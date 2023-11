1960年代から歌手や女優として活躍している、ドリー・パートン。現在77歳のドリーがNFLのハーフタイムショーでパフォーマンスをしたところ、その衣装が「年齢にふさわしくない」「年齢に関わらず好きな装いを楽しむべき」と、一部で賛否両論を巻き起こすことに。

サンクスギビング(感謝祭)に合わせ、11月23日に開催されたNFLの特別試合。ドリー・パートンはハーフタイムショーに出演し、自身のヒット曲『Jolene(ジョリーン)』や『9 to 5(9時から5時まで)』などを披露。

その際に、当日試合をしていたNFLチームの一つである「ダラス・カウボーイズ」のチアリーダーが着ているユニフォームに似せた衣装を着用していたことが、SNSなどで賛否両論を巻き起こすことに。

NFL公式がYouTubeに投稿した動画には7000件を超えるコメントがついており、「自分の年齢にあった装いをするべき。あなたはチアリーダーじゃないんだから」「悪いけど、似合ってないと思う」「見ていて気まずい」といった否定的な意見が散見される一方で、「才能があって、衣装もかっこよく着こなしてる!」「77歳で、クロップドトップとショートパンツでパフォーマンスをしてる。まさにレジェンド」「これまで見たハーフタイムショーで一番よかった」「彼女がしたい格好をすればいい」「年齢はただの数字で、彼女が培った才能は永遠に続くもの」といった好意的なコメントも多数寄せられている。

時事ニュースを取り上げ議論するトーク番組「The View」に出演した俳優のウーピー・ゴールドバーグがこの件について触れ、「年齢にふさわしい振る舞いをしろという批判があったようだけど、ふざけるなって言いたい」と一蹴。共演者からも賛同の意見が飛び交った。

ドリーの妹で歌手のステラ・パートンも「姉のチアリーダー風の衣装はとても可愛いと思った。77歳がヒールを履きこなしている姿を批判している人たちへ、黙って。恥を知るべきはあなたたちだよ。彼女じゃなくてね」と、Xで擁護。

I personally thought my big sister Dolly was cute as hell in her Dallas Cowboys cheerleading costume at the half time show on Thanksgiving. To those of you being so critical of a 77 year old kicking up her heels, I say fuck yourself. Shame on you not her.