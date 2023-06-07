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A Pokémon Tournament Was Canceled After All 4 Finalists Protested Using Metronome - IGN

https://www.ign.com/articles/a-pokmon-tournament-was-canceled-after-all-4-finalists-protested-using-metronome

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포켓몬 공식 사이트

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Korean Players Disqualified for using Metronome - YouTube

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