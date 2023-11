Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で12月より配信開始となる新着作品が発表された。※視聴には会員登録が必要。

【画像】邦画も続々、12月の主な配信作品

今年春の劇場公開後に日本で984万人を動員し、140億円を超える興行収入(興行通信社調べ、10月18日付け)を達成した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』が、12月30日から見放題配信。

「ハリー・ポッター」シリーズ&「ファンタスティック・ビースト」シリーズの魔法ワールド11作品を12月31日から一挙配信。シリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』はアマプラ見放題独占配信となる。

メガヒットカーアクション「ワイルド・スピード」シリーズ10作目となる『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』が、12月23日から見放題独占配信。ジェイソン・ステイサムとガイ・リッチー監督が5度目のタッグを組み、今年10月に日本で公開されたばかりのスパイアクション映画『オペレーション・フォーチュン』は12月15日から独占配信。

2030年に行われる万国博覧会誘致招致活動の一環として22年10月に釜山アジアド主競技場で約5万人を動員して行われた、BTS(RM、SUGA、JIN、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOK)の一夜限りのスペシャルコンサート映像『BTS:Yet To Come』を、12月1日から独占配信。

韓国俳優ソ・イングクとパク・ソダムが主演するファンタジードラマ『もうすぐ死にます』の前編が12月15日から、後編が1月5日から独占配信となる。人生のあらゆる面で運に見放され、自ら命を絶って死をコントロールすることを決意した主人公のチェ・イジェ(ソ・イングク)を罰するために、”死”(パク・ソダム)がイジェに課した、12回生まれ変わり12通りの人生での死を食い止めるという試練の物語。

■映画(日本)

2023年12月1日(金)

『さかなのこ』

『シュシュシュの娘』

『スイート・マイホーム』 *独占配信

2023年12月8日(金)

『禁じられた遊び』*独占配信

『ほつれる』 *見放題独占配信

2023年12月13日(水)

『TELL ME 〜hide と見た景色〜』

2023年12月16日(土)

『ラーゲリより愛を込めて』 *見放題独占配信

2023年12月18日(月)

『ヒノマルソウル〜舞台裏の英雄たち〜』

2023年12月23日(土)

『ブラックナイトパレード』 *見放題独占配信

2023年12月24日(日)

『SEE HEAR LOVE 見えなくても聞こえなくても愛してる ディレクターズカット版』*独占配信

2023年12月27日(水)

『ゴーストブック おばけずかん』 *見放題独占配信

『百花』 *見放題独占配信

■映画(海外)

2023年12月1日(金)

Amazon Original 『キャンディ・ケイン・レーン』 *午前9 時から独占配信

2023年12月2日(土)

『TARTAR/ター』 *見放題独占配信

2023年12月7日(木)

Amazon Original 『慌てず騒がず』 *午後11 時半から独占配信

2023年12月8日(金)

Amazon Original 『あなたの、私のクリスマス?2 』 *午前9時から独占配信

Amazon Original 『消えたクリスマス 〜愛の魔法でもう一度〜』 *午前9時から独占配信

Amazon Original 『サンタ・ミ・アモール 〜ママがサンタに恋をした〜』 *午前9時から独占配信

Amazon Original 『シルバー 夢の扉』 *午前9時から独占配信

Amazon Original 『リトル・バットマン クリスマスの大冒険』*午前9 時から独占配信

2023年12月15日(金)

『オペレーション・フォーチュン』*独占配信

『THE BATMAN BATMAN−ザ・バットマン−』 *見放題独占配信

『スピード』

『ナイト ミュージアム』

『ナイト ミュージアム2』

『ナイト ミュージアム エジプト王の秘密』

2023年12月20日(水)

『カンダハル/突破せよ』*独占配信

2023年12月22日(金)

Amazon Original 『全部、酒のせい』 *午前3時半から独占配信

Amazon Original 『負けて見つけた幸せのかたち』 *午前9時から独占配信

2023年12月23日(土)

『65/シックスティ・ファイブ』 *見放題独占配信

『フラッグ・デイ 父を想う日』

『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』 *見放題独占配信

2023年12月28日(木)

『アムステルダム』 *見放題独占配信

2023年12月30日(土)

『M3GANM3GAN/ミーガン』 *見放題独占配信

2023年12月31日(日)

『ハリー・ポッターと賢者の石』

『ハリー・ポッターと秘密の部屋』

『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』

『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』

『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』

『ハリー・ポッターと謎のプリンス』

『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1』

『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2』

『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』 *見放題独占配信

■映画(韓国)

2023年12月1日(金)

『BTS: Yet To Come 』 *独占配信

■アニメ映画(日本)

2023年12月1日(金)

『アイの歌声を聴かせて』

■アニメ映画(海外)

2023年12月30日(土)

『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

■TVドラマ(海外)

2023年12月12日(火)

Amazon Original 『華麗なるファラド家』 *午前9 時から独占配信

2023年12月15日(金)

Amazon Original『ジャック・リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン2 *午前9時から独占配信

2023年12月22日(金)

『S.W.A.T. 』 シーズン4

■TVアニメ(日本)

2023年12月1日(金)

『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン 3』(第25話〜第38話)

2023年12月15日(金)

『ドラえもん』シーズン3

2023年12月30日(土)

『BURN THE WITCH #0.8』

■バラエティー(日本)

2023年12月18日(月)

『M-1 グランプリ 2022』

2023年12月19日(火)

『相席食堂』シーズン7

『いろはに千鳥』

2023年12月22日(金)

Amazon Original 『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』 シーズン13 COMBINED *独占配信

■ドキュメンタリー(日本)

2023年12月5日(火)

『生きろ 島田叡 戦中最後の沖縄県知事』

■ドキュメンタリー(海外)

2023年12月1日(金)

Amazon Original『ヴィクトリアズ・シークレット:ザ・ツアー 2023』*独占配信

■音楽2023年12月8日(金)『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO 』*独占配信