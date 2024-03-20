[3.20 J2第5節](ニンスタ)

※15:03開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 4 山口竜弥

DF 19 尾崎優成

DF 21 パク・ゴヌ

DF 33 小川大空

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 24 佐藤諒

MF 25 石浦大雅

FW 10 松田力

控え

GK 1 徳重健太

DF 3 森脇良太

DF 16 三原秀真

MF 17 茂木駿佑

MF 18 菊地俊介

MF 28 浜下瑛

FW 9 ベン・ダンカン

監督

石丸清隆

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 31 原田岳

DF 2 飯尾竜太朗

DF 5 田中隼人

DF 23 米田隼也

DF 29 新井一耀

MF 6 マテウス・ジェズス

MF 13 加藤大

MF 17 秋野央樹

FW 8 増山朝陽

FW 11 エジガル・ジュニオ

FW 33 笠柳翼

控え

GK 21 若原智哉

MF 7 マルコス・ギリェルメ

MF 19 澤田崇

MF 24 山田陸

MF 37 瀬畠義成

MF 38 松澤海斗

FW 9 フアンマ・デルガド

監督

下平隆宏