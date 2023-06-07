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A Pokémon Tournament Was Canceled After All 4 Finalists Protested Using Metronome - IGN
https://www.ign.com/articles/a-pokmon-tournament-was-canceled-after-all-4-finalists-protested-using-metronome
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How we got disqualified for playing Metronome. pic.twitter.com/AR6ukdApMU— Nash (@NashVGC) June 3, 2023
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포켓몬 공식 사이트
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The final team I locked for PTC 2023 fianls.
We all DQed for protesting against TPC and Pokemon Korea, but I'll never regret my choice.
Huge thanks to our proud mates, choosing to fight for rights instead of cozy DAY2 invite - @NashVGC @CandyBong__Z @betagovgc @blue_vgc pic.twitter.com/e4GHloIC57— Bingha (@Sangyoon_Jeong) June 3, 2023
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The current state of Korean+Asian VGC operation is a ridiculous mess, and TPC is showing absolutely no respect to players who love and care about VGC. DQ'ing is all the real response we've got through the years.
We desperately need help, communication, and change.
Hear us, TPC. https://t.co/JQiVBV0V2Q— Sejun Park (@pokemon_tcg) June 3, 2023
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Korean Players Disqualified for using Metronome - YouTube
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Bringing Metronome to the Milwaukee Regional Championships in solidarity of the Top 4 people DQ at Korean Nats
Good luck and have fun to all my opponents. pic.twitter.com/DuVf7Z0IN7— METRONOMES STRONGEST SOLDIER (@thatguyinabeani) June 3, 2023