ディズニー史上最大の問題作にして、マーベル・スタジオ劇場公開最新作『デッドプール&ウルヴァリン』が2024年7月26日より日米同時公開決定!

本作は、映画史上最も破天荒なヒーロー「デッドプール」と「ウルヴァリン」の活躍を描く、過激で笑えるアクション・エンターテイメント超大作。

“まぜるな危険”の激ヤバR指定コンビが、世界の存亡を賭け大暴れする<新たな戦い>が幕を開けます。

また全世界のファン待望となる『デッドプール&ウルヴァリン』の新ポスターが公開されました☆

マーベル映画『デッドプール&ウルヴァリン』

ウォルト・ディズニー・ジャパは、2024年7月26日(金)より、映画『デッドプール&ウルヴァリン』を全国公開。

マーベルコミック史上最も破天荒なヒーロー「デッドプール」の活躍を描く痛快アクションエンタテインメン ト「デッドプール」シリーズ。

初作『デッドプール』(2016)は世界興行収入850億円を超える大ヒット。

その続編となる『デッドプール 2』ではさらに記録を塗り替え1,120億円を突破。

R指定映画の世界歴代記録をことごとく更新し、日本でも多くのファンを魅了し続ける人気シリーズの最新作がついに登場します。

人体実験で驚異的な治癒能力と不死の肉体を得たのと引き換えに、醜い身体に変えられてしまっ た元傭兵のウェイド・ウィルソン(ライアン・レイノルズ)。

自作の赤いコスチュームと二振りの刀、二丁拳 銃を身にまとい、“クソ無責任ヒーロー”デッドプールとして戦う彼の活躍を描く「デッドプール」シリーズ は、ヒーローらしからぬ言動の数々や、過激でド派手なバトルシーン、突然観客に向かって話しかけてくる型破りな演出が相まっ て、世界中で絶大な支持を集めてきました。

この夏公開されることとなったその最新作『デッドプール&ウルヴァリン』では、“俺ちゃん”ことデッドプールがどんな大暴れをしてくれるのか期待が高まります。

そして、人気キャラクター・ウルヴァリン(ヒュー・ジャックマン)もシリー ズ初登場することが決定☆

これまでデッドプールが何度もいじり倒してきた、“爪野郎”こと孤高のヒーロー・ウルヴァリンはどんな活躍を見せてくれるのか、プライベートでも親交の深いライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンの2大スター夢の競演に世界が注目しています。

本作を手掛けたのは、『フリー・ガイ』「ナイト・ミュージアム」シリーズのショーン・レヴィ。

近年では、製作総指揮・監督として、Netflix のドラマシリーズ「ストレンジャー・ シングス 未知の世界」にも携わりました。

独創的な世界観で知られる彼が、デッドプールとウルヴァリンの間に、どのような化学反応を起こすのか――。

本予告映像

最強コンビで過激度2倍、危険度2倍になった、マドンナの名曲にのせて贈る世界待望の本予告が公開されました。

今回公開された本予告映像は、デッドプールがウルヴァリンのもとを訪れるシーンから始まります。

お得意の過激なジョークをぶちかまし、予測不可能なミッションの鍵を握るウルヴァリンを無理やり連れ出そうとするデッドプール。

彼のジョークに対抗しながら重い腰を上げるウルヴァリンだったが、既にどこか雲行きが怪しい。

すぐに互いの逆鱗に触れ、2人は1対1で熾烈な争いをはじめてしまう・・・

ウルヴァリンに対して「お前は世界の救い方を知ってる」というデッドプールだったが、「俺はヒーローじゃない」と対立してしまう2人。

一触即発の危うい関係の彼らだが、世界の命運を賭けついに共鳴(?!)

異色の名コンビ爆誕の瞬間に期待が高まります☆

そのバックに流れるのは、世界的歌姫マドンナの大ヒットナンバー「Like A Prayer」

リリース時、大きな物議を醸した同楽曲を起用するあたりで、なんでもありの「デッドプール」シリーズらしいクレイジーさを感じるが、祈りに強く導かれるような強烈な歌詞を持つこのラブソングの選曲が、物語の何を意味するのか気になるところ。

ちなみに同映像では、デッドプールが「第四の壁」を破り、観客に向かって自ら「スローモーションの大アクション」「先が読めないストーリー」などと見どころをアピールする演出や、シリーズではお馴染みのデッドプールとルームメイトのブラインド・アルによるユーモラスな掛け合いシーンが登場。

「コカインほしい」と、デッドプールさえも焦るNGワードで口火を切ると軽快なテンポで最後には「雪だるまつくろう」といった、前作でも登場していたディズニーの大人気アニメーション『アナと雪の女王』のパロディとみられるワードも飛び出します。

本作でも型破りな演出の数々で、たくさんの笑いを届けてくれそうです!

ティザー予告

今回解禁となったのは、そのティザー予告。

愛する恋人のヴァネッサ(モリーナ・バッカリン)、かつて共に戦ったネガソニック・ティ ーンエイジ・ウォーヘッド(ブリアナ・ヒルデブランド)やユキオ(忽那汐里)らに囲まれ幸せなひと時を送っていたウェイドだったが、 突然連れ去られたその先で、「君は特別な存在だ」とマーベルヒーローになるチャンスを与えられる。

「俺は救世主 マーベルの神だ」と気を大きくしたウェイドは、気合たっぷりに、その挑戦を受けて立つことに――。

シリーズ初のディズニー配給作品となる本作。

ついに MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)入りを果たすという点でも既に世界中から熱い視線が注がれていますが、予告でも垣間見える通り、これまで同様、お得意のブラックジョークでふざけ散らかしたと思えば、息つく間もない過激なアクションで敵を翻弄するなど、早くも“デッドプール節”が大炸裂しています。

そして、予告の最後には「X-MEN」シリーズなどに登場してきた人気キャラクタ ー・ウルヴァリンと思わしき影が登場☆

既にヒュー・ジャックマンが同作でウルヴァリン役に復帰することが発表されているが、どんな絡 みで楽しませてくれるのか注目です。

そして予告にもある“誰もが望むハッピーエンド”が何を意味するのか、続報にも期待がたかまります。

ちなみに 同予告では、アイアンマン、ソー、ハルク、キャプテン・アメリカ等、歴代マーベルヒーローが登場しているのも、見逃せないポイント のひとつ。

“俺ちゃん”がまさかのアベンジャーズ招集か!?

マーベルファンには期待の必見作品となりそうです。

最新ポスタービジュアル

今回解禁となったのは、『デッドプール&ウルヴァリン』の新ポスター。

世界の命運を賭け共に戦うはずの2大ヒーロー、デッドプールとウルヴァリンが対立する一触即発な構図で、映画のワンシーンかのような躍動感あふれるビジュアルになっています。

鋭い眼光で睨みをきかせ、デッドプールは両手に銃を持ち、ひとつをウルヴァリンに向け、ウルヴァリンは自身の鋭い爪をデッドプールへ突きつけようとしています。

互いの武器を向け合う2人は相思相愛なのか、はたまた敵同士なのか・・・

不治の病を治療するために受けた人体実験で、自らの容姿と引き換えに不死身の肉体を手に入れた元傭兵のウェイド・ウィルソン(ライアン・レイノルズ)。

自分のことを“俺ちゃん”と呼び、戦う理由は超個人的。

映画の世界を飛び超えて観客にむかって話しかけるなど、なんでもアリの“破天荒なクソ無責任ヒーロー”デッドプールとして活躍する彼は、二本の日本刀と二丁拳銃を使いこなす過激でアクロバティックな戦闘スタイル。

そんな彼が大切なファミリーのために世界の命運をかけたある壮大なミッションに挑むことに!?

デッドプールが助けを求めたのは、予測不可能なこのミッションのカギを握るウルヴァリン(ヒュー・ジャックマン)。

ウルヴァリンといえば、デッドプールが“爪野郎”と呼びこれまで何度もいじり倒してきた人気キャラクターで、“キレるとヤバい、最恐アウトロー”です。

驚異的な治癒能力と不死身の肉体を持つウルヴァリンは、これまで、獣のような闘争本能と人間としての優しい心の間で葛藤しながらも、世界平和のため、すべてを斬り裂く超金属の爪を武器に戦ってきたが、彼には戦いから遠ざかっていた“ある理由”があった・・・

今回は、毒舌&テキトーで下ネタ連発なのに、なぜか憎めないデッドプールとタッグを組み、世界の命運を賭け暴れまわることに!

異なる個性の2人は、手を携え、世界を守ることができるのか?

全く予想がつかない2人の物語と、気分爽快ド派手なアクションに期待が高まります。

ポスタービジュアル

デッドプールとウルヴァリンの2枚の新ポスタービジュアルが公開。

それぞれのポスターには武器をクロスして構えたデッドプールとウルヴァリンが描かれ、デッドプールの刀にはウルヴァリンが、ウルヴァリンの爪にはデッドプールの姿が反射し映し出されています。

果たして、やりたい放題のR指定ヒーローコンビ、デッドプールとウルヴァリンは共闘できるのか?

2人が立ち向かうこととなる脅威とは?!

『デッドプール&ウルヴァリン』作品概要

監督:ショーン・レヴィ(『フリー・ガイ』 『ナイト・ミュージアム』)

キャスト:ライアン・レイノルズ、ヒュー・ジャックマン

原題:『DEADPOOL & WOLVERINE』

US公開日:2024年7月26日

“まぜるな危険”のR指定ヒーロー2人が暴れまわる、2024年夏、いちばん過激で笑えるアクション・エンターテイメント超大作。

マーベル映画『デッドプール&ウルヴァリン』は、2024年7月26日(金)より日米同時劇場公開です☆

© MARVEL 2024

