ゲーミングデバイスを手掛けるRazerは、『ポケットモンスター』とコラボしたキーボードやマウスパッドなどが含まれるデバイスセットを発表した。

本セットは台湾、香港、シンガポール、フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイの計7地域で販売を予定しており、執筆時点で日本での販売は予定されていない。

Electrify your battlestation with our latest @Pokemon collection, featuring the Razer BlackWidow V3 TKL and Razer Gigantus V2. Inspired by Pikachu and Eevee, be the very best with these must-haves for every trainer: https://t.co/eC4oq8RYQY