¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ó¤«¤ó¤Ç¤ó¡×Àî¸¶¤Ò¤í¤·¼ÒÄ¹¡¡¿´Â¡ÉÂ¤ÇÅÝ¤ìÂç¼ê½Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÏ¾¹ü¤ò¤Î¤³¤®¤ê¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ó¤«¤ó¤Ç¤ó¡×¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀî¸¶¤Ò¤í¤·»á¤¬¡¢ÅÔÆâ¤ÇÅÝ¤ì¡¢¿´Â¡ÉÂ¤ÎÂç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£±£²Æü¡¢ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ê½Ñ¸å¤Î£³Æü´Ö¤Ï¡¢Â©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»à¤Ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈàÉÂËâá¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¶ì¤·¤ß¤ò¹ðÇò¤·¤¿Àî¸¶»á¡£ºÇ½é¤ËÅÝ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬¶áÅ´ÂçÏÂÀ¾Âç»û±Ø¤Ç±éÀâÃæ¡¢¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿£··î£¸Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ï¿´Â¡¤Î¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Â©¤¬¡Ø¤Ï¡¼¡¢¤Ï¡¼¡Ù¤·¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãå¤±¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¹¥¯¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ÆÀèÀ¸¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Âð¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£··î£²£¹Æü¤ËºÆ¤ÓÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÀèÀ¸¤Ë¡Ø¤¹¤°¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡°å»Õ¤«¤é¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢´¶À÷¾ÉÆâËì±êÂçÆ°Ì®ÊÄº¿ÉÔÁ´¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£º£·î£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ê½Ñ¤Ï£¶»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¼ê½Ñ¤ÏÏ¾¹ü¤ò¤Î¤³¤®¤ê¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¿´Â¡ÊÛ¤Ë¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´Â¡ÊÛ¤¬£²¤ÄÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°À¤Î¶Ý¤Ï¸ý¤ä¼ª¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Àî¸¶»á¤Ï¡¢¼ê½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤ò¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö£³Æü¡¢£´Æü¤ÏÂ©¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡££µÆüÌÜ¤°¤é¤¤¤«¤éÂ©¤¬¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿Í¹©ÊÛ¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¡Ê¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¡Ë¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÅÅÙ¤Î¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤½¤Î°Õ¼±¤ÏÇö¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¸½ºß¡¢Íè·îÃæ¤ÎÂà±¡¤òÌÜ»Ø¤·¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤àÀî¸¶»á¤Ï¡¢¿´¶¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ò¹¯¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âàÌÀÆü¤Ï¤ï¤¬¿Èá¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ü¤¯¤Ï¼ê½Ñ¤Ç£±£°¥¥íÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡Àî¸¶»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅÁÀâ¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤Î¸×¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¿´Â¡ÉÂ¤ÎÂç¼ê½Ñ¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÆî¸¶Îµ¼ù¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¤Ï¡¢Âç¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Þ¤¢¡¢¡Ø¤ªÂç»ö¤Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼ê½ÑÁ°¤Ë¡Ë¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£º£¤Þ¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÃ¯¤â¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¯¤È¤â²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤â¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀî¸¶»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤ó¤«¤ó¤Ç¤óÀ¾¿·½ÉÅ¹¤Ï¡¢Àî¸¶»á¤¬Æþ±¡Ãæ¤Ç¤â±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£