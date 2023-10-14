Èó¾ï¼±¤¹¤®¤ëµÁÊì¤¬Ì¼¤ËÅÁ¤¨¤¿¡Ö¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¥»¥ê¥Õ¡×¤È¤Ï
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ë°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ò¿åË¢¤Ëµ¢¤¹Èó¾ï¼±¤ÊµÁÊì¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¿®¤¸¤¬¤¿¤¤µÁÊì¤Î¼ÂÏÃ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¶µ°éÊý¿Ë¤Ë¸ý¤ò½Ð¤¹
¡Ö»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÎéµ·Àµ¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¦¤Á¤ÎµÁÊì¤ÏÅÙ¤ò±Û¤¨¤Æ´³¾Ä¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤âÈó¾ï¤ËÍðË½¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê27ºÐ¡¦E¤µ¤ó¡Ë
¢¦ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÎéµ·¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï°é»ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¡Ø¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö¡Ø¤¦¤ë¤»¡¼¡¢¥Ð¥Ð¥¢¡Ù¤È¶«¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¼±¤ÊµÁÊì¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤½¤ó¤Ê¸ý¤Î°¤¤Âç¿Í¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£