故郷で新年を迎えたエイミー・コガ

女子ゴルフのエイミー・コガ(ミツウロコグループホールディングス)が絶景から新年の挨拶を行った。自身のインスタグラムに写真を投稿。危険と背中合わせの場所からのショットにファンから「ダメですって」「見てるだけで足がすくむ」といった反響が寄せられている。

マリンブルーの海と、沖に浮かぶ小さな島。それを背に振り返ったエイミーは穏やかな笑顔だ。しかし、よく見ると足元、遥か下には民家らしき建物が見える。エイミーが座る場所は崖。近くに柵もロープもないスリリングなロケーションだ。

エイミーは自身のインスタグラムに写真を公開。「#hawaii」のハッシュタグと「It’s always good to be home」の文面を見る限り、ハワイでの1枚と思われる。「あけましておめでとうございます 2023年のエイミーもよろしくおねがいします」と日本語の文面も添えた。

これにはファンから驚きのコメントが寄せられた。

「こわっ」

「南国 高くてこわ」

「ダメですって、そんな怖いとこから」

「DHかな? あけおめッ〜ことよろ〜です」

「見てるだけで足が凄むわ」

「凄い場所で撮影」

「かいばつ250mくらいかな?」

長崎・佐世保市生まれでハワイ育ちのエイミー。ツアー参戦前は名門のワシントン大に通っていた。日本のレギュラーツアーに本格参戦した2018年にプロテスト合格。19年は賞金ランク41位で初めてシード権を獲得した。昨季はJLPGAツアー15試合、ステップ・アップ・ツアー10試合に出場した。

(THE ANSWER編集部)