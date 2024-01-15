ブルネイ王子の結婚祝賀行事、最高潮に 各国要人や王族参列
【AFP＝時事】ブルネイで14日、アブドゥル・マティン王子（Prince Abdul Mateen、32）の結婚式にアジアや中東の政府要人や王族らが出席し、10日間にわたって行われている祝賀行事は最高潮に達した。
礼服を着用したマティン王子と、白いウエディングドレスにきらびやかな宝石を身に着けたヤン・ムリア・アニシャ・ロスナー（Yang Mulia Anisha Rosnah）さん（29）は、イスタナ・ヌルル・イマン（Istana Nurul Iman）宮殿で式に臨んだ。
首都バンダルスリブガワンでは、夫婦として初めて公の場に姿を現し、ロールスロイス（Rolls-Royce）のオープンカーから沿道の観衆に手を振った。
マティン王子は、アジアで最も結婚したい独身男性の一人に挙げられてきた。存命する世界の君主で在位期間が最も長く、世界一の富豪だったこともあるハサナル・ボルキア（Hassanal Bolkiah）国王の第10子。
アニシャさんは、ボルキア国王の顧問の孫娘で、報道によると、自らのファッションブランドを持ち、観光会社を共同経営している。
招待客は5000人と報じられ、ヨルダン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、バーレーン、ブータンの王族も参列。マレーシアのアンワル・イブラヒム（Anwar Ibrahim）首相、インドネシアのジョコ・ウィドド（Joko Widodo）大統領、フィリピンのフェルディナンド・マルコス（Ferdinand Marcos）大統領の姿もあった。
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・ブルネイ王子、一般女性と結婚
・デンマークでフレデリック国王即位 マルグレーテ2世が生前退位
・欧州の女性王位継承者4人の顔ぶれ スペイン・レオノール皇太子ら
礼服を着用したマティン王子と、白いウエディングドレスにきらびやかな宝石を身に着けたヤン・ムリア・アニシャ・ロスナー（Yang Mulia Anisha Rosnah）さん（29）は、イスタナ・ヌルル・イマン（Istana Nurul Iman）宮殿で式に臨んだ。
マティン王子は、アジアで最も結婚したい独身男性の一人に挙げられてきた。存命する世界の君主で在位期間が最も長く、世界一の富豪だったこともあるハサナル・ボルキア（Hassanal Bolkiah）国王の第10子。
アニシャさんは、ボルキア国王の顧問の孫娘で、報道によると、自らのファッションブランドを持ち、観光会社を共同経営している。
招待客は5000人と報じられ、ヨルダン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、バーレーン、ブータンの王族も参列。マレーシアのアンワル・イブラヒム（Anwar Ibrahim）首相、インドネシアのジョコ・ウィドド（Joko Widodo）大統領、フィリピンのフェルディナンド・マルコス（Ferdinand Marcos）大統領の姿もあった。
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・ブルネイ王子、一般女性と結婚
・デンマークでフレデリック国王即位 マルグレーテ2世が生前退位
・欧州の女性王位継承者4人の顔ぶれ スペイン・レオノール皇太子ら