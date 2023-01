第80回ゴールデン・グローブ賞の授賞式が開催され、コロナ禍で中断していた映画賞レースの幕が切って落とされた。姿を消していたゴージャスなレッドカーペットドレスやキュートなセレブカップルたちの様子も、今年は久しぶりに目を楽しませてくれた。

ただ、そうしたなかでは当然ながら、いくつかの“気まずい瞬間”もキャッチされることに……。以下、ゴールデン・グローブ賞の授賞式で早くも披露された、9つのそうした場面をご紹介する。

オースティン・バトラー、恋人カイア・ガーバーの元カレについて質問を受ける

#Elvis star Austin Butler offers kind words to Jacob Elordi, who will play the King of Rock and Roll in Sofia Coppola’s upcoming #Priscilla movie: “I just wish him all the best… I hope he has a great time.” https://t.co/uRzGEpFqpS pic.twitter.com/Y4xHNkEW6Z — Variety (@Variety) January 11, 2023

映画『エルヴィス』でドラマ部門の主演男優賞を受賞したオースティンは、年内に撮影が開始される別の作品で同じエルヴィス・プレスリーを演じるジェイコブ・エロルディ(ドラマ『ユーフォリア/EUPHORIA』などへの出演で知られる)にアドバイスはあるかと記者に問われ、次のように返答。

「成功を祈っています。話をしたことはないけれど、素晴らしい時間を過ごして欲しいと思います」──恋人のモデル、カイアの元カレに心優しい対応を見せていた。

ドラマ『ホワイト・ロータス』の監督、出演を断った俳優たちを壇上から非難

Mike White is so drunk and hilarious. he just called out every famous person in the audience for passing on White Lotus. a true icon lol"I know you all passed! You all passed on this show! So, yes, it's very gratifying to have this moment." #GoldenGlobes pic.twitter.com/a3qh4Sufis — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 11, 2023

ドラマ『ホワイト・ロータス/ 諸事情だらけのリゾートホテル』のマイク・ホワイト監督(52)は、「イタリア語でスピーチをするつもりだったが、そうするには飲み過ぎた」「食べ物が何も提供されていないから」などとジョークを飛ばしながらも、出演を辞退した俳優たちを皮肉交じりに批判。

多くの俳優たちから出演を断られたこの作品が受賞したことに、「とても満足している」とのこと。

「生涯功労賞」受賞のエディ・マーフィー、ウィル・スミスをからかう

🎉 The biggest round of applause for Eddie Murphy, this year's Cecil B. DeMille Award recipient! Your decades of unbeatable comedy and incredible performances deserve to be acknowledged and celebrated! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/IWiU6LEmmf — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

長年にわたってエンターテインメント界に多大な貢献をした人に贈られるセシル・B・デミル賞を受賞したエディ(61)は、スピーチの最後に「成功と幸運、心の平静のための3つのアドバイス」を披露。それは、「納税する、自分の仕事に専念する、そしてウィル・スミスの妻の名前を口に出さない」ことだとジョークを飛ばした。

もちろんこれは、昨年のアカデミー賞授賞式で、司会のクリス・ロックがウィルの妻ジェイダ・ピンケット・スミスをからかい、突然ステージに上がってきたウィルに平手打ちされたことに言及したもの。

受賞のジェニファー・クーリッジ、トロフィーを床に置く

Jennifer Coolidge is the moment #GoldenGlobes2023 pic.twitter.com/E7DGj1hSuy — BravoBabe (@thebravobabe_) January 11, 2023

ドラマ『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』でリミテッド&アンソロジーシリーズ/テレビ映画部門の助演女優賞に輝いたジェニファーは、「かなり重い」として、受け取ったトロフィーを床に置いてしまった。

ミシェル・ヨー、スピーチが長いと指摘され「ボコボコにするわよ!」

they tried playing Michelle Yeoh off with music, and she said "Shut up, please! I can beat you up, okay? And that's serious." LOL I love her#GoldenGlobes pic.twitter.com/N2rSK4Oq6C — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 11, 2023

受賞スピーチの途中でピアノの音が聞こえてきたら、それは「そろそろ終わりにして」とのサイン。

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でミュージカル/コメディ部門の主演女優賞を獲得したミシェルは、ピアノの演奏が始まると大声で、「静かにして、お願い」とぴしゃり。「ぶちのめすこともできるのよ。いい? 本気よ」とすごんで笑いをさらった。

司会のジェロッド・カーマイケル、冒頭でゴールデン・グローブ賞を批判

And here is your host for the 80th Annual #GoldenGlobes... It’s Jerrod Carmichael! 🎤 pic.twitter.com/tc8KIyt1E5 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

ゴールデン・グローブ賞の授賞式は昨年、主宰するハリウッド外国人記者協会(HFPA)が人種的な多様性に欠けるなどの問題が指摘され、TV中継が見送られることとなった。

ジェロッドはこのことに触れ、「人種差別をする団体だとは言わないけれど、ジョージ・フロイドが死ぬまで、(受賞者の決定権を持つ)87人の会員のなかに黒人はひとりもいなかった」などと語った。

受賞者の席がステージから遠すぎた

Man I gotta watch #TheBear wins Best Actor Comedy Series!(& he was comically far from the stage 😜)#GoldenGlobes pic.twitter.com/pW5zrx5CiS — Grace Randolph (@GraceRandolph) January 11, 2023

ミュージカル/コメディ部門の主演女優賞と主演男優賞に輝いたクインタ・ブランソン(『アボット エレメンタリー』)とジェレミー・アレン(『一流シェフのファミリーレストラン』)は、どちらも“明らかに”ステージから遠すぎるテーブルに着席。そのため、壇上に上がるまでかなり歩かなくてはならなかった。

トロフィーを持つエヴァン・ピーターズがあまりに「ぎこちなかった」

Netflixの『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』でミニシリーズ/テレビムービー部門の主演男優賞を受賞したエヴァンがトロフィーを持つ様子に、ファンたちは「なんだか居心地が悪そう」とコメント。

アナ・デ・アルマス、コリン・ファレルに困惑

『イニシェリン島の精霊』でコメディ&ミュージカル部門の主演男優賞を獲得したコリン・ファレルは、プレゼンターとして登場したアナ・デ・アルマスに、「出演していた『ブロンド』は素晴らしかった」「作品を見て“泣き疲れて寝入った”」などと語りかけた。

さらに、「ジョークじゃないですよ。笑っていいですよ」「何に笑うべきか、決めるのは僕ではありませんからね」などと続け、完全にアナを固まらせていた。会場からは、ぎこちない笑い声が聞こえていた……。

From COSMOPOLITAN UK