1日午後4時10分ごろ、石川県で最大震度7を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されます。

現在、大津波警報が発表されています。

最大震度7を観測したのは、石川県の志賀町です。

【各地の震度詳細】

■震度7

□石川県

志賀町

■震度6強

□石川県

七尾市 輪島市 珠洲市

穴水町

■震度6弱

□石川県

中能登町 能登町

□新潟県

長岡市

■震度5強

□石川県

羽咋市 宝達志水町 金沢市

小松市 加賀市 かほく市

能美市

□新潟県

三条市 柏崎市 見附市

南魚沼市 刈羽村 糸魚川市

妙高市 上越市 新潟中央区

新潟南区 新潟西区 新潟西蒲区

燕市 阿賀町 佐渡市

□富山県

富山市 舟橋村 高岡市

氷見市 小矢部市 南砺市

射水市

□福井県

あわら市

■震度5弱

□石川県

白山市 津幡町 内灘町

□新潟県

小千谷市 加茂市 十日町市

出雲崎町 新潟北区 新潟東区

新潟江南区 新潟秋葉区 五泉市

阿賀野市

□富山県

滑川市 黒部市 上市町

立山町 富山朝日町 砺波市

□福井県

福井市 福井坂井市

□長野県

長野市 信濃町 栄村

□岐阜県

高山市 飛騨市

■震度4

□石川県

野々市市 川北町

□新潟県

魚沼市 田上町 湯沢町

津南町 新発田市 村上市

胎内市 聖籠町 弥彦村

関川村

□富山県

魚津市 入善町

□福井県

大野市 勝山市 鯖江市

越前市 永平寺町 越前町

敦賀市 小浜市 高浜町

福井おおい町 福井若狭町

□長野県

中野市 大町市 飯山市

千曲市 白馬村 小谷村

小布施町 木島平村 野沢温泉村

小川村 飯綱町 松本市

上田市 諏訪市 小諸市

茅野市 佐久市 軽井沢町

御代田町 立科町 麻績村

木曽町

□岐阜県

下呂市 白川村 中津川市

大垣市 瑞穂市 郡上市

海津市 輪之内町

□山形県

鶴岡市 酒田市 三川町

村山市 中山町 河北町

西川町 米沢市 南陽市

山形川西町 山形小国町 白鷹町

飯豊町

□福島県

郡山市 国見町 喜多方市

只見町 南会津町 西会津町

猪苗代町 会津坂下町 湯川村

柳津町 福島金山町 会津美里町

□茨城県

常陸太田市

□栃木県

那須塩原市

□群馬県

沼田市

□埼玉県

加須市 久喜市

□静岡県

袋井市

□愛知県

名古屋千種区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区

名古屋港区 名古屋南区 半田市

春日井市 愛知津島市 刈谷市

豊田市 西尾市 知立市

高浜市 日進市 愛西市

清須市 弥富市 愛知みよし市

あま市 東郷町 大治町

蟹江町 飛島村 愛知美浜町

□三重県

桑名市 木曽岬町

□滋賀県

彦根市 長浜市 高島市

米原市 近江八幡市 野洲市

湖南市 東近江市 滋賀日野町

竜王町

□京都府

長岡京市

□大阪府

大阪此花区 大阪西淀川区 大阪淀川区

豊中市 大東市 箕面市

門真市

□兵庫県

豊岡市

□奈良県

大和郡山市 奈良川西町

□鳥取県

鳥取市

■震度3

□新潟県

粟島浦村

□福井県

福井池田町 南越前町 福井美浜町

□長野県

須坂市 長野池田町 松川村

坂城町 長野高山村 山ノ内町

岡谷市 塩尻市 東御市

安曇野市 長野南牧村 青木村

長和町 下諏訪町 富士見町

原村 生坂村 山形村

朝日村 筑北村 飯田市

伊那市 駒ヶ根市 辰野町

箕輪町 飯島町 南箕輪村

宮田村 松川町 長野高森町

阿南町 阿智村 平谷村

根羽村 下條村 泰阜村

上松町 南木曽町 木祖村

王滝村 大桑村

□岐阜県

多治見市 瑞浪市 恵那市

美濃加茂市 土岐市 可児市

富加町 川辺町 白川町

御嵩町 岐阜市 関市

羽島市 各務原市 岐阜山県市

本巣市 岐南町 笠松町

養老町 垂井町 関ケ原町

神戸町 安八町 揖斐川町

大野町 岐阜池田町 北方町

□山形県

庄内町 遊佐町 寒河江市

上山市 天童市 東根市

尾花沢市 山辺町 山形朝日町

大江町 大石田町 長井市

高畠町 新庄市 最上町

舟形町 真室川町 大蔵村

鮭川村 戸沢村

□福島県

福島市 白河市 須賀川市

福島伊達市 桑折町 大玉村

鏡石町 泉崎村 中島村

矢吹町 会津若松市 下郷町

檜枝岐村 北塩原村 磐梯町

三島町 福島昭和村 いわき市

南相馬市 福島広野町 楢葉町

富岡町 双葉町 浪江町

□茨城県

水戸市 高萩市 北茨城市

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 茨城町

城里町 東海村 土浦市

茨城古河市 石岡市 結城市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 潮来市 筑西市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

神栖市 行方市 鉾田市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

河内町 八千代町 五霞町

境町

□栃木県

日光市 大田原市 矢板市

塩谷町 那須町 宇都宮市

足利市 栃木市 鹿沼市

小山市 真岡市 栃木さくら市

那須烏山市 下野市 上三川町

市貝町 芳賀町 壬生町

野木町 高根沢町 栃木那珂川町

□群馬県

中之条町 嬬恋村 草津町

群馬高山村 東吾妻町 片品村

群馬昭和村 みなかみ町 前橋市

高崎市 桐生市 伊勢崎市

太田市 館林市 渋川市

藤岡市 富岡市 安中市

榛東村 吉岡町 玉村町

板倉町 群馬明和町 千代田町

大泉町 邑楽町

□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

羽生市 鴻巣市 深谷市

埼玉美里町 埼玉神川町 上里町

さいたま西区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 さいたま岩槻区

川口市 所沢市 春日部市

上尾市 蕨市 戸田市

和光市 桶川市 北本市

富士見市 三郷市 蓮田市

幸手市 鶴ヶ島市 吉川市

白岡市 伊奈町 川島町

宮代町 杉戸町 松伏町

□静岡県

浜松中区 浜松東区 浜松西区

浜松南区 浜松北区 浜松浜北区

浜松天竜区 磐田市 掛川市

湖西市 菊川市 沼津市

富士宮市 富士市 御殿場市

焼津市 牧之原市

□愛知県

名古屋北区 名古屋西区 名古屋中村区

名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋中川区

名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区

名古屋天白区 岡崎市 一宮市

瀬戸市 碧南市 安城市

犬山市 常滑市 愛知江南市

小牧市 稲沢市 東海市

大府市 知多市 尾張旭市

岩倉市 豊明市 北名古屋市

長久手市 豊山町 大口町

扶桑町 阿久比町 東浦町

武豊町 幸田町 豊橋市

豊川市 蒲郡市 新城市

田原市 設楽町

□三重県

四日市市 鈴鹿市 亀山市

いなべ市 東員町 菰野町

三重朝日町 川越町 津市

松阪市 伊賀市 伊勢市

三重紀北町

□滋賀県

愛荘町 豊郷町 甲良町

多賀町 大津市 草津市

守山市 甲賀市

□京都府

京都北区 京都上京区 京都左京区

京都中京区 京都東山区 京都下京区

京都南区 京都右京区 京都伏見区

京都山科区 京都西京区 宇治市

亀岡市 城陽市 向日市

八幡市 京田辺市 南丹市

木津川市 大山崎町 久御山町

宇治田原町 精華町 南山城村

福知山市 舞鶴市 宮津市

京丹後市 伊根町 与謝野町

□大阪府

大阪都島区 大阪福島区 大阪西区

大阪港区 大阪大正区 大阪天王寺区

大阪浪速区 大阪東淀川区 大阪東成区

大阪生野区 大阪旭区 大阪城東区

大阪阿倍野区 大阪住吉区 大阪東住吉区

大阪西成区 大阪鶴見区 大阪住之江区

大阪平野区 大阪北区 大阪中央区

池田市 吹田市 高槻市

守口市 枚方市 茨木市

八尾市 寝屋川市 摂津市

東大阪市 四條畷市 交野市

島本町 大阪堺市堺区 大阪堺市中区

大阪堺市東区 大阪堺市西区 大阪堺市南区

大阪堺市北区 大阪堺市美原区 岸和田市

泉大津市 貝塚市 泉佐野市

富田林市 河内長野市 松原市

大阪和泉市 羽曳野市 高石市

藤井寺市 泉南市 大阪狭山市

忠岡町 熊取町 田尻町

大阪太子町

□兵庫県

兵庫香美町 神戸東灘区 神戸灘区

神戸長田区 神戸中央区 神戸西区

尼崎市 明石市 西宮市

芦屋市 伊丹市 加古川市

宝塚市 三木市 川西市

三田市 丹波市 加東市

兵庫稲美町 播磨町 南あわじ市

淡路市

□奈良県

奈良市 大和高田市 天理市

橿原市 桜井市 五條市

御所市 香芝市 葛城市

宇陀市 斑鳩町 安堵町

三宅町 田原本町 上牧町

広陵町 河合町

□鳥取県

湯梨浜町 北栄町 米子市

境港市

□岩手県

矢巾町

□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

色麻町 宮城加美町 涌谷町

宮城美里町 白石市 角田市

岩沼市 蔵王町 大河原町

宮城川崎町 丸森町 亘理町

山元町 仙台青葉区 石巻市

□秋田県

能代市 男鹿市 潟上市

三種町 井川町 秋田市

由利本荘市 にかほ市 大館市

横手市 湯沢市 大仙市

羽後町 東成瀬村

□千葉県

香取市 神崎町 松戸市

野田市 流山市 浦安市

鋸南町

□東京都

東京墨田区 東京江東区 東京大田区

東京豊島区 東京荒川区 東京板橋区

東京足立区 東京江戸川区

□神奈川県

横浜西区 横浜中区 横浜港北区

横浜戸塚区 川崎川崎区 川崎宮前区

平塚市 藤沢市 寒川町

二宮町 小田原市 中井町

神奈川大井町

□山梨県

甲府市 南アルプス市 山梨北杜市

甲斐市 笛吹市 中央市

市川三郷町 富士川町 昭和町

忍野村 山中湖村

□和歌山県

和歌山市 紀の川市 岩出市

和歌山美浜町

□島根県

出雲市 隠岐の島町

□岡山県

真庭市 岡山南区 赤磐市

□徳島県

徳島市

□香川県

土庄町

■震度2

□長野県

小海町 長野川上村 南相木村

北相木村 佐久穂町 中川村

売木村 天龍村 喬木村

豊丘村 大鹿村

□岐阜県

坂祝町 七宗町 八百津町

東白川村 美濃市

□山形県

山形市 山形金山町

□福島県

二本松市 田村市 本宮市

川俣町 天栄村 西郷村

棚倉町 矢祭町 塙町

石川町 玉川村 平田村

浅川町 古殿町 小野町

相馬市 川内村 大熊町

新地町

□茨城県

日立市 大洗町 大子町

龍ケ崎市 牛久市 茨城鹿嶋市

守谷市 桜川市 利根町

□栃木県

佐野市 益子町 茂木町

□群馬県

長野原町 みどり市 群馬上野村

神流町 下仁田町 群馬南牧村

甘楽町

□埼玉県

東松山市 滑川町 嵐山町

小川町 吉見町 鳩山町

さいたま北区 川越市 飯能市

狭山市 草加市 越谷市

入間市 朝霞市 志木市

新座市 坂戸市 日高市

ふじみ野市 埼玉三芳町 毛呂山町

秩父市 横瀬町 皆野町

小鹿野町

□静岡県

御前崎市 静岡森町 三島市

裾野市 静岡清水町 長泉町

小山町 静岡葵区 静岡駿河区

静岡清水区 島田市 藤枝市

吉田町 川根本町 伊豆の国市

河津町 南伊豆町 松崎町

西伊豆町 函南町

□愛知県

南知多町 東栄町 豊根村

□三重県

名張市 多気町 三重明和町

尾鷲市 鳥羽市 熊野市

志摩市 大台町 玉城町

三重大紀町 南伊勢町 三重御浜町

紀宝町

□京都府

井手町 笠置町 和束町

京丹波町 綾部市

□大阪府

柏原市 豊能町 能勢町

阪南市 大阪岬町 河南町

千早赤阪村

□兵庫県

養父市 朝来市 新温泉町

神戸兵庫区 神戸須磨区 神戸垂水区

神戸北区 西脇市 小野市

加西市 丹波篠山市 猪名川町

多可町 洲本市 姫路市

相生市 赤穂市 宍粟市

たつの市 福崎町 兵庫神河町

兵庫太子町 上郡町

□奈良県

生駒市 山添村 平群町

三郷町 曽爾村 御杖村

高取町 明日香村 王寺町

吉野町 大淀町 天川村

下北山村

□鳥取県

岩美町 智頭町 八頭町

琴浦町 日吉津村 大山町

伯耆町

□岩手県

盛岡市 二戸市 八幡平市

滝沢市 雫石町 紫波町

普代村 野田村 花巻市

北上市 一関市 奥州市

西和賀町 金ケ崎町 平泉町

□宮城県

名取市 七ヶ宿町 村田町

柴田町 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台太白区 仙台泉区 東松島市

富谷市 松島町 利府町

大和町 大郷町 大衡村

□秋田県

藤里町 八峰町 五城目町

八郎潟町 大潟村 鹿角市

北秋田市 上小阿仁村 仙北市

秋田美郷町

□千葉県

茂原市 東金市 旭市

匝瑳市 山武市 大網白里市

多古町 東庄町 九十九里町

芝山町 横芝光町 一宮町

睦沢町 長生村 白子町

長柄町 長南町 千葉中央区

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉緑区 千葉美浜区 市川市

船橋市 成田市 千葉佐倉市

習志野市 柏市 市原市

八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市

四街道市 八街市 印西市

白井市 富里市 酒々井町

栄町 館山市 木更津市

鴨川市 君津市 富津市

袖ケ浦市 南房総市 いすみ市

大多喜町

□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京品川区 東京目黒区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区

東京北区 東京練馬区 東京葛飾区

八王子市 立川市 武蔵野市

三鷹市 東京府中市 昭島市

調布市 町田市 小金井市

小平市 日野市 東村山市

国分寺市 国立市 福生市

狛江市 東大和市 清瀬市

東久留米市 武蔵村山市 多摩市

稲城市 羽村市 西東京市

瑞穂町 あきる野市 神津島村

新島村

□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜南区

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜港南区 横浜旭区 横浜緑区

横浜瀬谷区 横浜栄区 横浜泉区

横浜青葉区 横浜都筑区 川崎幸区

川崎中原区 川崎高津区 川崎多摩区

川崎麻生区 横須賀市 鎌倉市

茅ヶ崎市 逗子市 三浦市

大和市 海老名市 座間市

綾瀬市 葉山町 大磯町

相模原緑区 相模原南区 秦野市

厚木市 伊勢原市 南足柄市

松田町 山北町 開成町

真鶴町 湯河原町 清川村

□山梨県

山梨市 韮崎市 甲州市

早川町 身延町 山梨南部町

富士吉田市 大月市 上野原市

西桂町 鳴沢村 富士河口湖町

小菅村

□和歌山県

橋本市 有田市 御坊市

かつらぎ町 湯浅町 和歌山広川町

和歌山日高町 由良町 みなべ町

日高川町 田辺市 新宮市

白浜町 上富田町 すさみ町

那智勝浦町 太地町 古座川町

北山村 串本町

□島根県

松江市 安来市 雲南市

海士町 益田市 大田市

□岡山県

岡山北区 岡山中区 岡山東区

倉敷市 笠岡市 備前市

瀬戸内市 浅口市 和気町

早島町 里庄町

□徳島県

鳴門市 小松島市 吉野川市

阿波市 美馬市 徳島三好市

石井町 松茂町 北島町

藍住町 板野町 上板町

東みよし町 阿南市

□香川県

高松市 さぬき市 東かがわ市

小豆島町 丸亀市 坂出市

観音寺市 三豊市 多度津町

まんのう町

□青森県

青森市 五所川原市 つがる市

蓬田村 外ヶ浜町 板柳町

鶴田町 弘前市 黒石市

平川市 深浦町 西目屋村

藤崎町 田舎館村 十和田市

三沢市 七戸町 六戸町

東北町 おいらせ町 五戸町

田子町

□広島県

福山市 広島南区 呉市

竹原市 江田島市 府中町

海田町

□愛媛県

今治市 西条市 四国中央市

上島町 松山市 伊予市

愛媛松前町

□高知県

安芸市 奈半利町 高知市

□佐賀県

佐賀市 神埼市 白石町

□熊本県

阿蘇市

□大分県

大分市

□宮崎県

えびの市

□鹿児島県

鹿児島市

■震度1

□福島県

三春町 葛尾村 飯舘村

□埼玉県

ときがわ町 東秩父村 寄居町

越生町 長瀞町

□静岡県

熱海市 伊東市 下田市

伊豆市 東伊豆町

□三重県

度会町

□兵庫県

市川町 佐用町

□奈良県

下市町 黒滝村 野迫川村

十津川村 上北山村 奈良川上村

東吉野村

□鳥取県

鳥取若桜町 倉吉市 三朝町

鳥取南部町 日南町 鳥取日野町

江府町

□岩手県

葛巻町 岩手町 宮古市

久慈市 遠野市 大船渡市

釜石市

□宮城県

気仙沼市 塩竈市 多賀城市

七ヶ浜町

□秋田県

小坂町

□千葉県

銚子市 勝浦市 御宿町

□東京都

青梅市 檜原村 東京利島村

伊豆大島町 三宅村

□神奈川県

相模原中央区 愛川町

□山梨県

都留市 道志村 丹波山村

□和歌山県

海南市 紀美野町 九度山町

高野町 有田川町 和歌山印南町

□島根県

奥出雲町 浜田市 江津市

川本町 島根美郷町

□岡山県

津山市 新見市 美作市

新庄村 鏡野町 勝央町

奈義町 西粟倉村 久米南町

岡山美咲町 井原市 総社市

高梁市 矢掛町 吉備中央町

□徳島県

つるぎ町 牟岐町 美波町

海陽町

□香川県

直島町

□青森県

今別町 中泊町 鰺ヶ沢町

大鰐町 八戸市 三戸町

青森南部町 階上町 むつ市

大間町 東通村 佐井村

□広島県

三原市 尾道市 神石高原町

広島中区 広島西区 広島安佐南区

大竹市 東広島市 廿日市市

大崎上島町 広島三次市 庄原市

安芸高田市

□愛媛県

東温市 宇和島市

□高知県

室戸市 田野町 安田町

北川村 馬路村 芸西村

南国市 須崎市 高知香南市

香美市 本山町 大豊町

越知町 梼原町 四万十町

黒潮町

□佐賀県

小城市 上峰町 みやき町

□熊本県

熊本南区

□宮崎県

小林市 高原町

□北海道

札幌手稲区 函館市 福島町

知内町 木古内町 釧路市

□山口県

萩市 岩国市 柳井市

周防大島町 和木町 山口市

□福岡県中間市 久留米市 柳川市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。