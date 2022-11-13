±Ç²èÈÇ¡ØSLAM DUNK¡Ù¡¢À¼Í¥¤¬¥¢¥Ë¥áÈÇ¤«¤éÂØ¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖSLAM DUNK(¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯)¡×¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖTHE FIRST SLAM DUNK¡×(12·î3Æü¸ø³«)¤Î¿·¾ðÊó¤¬º£·î4Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ç1990Ç¯42¹æ¤«¤é1996Ç¯27¹æ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£
¡¡¾ÅËÌ¹â¹»¥Ð¥¹¥±Éô¤ËÆþÉô¤·¤¿¥Ð¥¹¥±½é¿´¼Ô¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÌÚ²ÖÆ»¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÎ®ÀîÉö¤È¤Î¾×ÆÍ¤ä¶¯¹ë¹»¤È¤Î»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇºÍÇ½¤òµÞÂ®¤Ë³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£1993¡Á96Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç¥¢¥Ë¥áÈÇÁ´101ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡>>¡Ø¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ù¤Î±Ç²è²½·èÄê¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼çÂê²Î ¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥ÈÏ¢È¯¤À¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥áÈÇ<<
¡¡¿·ºî±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¸¶ºî¼Ô¤Î°æ¾åÍºÉ§»á¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï°ÛÎã¤ÎÌ¤È¯É½¡£±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æ¾å»á¤Ï10·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢¡ÔÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É½é¤á¤Æ¸«¤ë¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤Ê¤É¤ÈPR¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¤Ë¤Æ¿·¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡£¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤ÏµÜ¾ë¥ê¥ç¡¼¥¿Ìò¤òÃçÂ¼½¡¸ç¡¢»°°æ¼÷Ìò¤ò³Þ´Ö½ß¡¢Î®ÀîÌò¤ò¿ÀÈø¿¸°ìÏº¡¢ºùÌÚÌò¤òÌÚÂ¼Úå¡¢ÀÖÌÚ¹ä·ûÌò¤ò»°Âð·òÂÀ¤¬Ã´Åö¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ºùÌÚ²ÖÆ»Ìò¤òÁðÈøµ£¡¢ÀÖÌÚ¹ä·ûÌò¤òÎÂÅÄÀ¶Ç·¡¢Î®ÀîÉöÌò¤òÎÐÀî¸÷¡¢»°°æ¼÷Ìò¤òÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¡¢µÜ¾ë¥ê¥ç¡¼¥¿Ìò¤ò±ö²°Íã¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¸½Ìò¤Ê¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«?¼è¤ê´º¤¨¤º·à¾ì¤Ë¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤º¤ËÍÍ»Ò¸«¡Õ¡¢¡Ô¤¿¤À¡¢¤Á¤ÈÉÔËþ¤Ê¤Î¤ÏÀ¼¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤³¤È¡£Á°¤ÈÆ±¤¸À¼Í¥¤µ¤óµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Äã»ëÄ°Î¨¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤ÎÁ°¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°æ¾å»á¤Ï·ãÅÜ¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢°æ¾å»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïà¹õÎò»Ëá¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¼«¿È¤¬¤¹¤Ù¤Æ»ÅÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÀ¼Í¥¤âÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×(½ÐÈÇ¶È³¦´Ø·¸¼Ô)¡¡¡¡À¼Í¥Æþ¤ìÂØ¤¨¤ÎÈ½ÃÇ¤¬µÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£