¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÆüËÜ¤ò¥Ê¥á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä °Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¼éÈ÷¿Ø·Á¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Âè£µ²ó£×£Â£Ã¤Ç£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Âç²ñ£Í£Ö£Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¸¡á¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Êàº×¤ê¤Î¤¢¤Èá¤Ë¡¢ËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤Ï¡Ö»×¤¦¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¡×¤È¡¢Âç²ñ¸å¤Î·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¡Ê£¶£±¡Ë¤Îµî½¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¦°Ë¸¶½Õ¼ù¡Û¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¶½Ê³¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀïÁ°¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï´Ú¹ñÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤«¤â¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎÏ¤ÏÁêÅö¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÆüËÜ¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½°ìÊýÅª¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë³Ú¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¤·¤ó¤É¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÆüËÜÌîµå¤Î¿¿¹üÄº¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÏåÌÌ©¤µ¤ÈÃÄ·ëÎÏ¤¬Çä¤ê¡£¤½¤³¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢½ã¿è¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Î¾¡Éé¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤È¤â½½Ê¬¤ï¤¿¤ê¤¢¤¨¤ëÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ìî¼ê¤Ç¸À¤¦¤Ê¤éÂ¼¾å¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢²¬ËÜ¡Êµð¿Í¡Ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎ³Ê¤ÇÎô¤ëµÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¡¢Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅê¼ê¤ÎµåÂ®¤Ï£±£µ£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¡¢£±£¶£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¾¡Éé¤Ç¤½¤ó¿§¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ìîµå¤ÎåÌÌ©¤µ¤Ç¾å²ó¤ëÆüËÜ¤¬Éé¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢·è¾¡Àï¤Ç¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡££²²ó°ì»àËþÎÝ¤«¤é°ìÎÝ¥´¥í¤Î´Ö¤ËÅÀ¤¬Æþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î°ìÎÝ¼ê¤Ï°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤Î¸å¤í¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÎÆâÌî¼éÈ÷¿Ø·Á¤Î´ðËÜ¤Ï¶¯¤¤¥´¥í¤Ê¤é¥»¥«¥ó¥É¥²¥Ã¥Ä¡¼¡¢´Ë¤¤¥´¥í¤Ê¤é¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆóÍ·´Ö¤ÏÎÝ´Ö¤ò·ë¤ó¤À¡ÖÀþ¾å¡×¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¼ê¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î²£¤¢¤¿¤ê¤Ë¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤»¤º¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò¥Ê¥á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼éÈ÷¿Ø·Á¤òÁª¼ê¤â¥³¡¼¥Á¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬»¨¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Ë£²¤ÄÅðÎÝ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅê¼ê¤¬¥¯¥¤¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤º¡¢Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ê¤éÁö¼Ô¤¬½Ð¤¿¤é¡ÖÂ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¤Ê¡×¤È¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤Ç¤â»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¤è¡£Â¼¾å¤¬½éµå¹¶·â¤ÇÂÇ¤Ã¤¿Æ±ÅÀËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡£Á°¤Î»î¹ç¤ÇÂ¼¾å¤¬½éµå¤«¤é¿¶¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ëö¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¡Ö½éµå¤ÎÆþ¤ê¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È¡¢Êá¼ê¤â¥Ù¥ó¥Á¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤âºÇ¿·µ¡´ï¤Ç¥¯¥»¤äÇÛµå¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÉô¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÄã¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤ëÌîµå¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¡ÖÅê¼ê¿Ø¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇÔ°ø¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤Ã¤ÆÀé²ì¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿¹¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤äÊ¿ÎÉ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤À¤¤¤Öµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬º£²ó¤ÎÇÔÀï¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸¬µõ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë·ª»³´ÆÆÄ¤Ë°ì¸À¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Î£×£Â£ÃÍ¥¾¡¤Ï¡¢·ª»³´ÆÆÄ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê½¸¤á¤«¤é²¿¤«¤éËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤è¤¯¤Þ¤È¤á¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÃÄ·ëÎÏ¡×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À§Èó¤È¤â¼¡²ó£×£Â£Ã¤â·ª»³´ÆÆÄ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ä¡£Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¡Ö¼°Õ¡×¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ»°¡¢¼°Õ¤òÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂ³Åê¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶î¤±°ú¤¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Ê¡×¤È¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯