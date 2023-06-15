ゲーミングデバイスを手掛けるRazerは、『ポケットモンスター』とコラボしたキーボードやマウスパッドなどが含まれるデバイスセットを発表した。

本セットは台湾、香港、シンガポール、フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイの計7地域で販売を予定しており、執筆時点で日本での販売は予定されていない。

Electrify your battlestation with our latest @Pokemon collection, featuring the Razer BlackWidow V3 TKL and Razer Gigantus V2. Inspired by Pikachu and Eevee, be the very best with these must-haves for every trainer: https://t.co/eC4oq8RYQY *Available only in Taiwan, Hong Kong,… pic.twitter.com/X9H0K3qA1m— R Λ Z Ξ R (@Razer) June 15, 2023

（画像は「R Λ Z Ξ R」公式Twitterアカウントより）

今回のコラボ製品はピカチュウとイーブイを可愛くあしらったキーボードとサイズと絵柄違いのマウスパッド2種が公開された。

キーボード「Razer BlackWidow V3 Tenkeyless - Pokémon Edition」は全体がポケモンを模したデザインに統一されたメカニカルキーボード。矢印キーの付近にはピカチュウとイーブイがプリントされており、Windowsキーなどのキーキャップはモンスターボールやスーパーボールなどのモチーフも配置されている。なお、キースイッチにはクリック触感&クリック音が特徴的な「Razer Green Switch」を採用しているという。

（画像は「ポケモン×Razer」発表ページより）

マウスパッドはサイズ違いで2種類のデザインを展開しており「Razer Gigantus V2 - Medium - Pokémon Edition」はピカチュウとイーブイが描かれたキュートなデザイン。もう片方の「Razer Gigantus V2 - XXL - Pokémon Edition」はシャワーズやブースターなどのいわゆる“イーブイズ”が描かれた可愛いデザインとなる。

（画像は「ポケモン×Razer」発表ページより）

なお、キーボード「Razer BlackWidow V3 Tenkeyless - Pokémon Edition」はRazer公式サイト上にて299ドル（4万2254円）で販売中。マウスパッドについては両サイズとも販売時期が明かされていないため、興味があればRazerの公式Twitterアカウントから最新情報を確認しておこう。

「R Λ Z Ξ R」公式Twitterアカウント

「ポケモン×Razer」発表ページ