：8280円（税込）addlinkad256GBS20S3Saddlink製2.5インチSATA SSD「S20シリーズ」256GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：2880円（税込）addlinkad512GBS20S3Saddlink製2.5インチSATA SSD「S20シリーズ」512GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：4680円（税込）KIOXIASSD-CK960S/JKIOXIA製2.5インチSATA SSD「EXCERIAシリーズ」960GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：7280円（税込）TEAMT253X2256G0C101TEAM製2.5インチSATA SSD「GX2シリーズ」256GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：2580円（税込）TEAMT253X2001T0C101TEAM製2.5インチSATA SSD「GX2シリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：7280円（税込）TEAMT253X2002T0C101TEAM製2.5インチSATA SSD「GX2シリーズ」2TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：13580円（税込）
SSD M.2addlinkad512GBS68M2Paddlink製M.2 NVMe Gen.3 SSD「S68シリーズ」512GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：4880円（税込）addlinkad1TBS68M2Paddlink製M.2 NVMe Gen.3 SSD「S68シリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：8580円（税込）SolidigmSSDPFKNU512GZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」512GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：5380円（税込）SolidigmSSDPFKNU010TZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：8680円（税込）SolidigmSSDPFKNU020TZX1Solidigm製M.2 NVMe Gen.4 SSD「P41PLUSシリーズ」2TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：16280円（税込）
内蔵3.5inch HDDWestern DigitalWD40EZAXWesternDigital製「BLUEシリーズ」 4TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：11280円（税込）Western DigitalWD60EZAXWesternDigital製「BLUEシリーズ」 6TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：14280円（税込）Western DigitalWD80EAZZWesternDigital製「BLUEシリーズ」 8TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：17280円（税込）Western DigitalWD60EFPXWesternDigital製「RED PLUSシリーズ」 6TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：20980円（税込）Western DigitalWD80EFZZWesternDigital製「RED PLUSシリーズ」 8TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：26480円（税込）
電源玄人志向KRPW-BK750W/85+80PLUS BRONZE取得 ATX電源 750W セミプラグイン保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：8980円（税込）
PCケースMSIMAG FORGE M100R最大6基のケースファン搭載可能 ARGBファン搭載・MicroATXゲーミングPCケース保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：5980円（税込）
冷却装置COOLER MASTERMasterAir MA612 Stealth（MAP-T6PS-218PK-R1）LGA1700リテンション付属保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：5980円（税込）
液晶モニターACERXV240YM3bmiiprfxIPS、180Hz対応、多機能スタンド搭載、ゲーミング保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：20480円（税込）JAPANNEXTJN-IPS2802UHDRIPS、4K、sRGB100％の色域保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：25980円（税込）ACERKB242YEbmixIPS、100Hz対応、スリムベゼル、スタイリッシュなデザイン保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：10980円（税込）
外付HDDBUFFALOHD-NRLD2.0U3-BAUSB3.0対応HDD 2TB保障：通常数量：5制限：おひとり様1点まで価格：7480円（税込）BUFFALOHD-NRLD4.0U3-BAUSB3.0対応HDD 4TB保障：通常数量：5制限：おひとり様1点まで価格：9480円（税込）BUFFALOHD-NRLD6.0U3-BAUSB3.0対応HDD 6TB保障：通常数量：5制限：おひとり様1点まで価格：12480円（税込）
外付SSDaddlinkP20 1TBUSB3.1Gen2（Type-C/A両対応） 外付SSD 1TB 最大Read:1050 最大Write:1000保障：通常数量：5制限：おひとり様1点まで価格：8980円（税込）
外付Blu-rayIO-DATABRP-UC6KType-C対応 保存ソフト付き ポータブルブルーレイドライブ保障：通常数量：5制限：おひとり様1点まで価格：7980円（税込）
Wi-FiルーターBUFFALOWSR-1800AX4P/DBK1201+573Mbps Wi-Fi5ルーター ブラック色保障：通常数量：3制限：おひとり様1点まで価格：6480円（税込）
フラッシュメモリーlazos当社指定 microSDXCカード 128GB当社指定 microSDXCカード 128GB保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：980円（税込）KINGMAX当社指定 microSDXCカード 256GB当社指定 microSDXCカード 256GB保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：1780円（税込）ApacerAP256GAH25BR-1USB3.0フラッシュメモリ 256GB保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：1980円（税込）
HDDケース玄人志向KURO-DACHI/CLONE/CRU3USB3.2（Gen1）接続 エラースキップコピー対応HDDスタンドの特価！保障：通常数量：10制限：おひとり様1点まで価格：3080円（税込）
メディアOffice saveOSVBR130RP50Blu-rayメディア 25GB 50枚スピンドルの特価！保障：通常数量：15制限：おひとり様1点まで価格：1580円（税込）
キャプチャNZXTSIGNAL HD60 （ST-EESC1-WW）1080p/60fpsの高画質録画に対応！外付キャプチャーの特価！保障：通常数量：在庫限り制限：-価格：17780円（税込）NZXTSIGNAL 4K30 （ST-SESC1-WW）4K/30fpsの高画質録画に対応！外付キャプチャーの特価！保障：通常数量：在庫限り制限：-価格：19980円（税込）
店舗情報店舗名：パソコン工房 秋葉原パーツ館住所：東京都千代田区外神田3丁目4−15 ユニットコム秋葉原ビル 1F・2F電話：TEL 03-3526-3571公式サイト：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/akihabara_iiyamastore.php店舗MAP
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