¡ÚÂ®Êó¡ÛÊÝ°é±à¤ÇÍ·¶ñ¤Î¥í¡¼¥×¤¬¼ó¤Ë¤«¤é¤Þ¤ê3ºÐÃË»ù¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¡ºë¶Ì¡¦µ×´î»Ô
ºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¤ÎÊÝ°é±à¤Ç¡¢Í·¶ñ¤Î¥í¡¼¥×¤¬¼ó¤Ë¤«¤é¤Þ¤ê3ºÐ¤ÎÃË»ù¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þÈ¾º¢¡¢µ×´î»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÊÝ°é±à¤Î¿¦°÷¤«¤é¡¢¡ÖÍ·¶ñ¤Î¥í¡¼¥×¤¬¼ó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±à»ù¤Î°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç3ºÐ¤ÎÃË»ù¤¬ºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¡¢¸ÆµÛ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢±àÆâ¤Ç¤Ï¿¦°÷6¿Í¤¬ÉÕ¤Åº¤¤¤Î¤â¤È¡¢34¿Í¤Î±à»ù¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ÆÃË¤Î»Ò¤Ï¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÅÚ¤Î»³¤òÅÐ¤Ã¤¿¤ê¹ß¤ê¤¿¤ê¤¹¤ëÍ·¶ñ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝ°é±à¤ÎÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£