2024年4月22日〜28日開催！「ニコニコ超会議2024」企画発表第1弾

株式会社 ドワンゴ は、今年で13年目を迎える「ニコニコ」の超巨大 イベント ニコニコ超会議 2024」(開催期間:2024年4月22日〜28日)の中心企画「クリエイタークロス」の出展者のほか、企画や協賛出展企業、チケット情報について発表した。■「クリエイタークロス2024」出展者発表第1弾!総勢322組の出展が決定ボカロP・歌い手・踊り手・絵師・配信者・ゲーム実況者などネットを中心に活動するクリエイターが幕張メッセの会場内に自分のスペースを持ち、自由に表現できる ニコニコ超会議 の中心企画「クリエイタークロス」の出展者発表第1弾として、総勢322組が決定した。小林幸子・堀江貴文・栗田穣崇(ニコニコ代表・ ドワンゴ 取締役COO)も出展する。出展の三次申し込みは、2月1日(木)19時から開始した。

・出展者紹介<エリア別・クリエイタークロス出展者一覧>・「クリエイタークロス」申込はこちら→ https://dwango-ticket.jp/project/KWYAgbfJeD※定員に達し次第、受付は終了となる場合がある ニコニコ超会議 2024・企画発表第1弾超声優祭2024 -DISCOVERY- Powered by dwango , Supported by ディズニープラス [ネット限定企画]昨年60番組、98名の声優が出演し、延べ280万人以上が視聴した日本最大級の"声優"特化型 イベント 「超声優祭」。昨年に引き続き「ディズニープラス」が協賛し、4月22日(月)〜28日(日)の7日間にわたりオンライン開催する。今年は「DISCOVERY」をテーマとし、同 イベント に参加するユーザーが、好きな声優・作品を「発見」できる、声優の"役者としての顔"以外の魅⼒を「発見」できる、また出演者⾃⾝が超声優祭を通して新たに得意なことや好きなものを「発見」できる様々な企画を展開する。【超声優祭 特設サイト】 https://site.nicovideo.jp/choseiyusai/ニコニコ超ポーカー Supported by P1 GRAND PRIX「P1 GRAND PRIX」協賛のもと、昨今ブームとなっているポーカーのブース「ニコニコ超ポーカー」が初登場する。ニコニコで活躍するクリエイター、YouTuberやタレントなどが多数出演し対決するオールスターポーカーバトルのほか、初心者でもポーカーを覚えて体験できる企画などを実施する。詳細は後日発表予定。・超エキシビションポーカーマッチ出演者:ひろゆき ほか超遊戯2024様々な「遊戯」を楽しめる毎年恒例の人気ブース「超遊戯」。今年はステージ企画として「我々だ!音楽祭〜BIG BAND SHOW〜」の初開催が決定し、「〇〇の主役は我々だ!」のオリジナル楽曲をビッグバンドが大演奏する。また、『魔界の主役は我々だ!』のスタンプラリー第2弾、そして無料で参加できる企画として「○○の主役は我々だ!」の『超ウミガメ』が再登場する。ステージの会場チケットは「チャンネル会員限定」で無料抽選配布となる。また、 ニコニコ超会議 2024入場券とスタンプラリーカード、各種グッズなどが付いたセットチケットを販売する。超アリエナイ理科ノ実験2024 Supported by 三井化学今年で3回目を迎える、ネット科学が大集合した通称「超理科ブース」。薬理凶室からツナっち、クラレ先生、レイユールが出演するほか、豪華ゲストと共に個性豊かな科学実験が披露される。昨年に引き続き「三井化学株式会社」の協賛が決定し、コラボ実験やグッズも準備中だ。ステージ企画以外にも、「フォトスポット」「記念撮影会」「超発見!かくれくられ」「超アリエナイラクガキブース」など様々な企画を実施する。超ニコ四駆 & BEYBLADE X Supported by 日本精工(NSK)魔改造マシンによるタイムアタックの祭典「ルール無用JCJCタイムアタック」を今年も開催する。昨年に引き続き日本精工(NSK) の協賛が決定。自動車や風力発電など、世界の様々な産業で活躍する機械部品を製造開発する日本精工の高性能「NSKベアリング」を提供していただく。このほか、今年は子供から大人まで大人気となっている『BEYBLADE X(ベイブレードエックス)』(発売元:タカラトミー)の特別 イベント を開催する。©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO © TOMY超RTA2024 / ゲーム実況者超大集合&ゲーム実況者超大集合に出たいゲーム実況者超大集合2022年に好評だった「超RTA」の開催が、「RTA in JAPAN」の協力により決定した。最新タイトルから懐かしいゲームまで、超速のゲームクリアを観て楽しむことができる。また、「ゲーム実況者 超大集合」を今年も開催し、約50名のゲーム実況者が参戦。ミニトーナメントの優勝者には賞金が与えられるほか、優勝者予想に的中した実況者にも賞金が山分けされる。さらに、同企画が行われる幕張のステージに、ユーザーがあがれるオーディション企画の開催も決定した。・その他企画情報はこちら→ https://chokaigi.jp/2024■チケット情報2024年2月1日(木)よりイープラスにて、「 ニコニコ超会議 2024」の優先入場券および一般入場券をニコニコプレミアム会員限定で先行販売する。2月15日(木)12時からは、同じくイープラスにて誰でも購入が可能だ。このほか、全国19か所から高速バスと宿泊の様々な組み合わせを自由に選べる「"超"遠征支援ツアー」や、会場から徒歩2分のホテル宿泊と入場券、5つの特典がセットになった「超特典付き宿泊支援プラン」、千葉市のふるさと納税の返礼品として入場券を受け取れるプランなども用意している。【優先入場券】 1日券:前売 5,000円 / 2日通し券:前売 9,000円【一般入場券】 1日券:前売 3,500円、当日 3,900円 / 2日通し券:前売 6,500円団体チケット(5名以上)1日券:前売 3,000円/枚※小学生以下無料※一部企画では、 ニコニコ超会議 の入場券チケットのほか、「体験チケット」の購入が必要・チケットの購入はこちら→ https://chokaigi.jp/2024/ticket/■協賛・出展発表第1弾 ニコニコ超会議 2024の協賛・出展企業第1弾を発表。14社1団体の協賛と、53社6校4自治体の出展が決定した。・協賛・出展一覧【特別協賛】 KADOKAWA / #コンパス【超声優祭2024協賛】 ウォルト・ディズニー・ジャパン【ニコニコ超ポーカー協賛】 P1 GRAND PRIX【超ボカニコ2024協賛】 東武トップツアーズ株式会社【超歌ってみた協賛】 太陽誘電株式会社【超歌ってみた 機材・企画協賛】 株式会社第一興商【超ニコ四駆&BEYBLADE X 協賛】 日本精工(NSK)【超アリエナイ理科ノ実験協賛】 三井化学株式会社【超VTuber のあそびばチケット協賛】 あと払いペイディ【超休憩所協賛】 BREATHER 株式会社「ston」【超神社協賛】 コンバム株式会社(CONVUM)【超演奏してみた協賛】 大和証券株式会社【超乾杯協賛】 濃いめのレモンサワー【クリエイター全員集合協賛】 日本ネットクリエイター協会【特別出展】角川 ドワンゴ 学園 N 高等学校S 高等学校N 中等部 / 夢叶えるプロジェクト2024 / KIBUN PACHI-PACHI /SANYO ブース /Proxima Beta Japan 株式会社 / サンエックス株式会社 /JOYSOUND/X PARK By JOYSOUND /松竹株式会社 / 株式会社デンソー / 株式会社PACkage /株式会社アキバ共和国 / 東京デザインテクノロジーセンター専門学校【出展】サンレイ・フーズ / NSG カレッジリーグ / 茨ひより / ココロパーク株式会社 / 農心ジャパン /株式会社アニプレックス /株式会社アニメイトカフェ / 岩手競馬 / 岩手県 /岐阜プラスチック工業株式会社 / CoolishMusic 株式会社 /大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 / 氷の国のリリアンプリアン /JICA 海外協⼒隊 / スーパーコンピュータ「富岳」 /Tengu® Brand / 株式会社ドリームファクトリー /肉の万世 / ヤマダイ株式会社 / 株式会社ワイドレジャー / 株式会社Gift /株式会社崎陽軒 /コンペイトウ王国 / 株式会社シーボン / 東北ずん子・ずんだもん公式 / HICAT / メイドカフェ月讀館 /株式会社MENU / 雪ミク スカイタウン / ROCKET CHICKEN / ワンハートNEO / Epics DAO /株式会社エンターテインメント・オブ・サードプレイス / 推し花* / OTAGROUP 株式会社 / 越知町 /株式会社コアミックス /コラボのお酒専門店 NEW×NEW オンラインストア /株式会社サザコーヒーホールディングス / 精華町 / たんや十兵衛 /株式会社電子技販 /株式会社ナノベース / Vtuber 事務所「ハコネクト」 / 株式会社PACIFIC RACING TEAM /PikattoAnime / ピカットアニメ / 文教大学 情報学部 / 美作大学 / 株式会社moimate / 和真パレット■開催概要 ニコニコ超会議 2024【日時】 2024年4月22日(月)〜28日(日)┗リアル:4月27日(土)・28日(日)┗ネット:4月22日(月)〜28日(日)【主催】 ニコニコ超会議 実行委員会【会場】 リアル開催:幕張メッセ / ネット開催:ニコニコ公式サイト・総合TOP(https://www.nicovideo.jp/) ニコニコ超会議 公式サイト】 https://chokaigi.jp/【X(旧twitter)公式アカウント】 https://twitter.com/chokaigi_PR<超プレミアム会員特典>ニコニコのプレミアム会員だけがもらえる「プレミアムパス」を配布し、幕張メッセの会場各所で優遇特典が受けられるほか、限定グッズのプレゼントや、1年以上プレミアム会員を継続している方限定の特典なども用意している。<令和6年能登半島地震支援募金> ニコニコ超会議 2024では、このたびの令和6年能登半島地震における被災者支援のため、会場内に募金箱を設置する。・寄付先:日本赤十字 「令和6年能登半島地震災害義援金」【第2弾】 ニコニコ超会議 2024 発表特番【放送日時】 2024 年3月8日(金)19時〜終了時間未定【放送URL】 https://live.nicovideo.jp/watch/lv344064671■「 ニコニコ超会議 2024」公式サイト■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook