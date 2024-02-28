¼Â¼Ì²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¡¦¥Ù¥¹¥È3¡£¡È·ù¤ï¤ì¤ë¡É¤òÅ°Äì¤Ç¤¤ë33ºÐÇÐÍ¥¤Î¶¯¤µ
º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢½Õ¤Ë¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¤ä¡¢¿·³À·ë°á¤ò¼ç±é¤Ë¤·¤¿¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¡£Åß¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ø¿ä¤·¤Î»Ò¡Ù¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¤¬¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢µÓËÜ¤ä´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¥ã¥¹¥È¡£¿Íµ¤¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¤Û¤É¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¤ò´ð½à¤Ë¡¢Ì¡²è¼Â¼Ì²½¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤ò¾¡¼ê¤Ë3Áª¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È·ù¤ï¤ì¤ë¡É¤³¤È¤ËÅ°Äì¤Ç¤¤ë¡¡ËÜ¶¿ÁÕÂ¿
¸½ºß¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤È¡Ø¥¢¥¤¤Î¤Ê¤¤Îø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢Á´¤¯°ã¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ëËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡Ê33ºÐ¡Ë¤â¼Â¼Ì²½¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡ØNANA2¡Ù¤È¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤é¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¡£¡ØGANTZ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡¢¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÀþ¤ÎºÙ¤¤ÂÎ·¿¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°Ìò¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ÎËÜ¶¿¡£¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡½¡½Îã¤¨¤Ð¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±é¤¸¤¿¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¡Ê¿ÍÂ¤¿Í´Ö¡Ë¡¦¥¨¥ó¥ô¥£¡¼¤ä¡¢¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤ÎÈô±Æ¤Ê¤É¡½¡½¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤ò¡¢´°àú¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÎÀ¨¤µ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡È·ù¤ï¤ì¤ë¡É¤³¤È¤ËÅ°Äì¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿À®蟜¡Ê¤»¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£·»¤ÎÀ¯¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤«¤é²¦°Ì¤òÃ¥¤ª¤¦¤È´ë¤àÌò¤É¤³¤í¡£Ê¿Ì±¤òÊÎ¤ß¡¢²È¿Ã¤òÍýÍ³¤Ê¤¯»´»¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÄÇ¦¤ÇÐþËý¤Ç¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤ä¡Á¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀµµÁ¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¤è¤ê°ìÁØµ±¤¯¡£°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤¿¤»¤ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤ÎÇÐÍ¥¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ºîÉÊ¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ëÎÏ¤¬°µÅÝÅª¡¡»³ùõ¸¿Í
¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¼Ì²½¤Î¿½¤·»Ò¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»³ùõ¸¿Í¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¡¢Ì¡²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾®Àâ¸¶ºî¤Ç¤¹¤¬¡Ø±¢ÍÛ»Õ0¡Ù¤È¡¢3ËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤¬¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¶¯¤¤µ±¤¤òÊü¤Á¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯¡ØL¡¦DK¡Ù¤«¤é¡£¡ÈÊÉ¥É¥ó¡É¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¡Øorange-¥ª¥ì¥ó¥¸-¡Ù¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¤È¹õ²¦»Ò¡Ù¡Ä¡Ä¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿Èà¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»Ò¤¬¡È¶»¤¤å¤ó¡É¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀÄÇ¯Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡Ù¤È¡Ø¥ò¥¿¥¯¤ËÎø¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿ù¸µº´°ìÌò¤Ç¤â¡¢¡ÈÉÔ»à¿È¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë·³¿Í¤ÎÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Ï»³ùõ¤Îµ¯ÍÑ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò´Þ¤á¤¿¸«¤¿ÌÜ¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ëÎÏ¤¬°µÅÝÅª¡£¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ùõ¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÁêÅö¤ÊÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Þ¤À29ºÐ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡Æó¼¡¸µ¤Î¥¥ã¥é¤Ë·ì¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¡¡¶ÌÌÚ¹¨
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÇÄá¸«Ãæ°ÓÌò¤Î²ø±é¤¬ÏÃÂê¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤Ç¤¹¡£Äá¸«¤Ï¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¼ÙËâ¤Ê»Ø¤ò嚙¤ß¤Á¤®¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ù¸µ¡Ê»³ùõ¸¿Í¡Ë¤ÎËË¤ò¶ú»É¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡£¤½¤ó¤ÊÄá¸«¤ÎÀ¼Á¤òÀäÌ¯¤Êºü²Ã¸º¤Ç±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÉô²¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÃæ°Ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Ì¡²è¤¬¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢µÓËÜ¤ä´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¥ã¥¹¥È¡£¿Íµ¤¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¤Û¤É¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¤ò´ð½à¤Ë¡¢Ì¡²è¼Â¼Ì²½¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤ò¾¡¼ê¤Ë3Áª¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤È¡Ø¥¢¥¤¤Î¤Ê¤¤Îø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢Á´¤¯°ã¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ëËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡Ê33ºÐ¡Ë¤â¼Â¼Ì²½¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¡ØNANA2¡Ù¤È¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤é¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¡£¡ØGANTZ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡¢¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÀþ¤ÎºÙ¤¤ÂÎ·¿¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°Ìò¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ÎËÜ¶¿¡£¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡½¡½Îã¤¨¤Ð¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±é¤¸¤¿¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¡Ê¿ÍÂ¤¿Í´Ö¡Ë¡¦¥¨¥ó¥ô¥£¡¼¤ä¡¢¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤ÎÈô±Æ¤Ê¤É¡½¡½¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤ò¡¢´°àú¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÎÀ¨¤µ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡È·ù¤ï¤ì¤ë¡É¤³¤È¤ËÅ°Äì¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿À®蟜¡Ê¤»¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£·»¤ÎÀ¯¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤«¤é²¦°Ì¤òÃ¥¤ª¤¦¤È´ë¤àÌò¤É¤³¤í¡£Ê¿Ì±¤òÊÎ¤ß¡¢²È¿Ã¤òÍýÍ³¤Ê¤¯»´»¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÄÇ¦¤ÇÐþËý¤Ç¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤ä¡Á¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀµµÁ¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¤è¤ê°ìÁØµ±¤¯¡£°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤¿¤»¤ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤ÎÇÐÍ¥¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ºîÉÊ¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ëÎÏ¤¬°µÅÝÅª¡¡»³ùõ¸¿Í
¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¼Ì²½¤Î¿½¤·»Ò¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»³ùõ¸¿Í¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¡¢Ì¡²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾®Àâ¸¶ºî¤Ç¤¹¤¬¡Ø±¢ÍÛ»Õ0¡Ù¤È¡¢3ËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤¬¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¶¯¤¤µ±¤¤òÊü¤Á¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯¡ØL¡¦DK¡Ù¤«¤é¡£¡ÈÊÉ¥É¥ó¡É¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¡Øorange-¥ª¥ì¥ó¥¸-¡Ù¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¤È¹õ²¦»Ò¡Ù¡Ä¡Ä¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿Èà¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»Ò¤¬¡È¶»¤¤å¤ó¡É¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀÄÇ¯Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡Ù¤È¡Ø¥ò¥¿¥¯¤ËÎø¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿ù¸µº´°ìÌò¤Ç¤â¡¢¡ÈÉÔ»à¿È¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë·³¿Í¤ÎÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Ï»³ùõ¤Îµ¯ÍÑ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò´Þ¤á¤¿¸«¤¿ÌÜ¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ëÎÏ¤¬°µÅÝÅª¡£¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ùõ¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÁêÅö¤ÊÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Þ¤À29ºÐ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡Æó¼¡¸µ¤Î¥¥ã¥é¤Ë·ì¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¡¡¶ÌÌÚ¹¨
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÇÄá¸«Ãæ°ÓÌò¤Î²ø±é¤¬ÏÃÂê¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤Ç¤¹¡£Äá¸«¤Ï¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¼ÙËâ¤Ê»Ø¤ò嚙¤ß¤Á¤®¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ù¸µ¡Ê»³ùõ¸¿Í¡Ë¤ÎËË¤ò¶ú»É¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡£¤½¤ó¤ÊÄá¸«¤ÎÀ¼Á¤òÀäÌ¯¤Êºü²Ã¸º¤Ç±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÉô²¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÃæ°Ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£