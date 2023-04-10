¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û¥é¥Þ¥À¥ó¤ÎÎéÇÒ¤ËÇ¤¬ÍðÆþ¡¡¾¯¤·¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¡Ê¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
¥¤¥¹¥é¥àÎñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¿ÀÀ»¤Ê·î¤Ç¤¢¤ë¥é¥Þ¥À¥ó¡ÊÃÇ¿©·î¡Ë¡£Ä¹´ü´Ö¤ÎÃÇ¿©¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥Þ¥À¥ó¤ÎÎéÇÒÃæ¤Ë¡¢Ç¤¬ÍðÆþ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ³»Õ¤ÏÇ¤ËÈô¤Ó¾è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎéÇÒ¤òÃæÃÇ¤»¤º¡¢À»Åµ¤ò°Å¾§¤¹¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥ó¥É¤ÎÆü´©±Ñ»ú»æ¡ØThe Times of India¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Ç¤¬ÍðÆþ¤·¤¿¤Î¤Ïº£·î3Æü¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ËÌÉô¥Ü¥ë¥¸¡¦¥Ö¡¦¥¢¥ì¥ê¥¸¤Ë¤¢¤ë¥â¥¹¥¯¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥é¥Þ¥À¥óÃæ¤ÎÎéÇÒ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥Þ¥À¥ó¤È¤Ï¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ç¥¤¥¹¥é¥àÎñ¤ÎÂè9·î¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Ç¤ÏºÇ¤â¿ÀÀ»¤Ê·î¤Ç¤¢¤ë¡£¥é¥Þ¥À¥ó¤Î´ü´ÖÃæ¤ÏÃÇ¿©¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¤Ë¡¢»üÁ±³èÆ°¡¢À»ÃÏ¥á¥Ã¥«¤Ø¤Î½äÎé¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ËèÈÕ¥â¥¹¥¯¤Ç¡È¥¿¥é¥¦¥§¡ÊTaraweeh¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎéÇÒ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥¿¥é¥¦¥§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÎÀ»Åµ¤Ç¤¢¤ë¥³¡¼¥é¥ó¤ò°Å¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥ê¥É¡¦¥á¥Õ¥µ¥¹Æ³»Õ¡ÊWalid Mehsas¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥ê¥ÉÆ³»Õ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¡¢Î¾¼ê¤ò¶»¤ÎÁ°¤Ç½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
½Í¡¹¤ÈÎéÇÒ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆÍÁ³1É¤¤ÎÇ¤¬¥ï¥ê¥ÉÆ³»Õ¤Î¤ªÊ¢¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£¥ï¥ê¥ÉÆ³»Õ¤ÏÇ¤Î¹ÔÆ°¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÆÃÊÌ¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¸«¤»¤º¡¢Ç¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¡£¿Í²û¤Ã¤³¤¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ï¥ê¥ÉÆ³»Õ¤ÎÂÎ¤ò¤è¤¸ÅÐ¤ê¡¢¸ª¤Ë¤Î¤ë¤È¥ï¥ê¥ÉÆ³»Õ¤Î´é¤ËÂÎ¤òÀ¢¤ê´ó¤»¤¿¡£¤³¤ÎÇ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥ï¥ê¥ÉÆ³»Õ¤ÏÉ½¾ð¤ò¥Ô¥¯¥ê¤È¤âÊÑ¤¨¤º¡¢¸ÀÍÕ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÎéÇÒ¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ¤¬Èô¤Ó¹ß¤ê¤¿¸å¡¢¥ï¥ê¥ÉÆ³»Õ¤È¿®¼Ô¤¿¤Á¤¬¿¼¤¯¤ª¼µ·¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤òÇ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç±ÇÁü¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¹¥é¥àÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¤¬¿òÇÒ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢ãÒ¤ì¤Î¤Ê¤¤¤½¤ÎÀ¶·é¤µ¤«¤é¿ÀÀ»¤Ê¥â¥¹¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤âÆþ¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿°ìÉô¤Î¿®¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ç¤ò»ô¤¦¤³¤È¤Ç²È¤ËÅ·»È¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍÂ¸À¼Ô¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¤âÇ¹¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
²Ä°¦¤¤Ç¤ËÈô¤Ó¤Ä¤«¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¾¯¤·¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¥ï¥ê¥ÉÆ³»Õ¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³ÆSNS¾å¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¡ª¡×¡Ö²¿²ó¤âÆ°²è¤ò¸«ÊÖ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤³¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÆ³»Õ¤Î»ô¤¤Ç¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¶µ²ñ¤Ç¡¢ÎéÇÒÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿2É¤¤Î¸¤¤¬¿ÀÉã¤ÎÀâ¶µ¤ò¼×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬¾Ð¤¤¤Î±²¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²èÁü¤Ï¡ØBBC News¡ÊWorld¡Ë¡¡2023Ç¯4·î5ÆüÉÕTwitter¡ÖMoment cat jumps on imam leading Ramadan prayers¡×¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡iruy¡Ë