昨年11月26日にMRI検査も行い、腫瘍の詳細が確認された。担当医は「このタイプの腫瘍はジェイデンさんの年齢では珍しいもので、40歳以上の男性と2歳以下の子どもに見られることが多いものです」と説明した。そして検査からわずか4日後、テネシー州ナッシュビルにある病院「Vanderbilt Medical Center」で、ジェイデンさんは腫瘍の摘出手術を受けることになった。手術当日、ジェイデンさんは麻酔により眠りに落ち、手術のほとんどの時間を意識のない状態で過ごした。手術は順調に進み、腫瘍の大部分の摘出を終えた医師は、まだ頭を開いた状態にもかかわらず、眠っていたジェイデンさんを起こした。そしてジェイデンさんに、「Fifty Nifty United States」という米50州の覚え歌を歌うように指示した。これは医師がジェイデンさんの脳機能を確かめるためのもので、ジェイデンさんが手術前に担当の言語聴覚士と決めていた曲だった。ジェイデンさんは、「確か退役軍人の日に学校で歌った曲で、小学校2年生の頃から忘れたことはありません」と曲を決めた経緯を明かしている。手術中に同曲を歌ったジェイデンさんだったが、執刀医に質問を投げかけられても、それを無視して歌い続けていたという。流していた音楽を止めるまで歌っていたそうで、それほどこの曲はジェイデンさんの身に染み付いていたようだ。手術は約12時間もかかったが、ジェイデンさんは脳機能を維持したまま、腫瘍の約85%を取り除くことができた。ジェイデンさんは、「仕事で医療に携わっているので、手術の前は落ち着いていることができました。それでも手術30分前はさすがに緊張しましたが、不安で押しつぶされそうになるようなことはありませんでした。以前に扁桃腺を摘出する手術を受けたことがありますが、あの簡単な手術と比べると、今回の脳手術は非常に大きなものです。しかし執刀医の先生たちは毎回声をかけてくれ、本当に安心させてくれました」と振り返った。腫瘍の大部分を手術で摘出したが、残りの部分は6週間の放射線療法のあとに1か月の休みを挟み、その後に1年間の化学療法を行うそうだ。ジェイデンさんは、「私はアクティブな人間なので、副作用による疲労感を心配しています。一日中ベッドで寝ていたいと思うこともあるでしょうね」と今後の治療に関する不安を吐露した。それでもジェイデンさんは前向きに過ごしており、手術中に歌った様子を捉えた動画などをSNSに投稿し、自身と似た境遇にある人々のために闘病の様子を公開していくという。ジェイデンさんの動画には、「なぜそんなに落ち着いていられるの!?」「私だったら何を歌うか考えちゃうな」「手術中に起きていられるの?」「手術中に覚醒しているのって、どんな気持ちなんだろう」といった驚きや疑問の声が寄せられている。またテックインサイト編集部からは、ジェイデンさんに「今後の治療を乗り越えられますように」とメッセージを送っている。ちなみに2022年10月にはイタリアで、演奏能力を手放したくなかったサックス奏者の男性が、脳手術中に完璧に演奏していた。