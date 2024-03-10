¡Ö»ä¤Ï¸«»¦¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡À¸¤»Ä¤Ã¤¿¿Í¤¬ÅÁ¤¨¤ë¸å²ù¡¡¡ÚÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ13Ç¯¤Î¡È¤¢¤ì¤«¤é¡É¡Û
¡Ö»ä¤Ï¡¢¸«»¦¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×
Ê¡Åç¡¦¤¤¤ï¤»Ô¤ÇÂçÃ«·Ä°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤â¤¦Ã¯¤âÆ±¤¸»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡É¤È1Ç¯Á°¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ëµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¿¡½¡½¡½¡£
°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬ÇØÃæ¤«¤éÍî¤Á¤¿¡£ÇØÉé¤¤Ä¾¤½¤¦¤È¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¹¤°¿¿¸å¤í¤Î²È¤¬ÄÅÇÈ¤Ç²õ¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï1¿Í¤Ç³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¿ÌºÒ¤«¤é13Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤¹¤ëº£¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¿ôÉÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢½Ö¤¤Î´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ°ì½ÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éº£»ä¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÎÌ¿¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ì½Ö¤ÎÌÂ¤¤¤â¤¢¤Î»þ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÅþÃ£»þ¹ï¤Ï¸á¸å3»þ10Ê¬¡×¡¡µ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
Ê¡Åç¸©¤Î¤¤¤ï¤»Ô¡¦Çö°ëÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢8¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÄÅÇÈ¤¬½±¤Ã¤¿¡£ËÉÄ¬Äé¤òÂç¤¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤Æ½¸ÍîÁ´Éô¤ò¤Î¤ß¹þ¤ß¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î²È²°¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£Ìó9³ä¤Î²È²°¤¬Á´²õ¤·¡¢»ÔÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤122¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢Ê¡Åç¸©±è´ß¤ËÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¸á¸å3»þ10Ê¬¤È¥é¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤¬»þ·×¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¼ê¸µ¤Î»þ·×¤Î¿Ë¤Ï3»þ10Ê¬¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä®¤ËÄÅÇÈ¤¬¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤À¡£ÂçÁû¤®¤·¤Æ¤â·ë¶É¡¢ÄÅÇÈ¤ÏÍè¤Ê¤¤¤è¡×¤È¹Í¤¨¤¿ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÆ¨¤²¤í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡Ä
¤·¤«¤·¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Î³¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë³¤¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¶²¤í¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â½í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇÈ¤¬¿åÊ¿Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£°ú¤ÇÈ¤Ç³¤¤ÎÄì¤Ï¤à¤¤À¤·¤Ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ç¤«¤¤¤â¤Î¡ÊÄÅÇÈ¡Ë¤¬Íè¤ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¾´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
ÂçÃ«¤µ¤ó¤ÏµÞ¤¤¤Ç³¤¤ÈÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÓÃæ¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï²¿¿Í¤«¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆ¨¤²¤í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡Ö¤É¤³¤ËÆ¨¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¡Ä¡£Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¤â¤¦°ìÅÙÇØÉé¤¤Ä¾¤½¤¦¤È¡Ä¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È
ÂçÃ«¤µ¤ó¤ÎºÊ¤È¶á½ê¤Î½÷À2¿Í¤¬²È¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á1¿Í¤ÏÂ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¿¤á¡¢1¿Í¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤µ¤ó¤¬¹²¤Æ¤Æ²È¤ËÌá¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤¦¤¹¤Ã¤Ú¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤°¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤¿¤Á¤ÈÆ¨¤²¤ëÁªÂò¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿À¼Ò¤ÎÀÐÃÊ¡£¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï¤º¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦°ìÅÙÇØÉé¤¤Ä¾¤½¤¦¤È¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤¬¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¹ø¤ò¤ª¤È¤¹¤È¡ÖÄÅÇÈ¤Ç²È¤¬²õ¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²°º¬¤«¤é±ì¤¬¡È¤â¤ä¤â¤ä¡É¤Ã¤Æ¤¢¤¬¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡Ä¡×¡£¡ÈÄÅÇÈ¤¬Íè¤¿¡É¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï1¿Í¤À¤±ÀÐÃÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡Ä¸«»¦¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×
¢£¤¢¤Î»þ¤Î¤¢¤ÎÌÜ¤Î¿§¡¡¡ÖÊÒ»þ¤âËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤¿ºÊ¤È½÷À¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»þ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ò¸«¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¤¢¤ÎÌÜ¤Î¿§¡¢ÊÒ»þ¤âËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢º£¤â¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¿¤¬¤¢¤ë¡Ä¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤«¤é¡¢Ìë¤âÌ²¤ì¤º¤Ë¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÃ¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÌºÒ¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Èá¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¸ì¤êÉô¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î¶¡ÍÜ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤À¤±¤ÏºÒ³²¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¾ì½ê¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤Ë´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¤Ò¤È¤´¤È¤À¤È»×¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¡×
¡Ê¢¨2023Ç¯5·î11Æü¤ËÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥´¥¸¤Æ¤ìChu¡ªÂè·Éô¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡Ú¼èºà¤·¤¿Ê¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾®Ìî¼ÓÍ³Íø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¡2024Ç¯3·î¤Ë»×¤¦¤³¤È¡Û
Ê¡Åç¸©¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¶È¯»ö¸Î¡×¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤â¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¤À¤±¤Ç4170¿Í¡Ê¿ÌºÒ´ØÏ¢»à´Þ¤à¡Ë¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿Èà¤é¤Ïº£¤âÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¸å²ù¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å²ù¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é13Ç¯¤¬·Ð¤Äº£¤À¤«¤é¤³¤½ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤é¤Îµ²±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£