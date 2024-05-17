¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡Öµ´ÌµÎ¤¡Ê¤­¤Ê¤µ¡Ë¤Þ¤ê¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡¢¸µ½÷Í¥¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡Ê68¡Ë¤¬ÏÃÂê¤À¡£¡Ê6¡Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¤­¤Ê¤µ¤¤¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¥ï¥±¸Î¡¦ÀéÍÕ¿¿°ì¼çºË¡ÖJAC¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¿¿ÅÄ¹­Ç·¤é¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤¬¡¢²Î¼êÄ¹Þ¼¹ä¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòº£¤Ï¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ÇºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶äºÂ¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥óµÊÃã¡Ö¶äÇÃÎ¤¡×¤Ë20ºÐ¤Îº¢