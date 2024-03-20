愛媛vs長崎 スタメン発表
[3.20 J2第5節](ニンスタ)
※15:03開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 21 パク・ゴヌ
DF 33 小川大空
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 24 佐藤諒
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 森脇良太
DF 16 三原秀真
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 28 浜下瑛
FW 9 ベン・ダンカン
監督
石丸清隆
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 2 飯尾竜太朗
DF 5 田中隼人
DF 23 米田隼也
DF 29 新井一耀
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 8 増山朝陽
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 33 笠柳翼
控え
GK 21 若原智哉
MF 7 マルコス・ギリェルメ
MF 19 澤田崇
MF 24 山田陸
MF 37 瀬畠義成
MF 38 松澤海斗
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏
※15:03開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 21 パク・ゴヌ
DF 33 小川大空
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 24 佐藤諒
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 森脇良太
DF 16 三原秀真
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 28 浜下瑛
監督
石丸清隆
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 2 飯尾竜太朗
DF 5 田中隼人
DF 23 米田隼也
DF 29 新井一耀
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 8 増山朝陽
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 33 笠柳翼
控え
GK 21 若原智哉
MF 7 マルコス・ギリェルメ
MF 19 澤田崇
MF 24 山田陸
MF 37 瀬畠義成
MF 38 松澤海斗
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏