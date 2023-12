海外ではまだクリスマスの話題が尽きないようだが、スコットランド在住の男性が婚約者の女性に贈ったクリスマスプレゼントが注目を集めている。女性は掃除機やヘアドライヤーなどで人気のブランド「ダイソン」の製品を前もってリクエストしていたが、受け取ったものを見てかなり困惑したという。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

スコットランドのダンバーでフォトグラファーとして活動するアンガス・ダンカンさん(Angus Duncan)が25日、Xに投稿した写真が注目を集めた。写真には、アンガスさんが婚約者に贈ったクリスマスプレゼントが写っているが、それは業務用のハンドドライヤーだったのだ。

アンガスさんは、投稿に「どうやら僕はダイソンの間違ったエア(空気)商品を婚約者に贈ってしまったようだ」と綴っているが、婚約者はダイソンのヘアドライヤーや空気清浄機などの商品を期待していたようだ。

投稿された2枚の写真のうち1枚は婚約者から送られてきたメッセージのスクリーンショットで、彼女は贈られたハンドドライヤーの写真に「なんでハンドドライヤーだったわけ????????」とハテナマークが8つも付くほど混乱している様子だ。

実はアンガスさん、勘違いでハンドドライヤーをプレゼントしたわけではなく、毎年このようなジョークで婚約者にイタズラを仕掛けているという。しかし、彼の投稿は多くの人を笑顔にしたようで、次のような声が寄せられている。

「いったい、どこの公衆トイレからこれを盗んできたんだ?」

「彼女は風とともに去ってしまったんじゃないの?」

「彼女はきっと風によってスタイリングできる“エアラップ・スタイラー”が欲しかったんじゃないの(泣笑)」

アンガスさんは英メディア『Metro』の取材に応じ、婚約者が今回のハンドドライヤーのプレゼントに驚いていたことを明かしており、さらに「うっかりサンタの手紙をサタン(悪魔)に送ってしまうよりも酷いよね」とジョークを飛ばしていた。

なおテックインサイト編集部ではアンガスさんに、ハンドドライヤーを渡した時の婚約者の反応は予想通りだったのか、また投稿に対する世間の反応についての感想などをうかがうべく取材を申し入れている。

